EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekommt einen neuen Ankeraktionär (deutsch)

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekommt einen neuen Ankeraktionär

13.09.2023 / 15:43 CET/CEST

FORTEC Elektronik AG bekommt einen neuen Ankeraktionär

Mit der heutigen Übermittlung von zwei Stimmrechtsmitteilungen wurde FORTEC

Elektronik AG darüber informiert, dass die TRM Beteiligungsgesellschaft mbH

(TRM) einen Teil ihrer langjährigen Beteiligung von zuletzt 30,23 % der

Stimmrechtanteile an der FORTEC Elektronik AG am 11. September 2023

veräußert und ihre Beteiligung damit auf 5,16 % abbauen wird. Neuer

Ankeraktionär der FORTEC Elektronik AG mit einem Stimmrechtsanteil von 25,07

% werden Mitglieder der deutschen Unternehmerfamilie Wiegand bzw. von diesen

kontrollierten Unternehmen. Die Übertragung der Aktien, die Gegenstand der

Veräußerung sind, ist noch nicht erfolgt. Die Übertragung der Aktien wird

voraussichtlich am 19. September 2023 erfolgen.

Der Vorstand der FORTEC Elektronik AG ist der Auffassung, dass der Wechsel

des Großaktionärs keine unmittelbaren Veränderungen im Vorstand oder im

Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Folge hat. Sandra Maile,

Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, fasst den Wechsel wie folgt

zusammen: "Mit der Unternehmerfamilie Wiegand bekommen wir einen neuen

strategischen und langfristig orientierten Ankeraktionär. Der

vertrauensvolle Dialog zwischen Ankeraktionär und Gesellschaft wird wie

bisher mit TRM weitergeführt. Die gewissenhafte Auswahl und die Fortführung

der Beteiligung von TRM sehen wir auch als Bestätigung unserer Arbeit. Mit

dem neuen Anteilseigner an Bord sind wir zuversichtlich, dass wir unsere

strategische Ausrichtung erfolgreich fortsetzen und unser

Unternehmenswachstum weiter vorantreiben können."

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in

Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von

Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays

gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische

Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die

FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen

Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der

Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in

Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

