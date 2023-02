EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,70 EUR je Aktie (deutsch)

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,70 EUR je Aktie

---------------------------------------------------------------------------

FORTEC Elektronik AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,70 EUR je

Aktie

* Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

* Aktionärinnen und Aktionäre stimmen Dividendenvorschlag von 0,70 EUR je

Aktie zu

* Vorstandsvorsitzende Sandra Maile: "Geschäftsjahr 2021/2022 -

außergewöhnliche Zeiten für alle"

* Positiver Ausblick, aktuelle ESG-Themen und "Grow Together

2025"-Strategie im Fokus

In der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung der FORTEC Elektronik AG

stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre mit großer Mehrheit allen

Tagesordnungspunkten zu. In der ersten Hauptversammlung in Präsenz nach zwei

virtuellen Veranstaltungen folgten die Anteilseigner mehrheitlich dem

Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats eine Dividende von 0,70 EUR

pro Aktie (Vorjahr: 0,60 EUR) auszuschütten. Damit werden rund 2,28 Mio. EUR

vom Bilanzgewinn der FORTEC Elektronik AG ausgeschüttet. Zudem wurden

Vorstand und Aufsichtsrat für das vergangene Geschäftsjahr 2021/2022 mit

großer Mehrheit entlastet.

Mit "außergewöhnlichen Zeiten für alle" beschrieb die Vorstandsvorsitzende

Sandra Maile das von der Covid-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg

in der Ukraine geprägte Geschäftsjahr 2021/2022 in ihrer Rede. FORTEC hat

trotz großer Herausforderungen "ein Rekordergebnis erzielt".

Die FORTEC Elektronik AG steht für eine stabile und verlässliche

Dividendenpolitik und ist einer der wenigen Unternehmen, die durchgängig

eine Dividende ausgeschüttet haben. Sandra Maile sieht darin "eine

nachhaltige Erfolgsstory, die außergewöhnlich ist".

Die Vorstandsvorsitzende informierte über aktuelle ESG-Themen, welche im

Geschäftsbericht 2021/2022 erstmals in einem Nachhaltigkeitsbericht

veröffentlicht wurden. Sandra Maile berichtete über den Stand der "Grow

Together 2025"-Strategie und ging besonders auf das Projekt "FORTEC ONE" für

einen einheitlichen Marktauftritt des Konzerns ein.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung

werden kurzfristig unter

https://www.fortecag.de/investor-relations/hauptversammlung zur Verfügung

stehen.

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in

Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von

Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays

gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische

Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die

FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen

Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der

Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in

Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

---------------------------------------------------------------------------

°