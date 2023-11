EQS-News: FORTEC Elektronik AG schafft mit erfolgreichem ersten Quartal solide Basis für das angelaufene Geschäftsjahr 2023/2024 (deutsch)

FORTEC Elektronik AG schafft mit erfolgreichem ersten Quartal solide Basis für das angelaufene Geschäftsjahr 2023/2024

^

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis/Sonstiges

FORTEC Elektronik AG schafft mit erfolgreichem ersten Quartal solide Basis

für das angelaufene Geschäftsjahr 2023/2024

29.11.2023 / 09:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

FORTEC Elektronik AG schafft mit erfolgreichem ersten Quartal solide Basis

für das angelaufene Geschäftsjahr 2023/2024

* Konzernumsatz um 6 % auf 26,6 Mio. EUR (VJ: 25,0 Mio. EUR) erhöht

* Konzern-EBIT steigt überproportional um 29 % auf 3,5 Mio. EUR (VJ: 2,7

Mio. EUR)

* Auftragsbestand zum 30. September 2023 beträgt 73,9 Mio. EUR.

(30.06.2023: 83,0 Mio. EUR)

Die FORTEC Elektronik AG ist trotz des herausfordernden Gesamtumfelds

erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dies geht aus der heute

veröffentlichten Mitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024

(Berichtszeitraum: 01.07.2023 - 30.09.2023) hervor, die auf der Website der

Gesellschaft zur Verfügung steht (

https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/).

Die Umsatzerlöse des Konzerns konnten im ersten Quartal von 25,0 Mio. EUR im

Vorjahr um 6 % auf 26,6 Mio. EUR im angelaufenen Geschäftsjahr gesteigert

werden. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf ein starkes Umsatzwachstum

von 16 % im Segment Stromversorgungen zurückzuführen, das insbesondere von

einem gestiegenen Umsatzanteil im Verteidigungssektor profitierte. Auch das

Segment Datenvisualisierung konnte den Umsatz leicht ausbauen. Vor diesem

Hintergrund und in Verbindung mit einem guten Kostenmanagement verbesserte

sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich überproportional um

rund 29 % im Vergleich zum Vorjahr von 2,7 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR. Der

Auftragsbestand von 73,9 Mio. EUR per Ende September hat sich im Vergleich

zum 30. Juni 2023 nochmals reduziert, bleibt jedoch weiterhin deutlich über

dem Wert von 2020, vor den Störungen der weltweiten Lieferketten.

Auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs - und vorbehaltlich der weiteren

geopolitischen und weltwirtschaftlichen Entwicklungen - bestätigt der

Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 und erwartet

weiterhin einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 106,0 Mio. EUR bis

116,0 Mio. EUR und ein Konzern-EBIT im Bereich von 9,5 Mio. EUR bis 11,0

Mio. EUR.

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert:

"Mit stolzem Blick auf das erfolgreiche erste Quartal des Geschäftsjahres

2023/2024 ermutigt uns dieses erneute Wachstum, weiterhin den globalen

Herausforderungen standzuhalten und nachhaltigen Wert für unsere

Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen."

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

---------------------------------------------------------------------------

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in

Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von

Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays

gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische

Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die

FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen

Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der

Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in

Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das

generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter

ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.

---------------------------------------------------------------------------

29.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft

Augsburger Str. 2b

82110 Germering

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 89 44 50 0

Fax: +49 (0)89 89 44 50 123

E-Mail: aktie@fortecag.de

Internet: www.fortecag.de

ISIN: DE0005774103

WKN: 577410

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1782997

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1782997 29.11.2023 CET/CEST

°