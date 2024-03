EQS-News: FORTEC Elektronik AG bestätigt die vorläufigen Zahlen zum Halbjahr 2023/2024 (deutsch)

FORTEC Elektronik AG bestätigt die vorläufigen Zahlen zum Halbjahr 2023/2024

FORTEC Elektronik AG bestätigt die vorläufigen Zahlen zum Halbjahr 2023/2024

* Konzernumsatz mit 47,0 Mio. EUR rund 5 % unter Vorjahresniveau (VJ: 49,4

Mio. EUR)

* Konzern-EBIT mit 4,5 Mio. EUR nahe dem Vorjahreswert (VJ: 4,6 Mio. EUR)

* Auftragsbestand zum 31. Dezember 2023 mit 68,0 Mio. EUR auf dem Weg der

Normalisierung (30. Juni 2023: 83,0 Mio. EUR)

Die FORTEC Elektronik AG hat heute ihren Halbjahresbericht 2023/2024

veröffentlicht. Das Unternehmen liegt nach den ersten sechs Monaten des

laufenden Geschäftsjahres 2023/2024 (01. Juli 2023 - 31. Dezember 2023) mit

einem Konzernumsatz von 47,0 Mio. EUR (VJ: 49,4 Mio. EUR) nur leicht unter

dem Halbjahresniveau des letzten Rekordjahres und bestätigt damit die am 5.

Februar 2024 veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Das Segment Datenvisualisierung trug mit 29,1 Mio. EUR (VJ: 32,0 Mio. EUR)

und das Segment Stromversorgungen mit 17,8 Mio. EUR (VJ: 17,5 Mio. EUR) zum

Gesamtumsatz bei.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) liegt mit 4,5 Mio. EUR (VJ: 4,6

Mio. EUR) in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die hierauf basierende

EBIT-Marge konnte sogar leicht gesteigert werden auf 9,6 % (VJ: 9,4 %) und

liegt somit nahe dem mittelfristigen Zielkorridor.

Der Konzern-Periodenüberschuss belief sich im ersten Halbjahr 2023/2024 auf

3,2 Mio. EUR (VJ: 3,4 Mio. EUR) und das Ergebnis pro Aktie entsprechend auf

0,99 EUR (VJ:1,04 EUR).

Der Auftragsbestand hat sich zum 31. Dezember 2023 mit 68,0 Mio. EUR (30.

Juni 2023: 83,0 Mio. EUR) durch die verbesserte Lieferfähigkeit im Vergleich

zum Vorjahr normalisiert.

Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTE Elektronik AG, kommentiert: "Es

herrschen weiterhin wirtschaftlich herausfordernde Zeiten, in denen es gilt,

sich zu beweisen. Umso mehr stimmt uns die Annäherung der Ergebnisse an das

vergangene Rekordjahr positiv gegenüber unserem Gesamtjahresziel für das

laufende Geschäftsjahr. Wir freuen uns auch über unsere Fortschritte an

unserem neuen Entwicklungsort in Kairo. Ab dem 1. April werden wir dort 9

Software- und Hardwareentwickler beschäftigen. Mit der Verabschiedung

unserer Strong Together 2030-Strategie haben wir auch die Weichen für unser

mittelfristiges Wachstum gestellt."

Davon ausgehend, dass es im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 zu keiner

Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kommt und unter der

Voraussetzung, dass die bereits im zweiten Quartal eingeleiteten Maßnahmen

wie geplant greifen, bestätigt der Vorstand seine im Finanzbericht 2022/2023

aufgestellte Prognose.

Der Halbjahresbericht 2023/2024 der FORTEC Elektronik AG steht auf der

Website der Gesellschaft unter

https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ zur Verfügung.

FORTEC lädt interessierte Analysten, Investoren und Vertreter der Presse

zudem heute um 14:00 Uhr (MEZ) zum Earnings-Call im Rahmen des

Halbjahresberichts 2023/2024 ein. Eine Registrierung kann über folgenden

Link vorgenommen werden: Anmeldung | FORTEC AG Earnings-Call HJ 2023/2024 by

Montega

Sandra Maile

Vorstandsvorsitzende

FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232

aktie@fortecag.de | www.fortecag.de

Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in

Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von

Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays

gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische

Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die

FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen

Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der

Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in

Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.

°