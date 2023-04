EQS-News: Eyemaxx Real Estate AG - Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter (deutsch)

Eyemaxx Real Estate AG - Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter

Emittent / Herausgeber: Bronze Properties Sárl / Schlagwort(e): Anleihe

Eyemaxx Real Estate AG - Information der One Square Advisory Services

S.á.r.l. als gemeinsamer Vertreter

19.04.2023 / 16:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Eyemaxx Real Estate AG

Information der One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer

Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP),

2019/2024 (ISIN: DE000A2YPEZ1 / WKN: A2YPEZ) und Pflichtwandelanleihe

2021/2022 (ISIN: DE000A3E5VR6 / WKN: A3E5VR)

* Wirksamkeit der Bestellung der Sicherheiten unklar und umstritten

* Irreführende Meldung von Herrn Meyer zu Schwabedissen zur Frage der

Wirksamkeit der Sicherheiten

* Massiver Kursanstieg der besicherten Anleihe nach der irreführenden

Mitteilung

* Schaden für die unbesicherten Anleihegläubiger

* Beauftragung des Gründers und ehemaligen Vorstands der Eyemaxx Real

Estate AG

* Bericht der Insolvenzverwaltung zum Stand des Verfahrens

München, 19. April 2023

Über das Vermögen der Eyemaxx Real Estate AG wurde am 5. November 2021 ein

Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Korneuburg,

Österreich zur GZ 36S101/21a eröffnet. Ferner ist mit Beschluss des

Amtsgerichts Aschaffenburg vom 6. Dezember 2021 in Deutschland ein

Sekundärinsolvenzverfahren über das Vermögen der Eyemaxx Real Estate AG

eröffnet worden.

Die Eyemaxx Real Estate AG ist Emittentin mehrerer Anleihen.

Für die unbesicherten Anleihen

* 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP)

* 2019/2024 (ISIN: DE000A2YPEZ1 / WKN: A2YPEZ)

* Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5VR6 / WKN: A3E5VR)

Hier wurde die One Square Advisory Services S.á.r.l. als gemeinsamer

Vertreter bestellt.

Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der besicherten Anleihe Eyemaxx

Real Estate AG 2020/25 (ISIN DE000A289PZ4 / WKN A289PZ) ist Rechtsanwalt

Gustav Meyer zu Schwabedissen.

Wirksamkeit der Bestellung der Sicherheiten unklar und umstritten

Zwischen den gemeinsamen Vertretern der Anleihen besteht Dissens

hinsichtlich der Wirksamkeit der Bestellung der Sicherheiten für diese

Anleihe. Diese Frage hat unmittelbare Auswirkungen auf die zu erwartende

Quote für die jeweiligen Anleihen. Hätte die Wirksamkeit der Bestellung

Bestand, kämen die Erlöse aus der Verwertung der als Sicherheit dienenden

Projekte ausschließlich den besicherten Anleihegläubigern zugute. Für beide

Rechtsansichten liegen entsprechende Gutachten vor. Sofern es keine Einigung

auf Vergleichsbasis gibt, ist mit einer langen gerichtlichen

Auseinandersetzung zu rechnen.

One Square hat eine renommierte österreichische Anwaltskanzlei beauftragt,

den Sachverhalt zu beurteilen. Diese Insolvenzrechtsspezialisten kommen zu

dem Ergebnis, dass die Wirksamkeit der Bestellung der Sicherheiten aufgrund

unerlaubter Einlagenrückgewähr zumindest in nicht unbeträchtlichen Umfang

unwirksam ist. Die Insolvenzverwaltung teilt diese Rechtsansicht und hat

erhebliche Zweifel, dass einige Sicherheiten an in Österreich gelegenen

Immobilien und Superädifikaten (ähnlich deutschem Erbbaurecht) wirksam

bestellt wurden. Auch die Insolvenzverwaltung geht davon aus, dass es sich

um einen Fall unzulässiger Einlagenrückgewähr handeln könnte.

Irreführende Meldung von Herrn Meyer zu Schwabedissen zur Frage der

Wirksamkeit der Bestellung der Sicherheiten

Herr Meyer zu Schwabedissen hat am 03.02.2023 eine Corporate News zum Stand

des Sanierungs-/Insolvenzverfahrens der Eyemaxx Real Estate AG und zu den

Anleihen der Eyemaxx Real Estate AG veröffentlicht.

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/eyemaxx-real-estate-ag-2020-25-wkn-a289pz-isin-de000a289pz4-bekanntmachung-des-gemeinsamen-vertreters/1747001

In dieser Meldung bezieht Herr Meyer zu Schwabedissen Stellung zur

Wirksamkeit der Bestellung von Sicherheiten für die Anleihe Eyemaxx Real

Estate AG 2020/25. Obwohl Herrn Meyer zu Schwabedissen das gegenläufige

Gutachten und die Rechtsansicht der Insolvenzverwaltung bekannt sind, finden

diese aber in seiner Corporate News weder Erwähnung noch Würdigung. Die

Insolvenzverwaltung wollte sich zur Frage der Wirksamkeit aufgrund der

fehlenden Rechtssicherheit nicht äußern und hat eine ad hoc Veröffentlichung

ausdrücklich abgelehnt.

Dennoch hat Herr Meyer zu Schwabedissen die den tatsächlichen Sachverhalt in

wesentlichen Punkten unvollständig darstellende Mitteilung in den Markt

gegeben. Die inhaltliche Darstellung des dort geschilderten Sachverhalts ist

unvollständig, Herrn Meyer zu Schwabedissen verschweigt bekannte

Informationen, sie ist daher irreführend.

Massiver Kursanstieg der besicherten Anleihe nach der irreführenden

Mitteilung

Der Kurs der besicherten Anleihe ist unmittelbar nach der Veröffentlichung

durch Herrn Meyer zu Schwabedissen um ca. 80% gestiegen. Die irreführende

Darstellung in der Corporate News vom 03.02.2023 hatte unmittelbare und

signifikante Auswirkungen auf den Börsenkurs der Anleihe Eyemaxx Real Estate

AG 2020/25.

Zwischen April 2022 und dem 02.02.2023 lag der Kurs kontinuierlich im

Bereich zwischen EUR 15,00 und EUR 20,00. Am 03.02.2023 stieg der Kurs auf

EUR 33,00 an und liegt seither kontinuierlich im Bereich zwischen EUR 28,50

und EUR 34,00.

Die BAFIN hat von dem Vorgang Kenntnis.

Zudem entsprechen die von Herrn Meyer zu Schwabedissen in der Corporate News

vom 03.02.2023 angegebenen Bewertungen der Sicherheiten nach Einschätzung

von Marktexperten nicht den tatsächlich realisierbaren Werten. Trotz seines

Hinweises auf einen möglichen Zweifel hinsichtlich der Werthaltigkeit der

Immobilien können Leser die Mitteilung von Herr Meyer zu Schwabedissen durch

die Angabe einer (nominellen) Deckungsquote von 90% so verstehen, dass eine

Befriedigung der Anleihegläubiger in einer entsprechenden prozentualen

Größenordnung vorstellbar sei.

Schaden für die unbesicherten Anleihegläubiger

Parallel zu dem Kursanstieg der besicherten Anleihe sind die unbesicherten

Anleihen in der Zeit vom 03.02. bis 17.02.2023 von EUR 4,00 auf EUR 3,30

(ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP) gefallen. Dieser Kursverlust und der

damit entstandene Schaden trifft die unbesicherten Anleihegläubiger.

Beauftragung des Gründers und ehemaligen Vorstands der Eyemaxx Real Estate

AG

Weiterhin wurde uns bekannt, dass Herr Meyer zu Schwabedissen Herrn Dr.

Michael Müller den Auftrag erteilt hatte, die Immobilien in Österreich zu

verwerten. Dieser Auftrag erfolgte ohne Abstimmung mit der

Insolvenzverwaltung und ohne Abstimmung mit One Square.

One Square lehnt eine Beauftragung von Herrn Dr. Müller, dem Gründer und

ehemaligen Vorstand der Eyemaxx Real Estate AG, ab. Herr Dr. Müller zeichnet

als langjähriger Vorstand maßgeblich für die Insolvenz verantwortlich. Zudem

bestehen Anzeichen, dass Herr Dr. Müller sich wegen persönlichem

Fehlverhalten verantworten muss.

Den Hauptverantwortlichen für die Insolvenz mit der Verwertung der

Immobilien zu beauftragen, zeugt von einer Fehleinschätzung der Situation

und kann nicht im Interesse der Anleihegläubiger als Hauptgeschädigte

liegen.

Bericht der Insolvenzverwaltung zum Stand des Verfahrens

One Square steht in enger Abstimmung mit der Insolvenzverwaltung sowohl in

Österreich als auch in Deutschland. One Square hat die Insolvenzverwaltung

um einen Bericht zum Stand des Verfahrens gebeten, der aktuell erstellt und

in Kürze vorliegen wird.

One Square wird entsprechend berichten und zeitnah zu einer Telefonkonferenz

einladen, um die Anleihegläubiger unmittelbar zu informieren.

Über One Square

One Square ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München,

Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und London und gehört zu den

führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und

Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- &

Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften,

Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen

tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen erfolgreich

durchgeführt und hat einen hervorragenden Track Record bei der Vertretung

von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.

