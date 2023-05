EQS-News: Evotec veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Quartalsmitteilung für Q1 2023 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Quartalsmitteilung für Q1 2023

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

Evotec veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Quartalsmitteilung für Q1

2023

12.05.2023 / 23:55 CET/CEST

* VERÖFFENTLICHUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS 2022: "AHEAD OF THE CURVE"

* QUALITATIVE QUARTALSMITTEILUNG FÜR ERSTES QUARTAL 2023

* PROGNOSE FÜR GESCHÄFTSJAHR 2023 UND MITTELFRISTIGE PROGNOSE FÜR 2025

UNVERÄNDERT

Hamburg, 12. Mai 2023:

Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: Prime Standard, ISIN: DE0005664809;

NASDAQ: EVO) veröffentlichte heute ihren Geschäftsbericht für das

Geschäftsjahr 2022 und die qualitative Quartalsmitteilung für das erste

Quartal 2023.

Evotecs vollständig geprüfter Geschäftsbericht 2022 "Ahead of the Curve" ist

nun zum Download unter www.evotec.com/finanzberichte verfügbar. Evotec hatte

die vorläufigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 schon am 28.

März veröffentlicht, die unverändert geblieben sind. Die Veröffentlichung

des finalen Dokuments musste verschoben werden, nachdem Evotec Opfer eines

kriminellen Cyber-Angriffs geworden ist, der Anfang April entdeckt wurde.

Evotec veröffentlichte heute auch eine qualitative Quartalsmitteilung für

das erste Quartal 2023. Da der Cyber-Angriff erst nach dem Ende des ersten

Quartals entdeckt wurde, ist das Ergebnis des Unternehmens im ersten Quartal

nicht wesentlich beeinträchtigt. Evotec hatte einen starken Start in das

Jahr mit mehreren Verlängerungen und Erweiterungen, z.B. einer

Multi-Milliarden-US$-Erweiterung der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol

Myers Squibb und der Verkündung von neuen Partnerschaften, z.B. mit Janssen

auf dem Gebiet der immunbasierten Therapien. Umfang und Reichweite der

Transaktionen war erheblich größer als im Vergleichszeitraum 2022.

Die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert. Evotec

erwartet Ümsätze von 820 - 840 Mio. EUR (835 - 855 Mio. EUR bei konstanten

Wechselkursen) und ein bereinigtes EBITDA von 115 - 130 Mio. EUR (125 - 140

Mio. EUR bei konstanten Wechselkursen).

Unterstützt durch die neue langjährige Allianz mit Sandoz auf dem Gebiet der

Biosimilars, die früher in der Woche bekannt gegeben worden ist, sieht

Evotec sich gut positioniert, um ihre mittelfristigen Ziele des "Action Plan

2025" zu erreichen. Das heißt ein Umsatzwachstum auf > 1.000 Mio. EUR, ein

bereinigtes EBITDA von >= 300 Mio. EUR und erwartete Aufwendungen für

unverpartnerte Forschung und Entwicklung von > 100 Mio. EUR bis 2025.

Als Reaktion auf den kriminellen Cyber-Angriff hat Evotec sofortige

Maßnahmen ergriffen, um den Angriff einzudämmen und zu beheben, indem das

Unternehmen seine nach außen gerichteten Systeme vom Netz nahm. Dies wurde

als notwendig erachtet, um alle Partner des Unternehmens und andere Akteure

zu schützen. Evotec erwartet eine schnelle Rückkehr zu voller Produktivität

und Geschäftserholung. Auswirkungen auf die oben genannte Finanzprognose für

das Geschäftsjahr 2023 können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das

Management wird die Situation weiter beobachten und in nachfolgenden

Berichten Updates geben.

Evotec wird mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2023 am 09.

August 2023 das nächste Update zu den Finanzzahlen geben, das auch eine

Analyse der Aktivitäten im ersten Quartal enthalten wird.

Mit der Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts 2022 geht Evotec

davon aus, die Kriterien zur Wiederaufnahme durch die Deutsche Börse/Qontigo

in die relevanten Akzienindizes (MDAX, TecDAX, Prime All Share, LTecDAX,

Technology All Share und CDAX) zu erfüllen. Das Unternehmen erwartet die

Wiederaufnahme am 19. Juni auf der Grundlage der Fast Entry-Bewertung am 05.

Juni.

Am 05. Juni 2023 wird Evotec einen ESG-Capital Markets Day veranstalten und

die strategischen Leitplanken des Unternehmens für ein widerstandsfähiges

Geschäft vorstellen, das auch in Zeiten globaler Unsicherheit "Ahead of the

curve" bleibt. Der ESG-Capital Markets Day wird als virtuelle Veranstaltung

stattfinden, zu der nur eingeladene Gäste zugelassen sind. Eine Aufzeichnung

wird in den Tagen nach der Veranstaltung auf www.evotec.com verfügbar sein.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,

um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten

verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine

einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und

wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion

von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec

setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre

Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20

Pharmaund mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen

und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in

einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen

aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und

Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit

führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und

verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und

co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische

Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.900 hochqualifizierte Menschen für

Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische

Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre

Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA

und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen

beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage

zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem

Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen

kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen

bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von

Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und

Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser

Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen

der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen

oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, info@evotec.eu

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications,

info@evotec.eu

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, info@evotec.eu

°