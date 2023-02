EQS-News: Evotec erhält Darlehen über 150 Mio. EUR von der Europäischen Investitionsbank (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec erhält Darlehen über 150 Mio. EUR von der Europäischen Investitionsbank

^

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec erhält Darlehen über 150 Mio. EUR von der Europäischen Investitionsbank

10.02.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* FINANZIERUNG DER 3 KERNSÄULEN: F&E-AKTIVITÄTEN,

UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN UND BAU EINER PRODUKTIONSANLAGE FÜR BIOLOGIKA,

J.POD® TOULOUSE, FRANCE (EU)

* FOLGEFINANZIERUNG DES DARLEHENS ÜBER 75 MIO. EUR VON 2017

* UNBESICHERTES DARLEHEN IST ZUGESCHNITTEN AUF DIE STRATEGISCHEN PLÄNE VON

EVOTEC

* TRANSAKTION WIRD HEUTE AUF DEM CAMPUS CURIE VON EVOTECS VORSTAND UND

EIB-VIZEPRÄSIDENT AMBROISE FAYOLLE UNTERZEICHNET

Hamburg, Deutschland und Toulouse, Frankreich, 10. Februar 2023:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:

DE0005664809; NASDAQ: EVO) und die Europäische Investitionsbank ("EIB")

gaben heute bekannt, dass die EIB Evotec ein unbesichertes Darlehen in Höhe

von 150 Mio. EUR gewährt hat, um Evotecs F&E-Aktivitäten,

Unternehmensbeteiligungen und den Bau der neuen J.POD®-Anlage für die

Herstellung von Biologika auf dem Campus Curie in Toulouse, Frankreich, zu

unterstützen.

Durch diese neue 150-Mio.-EUR-Finanzierung verstärkt die EIB ihre

Unterstützung von Evotec, einem Unternehmen, das sie bereits im Jahr 2017

mit einer 75-Mio.-EUR-Finanzierung unterstützt hat. Die neue Vereinbarung soll

während einer Besichtigung des Geländes, auf dem die neue Produktionsstätte

für Biologika in Toulouse errichtet wird, unterzeichnet werden.

Als ein Wissenschaftskonzern, der sich auf die Erforschung, Entwicklung und

Herstellung neuartiger Präzisionsmedizin konzentriert, zielt Evotec auf

einen weltweiten Zugang zu first- und best-in-class Therapeutika ab. Das

Unternehmen arbeitet mit allen Top-20-Pharma- und mehr als 800

Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen sowie anderen

Interessengruppen im Gesundheitswesen zusammen, um ein besseres

Krankheitsverständnis zu erreichen und unabhängig von der therapeutischen

Modalität neuartige und zielgerichtetere Therapieansätze bereitzustellen.

Die EIB-Finanzierung unterstützt mit einer einzigartigen, innovativen und

flexiblen Struktur, die einen niedrigen festen Zinssatz sowie eine

erfolgsbasierte Komponente für die EIB einschließt, gezielt die

Unternehmensstrategie von Evotec. Das Darlehen von insgesamt 150 Mio. EUR soll

über einen Zeitraum von drei Jahren investiert werden. Die Rückzahlung jeder

Tranche erfolgt sieben Jahre nach der Inanspruchnahme. Evotec wird das

Darlehen nutzen, um ihre internen F&E-Aktivitäten,

Unternehmensbeteiligungen, sowie die neue Produktionsanlage für Biologika,

J.POD® Toulouse, France (EU) zu finanzieren.

Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel für proprietäre Forschung in

einem breiten Spektrum derzeit unterversorgter therapeutischer Bereiche

ermöglicht die EIB Evotec zusätzliche innovative F&E-Aktivitäten zu

initiieren sowie durch den Einsatz ihrer Plattformen für Präzisionsmedizin

Möglichkeiten für neue Partnerschaften zu schaffen. Seit 2016 treibt Evotec

zudem als "Operational VC"-Investor medizinische Innovationen in jungen

Biotechnologieunternehmen - Spin-offs, Joint Ventures sowie unabhängige

Start-ups - voran. Die Finanzierung durch die EIB wird Evotec ermöglichen

ihr Portfolio weiter auszubauen, das derzeit mehr als 90 aktive Projekte in

mehr als 30 Unternehmen weltweit umfasst.

Zusätzlich wird die EIB mit ihrer Finanzierung die Konstruktion einer

hochinnovativen Anlage für die Produktion von Biologika im kontinuierlichen

Herstellungsverfahren unterstützen. J.POD® Toulouse, France (EU) auf Evotecs

Campus Curie ist bereits die zweite Anlage ihrer Art und die erste auf

europäischem Boden. Der J.POD® wird in der EU nicht nur ein

fortschrittliches Herstellungsverfahren, sondern auch dringend benötigte

Kapazitäten für die klinische und kommerzielle Herstellung von Biologika

bereitstellen. Der Bau von J.POD® Toulouse, France (EU) wird zusätzlich von

der französischen Regierung, der Region Occitanie, Bpifrance, der Präfektur

Haute-Garonne sowie Toulouse Métropole mit bis zu 50 Mio. EUR unterstützt.

Enno Spiller, Chief Financial Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen

uns sehr diese zweite Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen

Investitionsbank einzugehen. Durch die Finanzierung von transformativen

Projekten in Schlüsselbereichen von großem öffentlichem Interesse ist die

EIB ein wichtiger Treiber von Innovationen in der EU. Wir sind geehrt und

freuen uns auf neue Möglichkeiten für F&E-Partnerschaften - und darauf,

durch das innovative Finanzierungsmodel der EIB unter sehr attraktiven

Konditionen Europas erste J.POD® Produktionsanlage für Biologika etablieren

zu können. Diese neue Vereinbarung mit der EIB knüpft an die hervorragende

Beziehung an, die wir im Rahmen der ersten Finanzierungsvereinbarung im Jahr

2017 aufgebaut haben. Die Unterstützung der EIB wird uns helfen unsere

Mission 'Together for Medicines that Matter' voranzutreiben."

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle fügte hinzu: "Wir sind sehr erfreut

Evotecs Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation mit dieser

zweiten Vereinbarung, die mit der Europäischen Investitionsbank

unterzeichnet wird, unterstützen zu können. Durch die

Finanzierungsvereinbarung mit Evotec bestätigt die EIB ihr Engagement für

europäische Biotech-Unternehmen an der Spitze der Innovation in einer

Branche, die von sehr starkem globalem Wettbewerb geprägt ist. Die

EIB-Investition wird sich auch erheblich auf die Aktivitäten in der Region

Toulouse auswirken, da sie zur Finanzierung eines 12.000 Quadratmeter großen

Werks beitragen wird, das mehr als 200 hochqualifizierte Arbeitsplätze

schaffen wird."

Die Transaktion wird heute im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Campus

Curie in Toulouse von Mitgliedern von Evotecs Vorstand und dem

Vizepräsidenten der Europäischen Investitionsbank, Ambroise Fayolle,

unterzeichnet. Diese finanzielle Vereinbarung, sowie das vorherige

75-Mio.-EUR-Darlehen der EIB in 2017 wurde in Kooperation mit der kENUP

Foundation, einer NGO zur Förderung von Innovation in Europa, entwickelt.

ÜBER EIB

Die EIB arbeitet daran, die EU an die Spitze der nächsten Innovationswelle

zu bringen, insbesondere im Gesundheitssektor. Als Reaktion auf die

Covid-19-Pandemie hat die EIB 6 Milliarden Euro für Investitionen im

Gesundheitssektor freigegeben, um die medizinische Infrastruktur,

zusätzliche Forschungsaktivitäten oder andere Finanzierungen im Zusammenhang

mit Impfstoffen und Behandlungen zu unterstützen. Im Jahr 2022, widmete die

EIB von 8,4 Milliarden Euro Finanzierung in Frankreich 31 %, entsprechend

2,7 Milliarden Euro, der Innovationsfinanzierung. Als europäische Bank, die

sich für das Klima einsetzt, ist die EIB einer der wichtigsten Geldgeber für

den grünen Übergang zu einem kohlenstoffärmeren und nachhaltigeren

Wachstumsmodell.

EIB-Pressekontakt

Christophe Alix, c.alix@bei.org, tél : +33 6 11 81 30 99 / +352 43 79 84303

Webseite : www.bei.org/press - Service de presse : +352 4379 21000 -

presse@bei.org

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,

um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten

verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine

einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und

wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion

von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec

setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre

Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20

Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische

Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist

strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer

Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel-

und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die

weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen

und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären

und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische

Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 hochqualifizierte Menschen für

Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische

Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre

Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA

und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen

beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage

zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem

Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen

kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen

bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von

Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und

Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser

Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen

der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen

oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Tel.:

+49.(0)151 4070-4843, hinnerk.rohwedder@evotec.com

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.:

+49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

---------------------------------------------------------------------------

10.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

Nasdaq

EQS News ID: 1556351

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1556351 10.02.2023 CET/CEST

°