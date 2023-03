EQS-News: Evotec SE vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022: 'Ahead of the curve' - sehr starke Performance in einem herausfordernden Jahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec SE vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022: 'Ahead of the curve' - sehr starke Performance in einem herausfordernden Jahr

EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Evotec SE vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022: 'Ahead of the

curve' - sehr starke Performance in einem herausfordernden Jahr

28.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* STEIGERUNG DES KONZERNUMSATZES UM 22 %, EBITDA EXKLUSIVE M&A VON 104,1

MIO. EUR

* POSITIVE DYNAMIK UND AUSBLICK AUF 2023

* DATENGETRIEBENE PLATTFORMEN FÜHREN ZUR BRANCHENGRÖTEN ALLIANZ IN

TARGETED PROTEIN DEGRADATION

Hamburg, 28. März 2023:

Evotec SE (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809;

NASDAQ: EVO) gab heute die vorläufigen Finanzergebnisse und die

Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2022 bekannt.

GESCHÄFTSZAHLEN UNTERSTREICHEN STARKE PERFORMANCE

* Der Konzernumsatz übertrifft das Ziel deutlich und steigt um 22 % auf

751,4 Mio. EUR (+15 % auf vergleichbarer Basis, exklusive Portfolio- und

Wechselkurseffekte (2021: 618,0 Mio. EUR))

* Exzellentes Basisgeschäft legt im Jahr 2022 um 30 % auf 725,3 Mio. EUR zu

* Bereinigtes Konzern-EBITDA bei 101,7 Mio. EUR, bereinigt um

Portfolioeffekte bei 104,1 Mio. EUR (2021: 107,3 Mio. EUR) nach einem sehr

starken vierten Quartal

* Unverpartnerte F&E-Kosten steigen um 20 % auf 70,2 Mio. EUR (2021: 58,1

Mio. EUR)

GROE FORTSCHRITTE UND STARKE NACHFRAGE IN ALLEN BEREICHEN

* Signifikante Fortschritte und achtjährige Verlängerung der Partnerschaft

mit Bristol Myers Squibb ("BMS") im Bereich gezielter Proteinabbau

(engl. Targeted Protein Degradation)

* Wichtige Meilensteine in iPSC-basierter Neurologie-Kollaboration mit BMS

erreicht

* Mehrere neue strategische Partnerschaften in z.B.,

Stoffwechselerkrankungen, Ophthalmologie, Dermatologie, Onkologie, sowie

eine iPSC-basierte Betazell-Ersatztherapie Allianz mit Sernova, um eine

funktionelle Therapie für Diabetes voranzutreiben

* Just - Evotec Biologics: Mehrere neue Kollaborationen mit dem ersten

J.POD in Redmond (USA) legen den Grundstein für starkes strategisches

Wachstum (z.B. Alpine, Department of Defense, .); Bau der zweiten

J.POD-Anlage auf Evotecs Campus Curie in Toulouse hat begonnen und

schreitet planmäßig voran

* Exzellente Fortschritte in datengetriebenen Plattformen für

Präzisionsmedizin; kommerzielle Einführung der einzigartigen Multi-Omics

Datenanalyse-Plattform PanHunter, Einführung der translationalen

molekularen Patientendatenbank E.MPD

* Kollaboration mit Janssen zur Entwicklung von zielgerichteten

immunbasierten first-in-class Therapien im Bereich Onkologie (nach Ende

der Berichtsperiode)

* Europäische Investitionsbank ("EIB") hat ein weiteres unbesichertes

Darlehen in Höhe von 150 Mio. EUR gewährt (nach Ende der Berichtsperiode)

UNTERNEHMENS-HIGHLIGHTS

* Expansion durch Akquisition einer Zelltherapie-Produktionsanlage (Evotec

Modena) und einer klinischen und kommerziellen Produktionsanlage für

niedermolekulare Wirkstoffe (Evotec DS)

* Laetitia Rouxel startet zum 01. April 2023 (nach Ende der

Berichtsperiode) als Evotecs neue Chief Financial Officer

FINANZPROGNOSE 2023 - WEITERHIN STARKES WACHSTUM

* Erwarteter Konzernumsatz in Höhe von 820 - 840 Mio. EUR; 835 - 855 Mio. EUR

bei konstanten Wechselkursen (2022: 751,4 Mio. EUR)

* Erwartete Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung

in Höhe von 70 - 80 Mio. EUR (2022: 70,2 Mio. EUR)

* Erwartetes bereinigtes Konzern-EBITDA in Höhe von 115 - 130 Mio. EUR;

125 - 140 Mio. EUR bei konstanten Wechselkursen (2022: 101,7 Mio. EUR)

EVOTEC GENERIERT ERNEUT ZWEISTELLIGES UMSATZWACHSTUM

Eckdaten der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und

Segmentinformationen

Evotec SE & Tochtergesellschaften

in TEUR EVT EVT Eliminierun- Evo- Evo-

Execute Innova- gen zwischen tec-Kon- tec-Kon-

te den Segmenten zern 2022 zern 2021

Externe 546.718 204.730 - 751.448 618.034

Umsatzerlöse1)

Intersegmentäre 188.917 - -188.917 - -

Umsatzerlöse

Bruttomarge in % 23,8 28,9 - 23,2 24,5

F+E-Aufwendungen- -5.305 -86.320 14.983 -76.642 -72.200

2)

Vertriebsund -125.29- -30.897 - -156.190 -105.445

Verwaltungskos- 3

ten

Wertberichtigun- - - - - -683

gen (saldiert)

Sonstiges 33.237 46.380 - 79.617 67.781

operatives

Ergebnis

Betriebsergebnis 32.523 -11.673 - 20.850 40.996

Bereinigtes 108.286 -6.632 - 101.654 107.270

EBITDA3)

1) Bereinigt um Währungseinflüsse i.H.v. 40,7 Mio. EUR ergibt sich ein

Konzernumsatz i.H.v. 707,7 Mio. EUR.

2) Davon unverpartnerte F&E-Aufwendungen in Höhe von 70,2 Mio. EUR in 2022

(2021: 58,1 Mio. EUR)

3) Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträge aus

negativem Unterschiedsbetrag und exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte,

sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

sowie des nicht-operativen Ergebnisses.

FINANZIELLE PERFORMANCE

Weiteres Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum

Im Jahr 2022 hat Evotec erneut seinen Konzernumsatz im zweistelligen Bereich

um 22 % gesteigert: Während der zwölf Monate bis zum 31.Dezember 2022 ist

der Konzernumsatz signifikant von 133,4 Mio. EUR auf 751,4 Mio. EUR, gegenüber

dem gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen (2021: 618,0 Mio. EUR) (748,4

Mio. EUR ohne Akquisitions- und M&A-bezogene Kosten). Der deutliche Anstieg

gegenüber dem Vorjahreszeitraum basiert auf der starken Performance des

Basisgeschäftes, das einen langsameren Start von Just - Evotec Biologics,

das sich noch in der Hochlaufphase befindet, kompensierte. Darüber hinaus

war im Jahr 2021 die vergleichbare Basis für Umsätze aus Meilensteinen,

Upfronts und Lizenzen außergewöhnlich stark. Das Wachstum des Basisgeschäfts

lag bei 30 % von 556,7 Mio. EUR in 2021 auf 725,5 Mio. EUR in 2022.

Das bereinigte Konzern-EBITDA für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2022

betrug 101,7 Mio. EUR und 104,1 Mio. EUR, ohne Akquisitions- und M&A-bezogene

Kosten (2021: 107,3 Mio. EUR), was das Ergebnis einer gut ausbalancierten

Entwicklung zwischen dem sehr vorteilhaften Wachstum und der Rentabilität

von Evotecs Basisgeschäft, der Vorbereitungen für zukünftiges Wachstum von

Just - Evotec Biologics und einem geringeren Beitrag von Meilensteinen,

Upfronts und Lizenzen ist. Darüber hinaus wirken sich höhere Energiekosten

sowie die Gesamtinflation auf den Jahresvergleich aus.

Im Geschäftsjahr 2022 stiegen die unverpartnerten F&E-Kosten um 20 % (70,2

Mio. EUR vs. 2021: 58,1 Mio. EUR). Dies spiegelt anhaltend starke Investitionen

in Evotecs Fähigkeiten zur Verbesserung ihrer Effizienz und Plattformen für

Präzisionsmedizin wider.

GROE FORTSCHRITTE UND STARKE NACHFRAGE IN ALLEN BEREICHEN

Ausgewählte Highlights

Evotec hat ihre erfolgreiche Entwicklung im Jahr 2022 mit neuen und

erweiterten Allianzen fortgesetzt. Im Jahr 2022, war Evotec an mehr als 800

Allianzen beteiligt und verzeichnete ein Folgegeschäft von 92 %. Evotec

erzielte bemerkenswerte Fortschritte im Rahmen ihrer strategischen

Partnerschaften, der Initiation wichtiger klinischer Studien und der

Generierung des Meilensteineinkommens und der Unterzeichnung mehrerer neuer

Partnerschaften z.B., mit Eli Lilly in Stoffwechselerkrankungen, mit

Almirall in medizinischer Dermatologie und mit Boehringer Ingelheim in

Ophthalmologie.

Zusätzlich erzielte Evotec mit der Einführung ihrer molekularen

Patientendatenbank ("E.MPD") bedeutende Fortschritte bei dem Aufbau von

weltweit führenden datengesteuerten Plattformen für die Präzisionsmedizin.

E.MPD ist Evotecs zentrale PanOmics-Datenbank für ein präzises Verständnis

von Wirkstoffmechanismen. Ausgehend von Stoffwechselerkrankungen wächst die

Datenbank kontinuierlich durch proprietäre Screens und Datenpartnerschaften,

um eine kritische Masse in anderen Krankheitsbereichen aufzubauen.

Zusätzlich wurde im Jahr 2022 eine erste kommerzielle Version von PanHunter,

Evotecs K.I./M.L.-getriebener Multi-Omics-Datenanalyseplattform, eingeführt.

Im Mai 2022 weitete Evotec ihre Allianz mit BMS im Bereich Targeted Protein

Degradation signifikant aus und verlängerte sie um weitere acht Jahre, mit

dem Ziel eine vielversprechende Pipeline von Molecular Glue Degraders zu

generieren. Die Partnerschaft hat ein Deal-Potenzial von insgesamt 5 Mrd. $,

Evotec erhielt eine Abschlagszahlung von 200 Mio. $. Im März 2023 (nach Ende

der Berichtsperiode) gab Evotec bekannt, dass weitere Leistungs- und

programmbasierte Erfolge in der strategischen Partnerschaft Zahlungen in

Höhe von 75 Mio. $ an Evotec auslösen.

Über das Jahr 2022 wurden weitere wichtige Fortschritte innerhalb der

iPSC-basierten Neurologie-Kollaboration mit BMS erreicht und führten zu

Zahlungen von insgesamt 57 Mio. $ von BMS.

Im Mai 2022 gaben Evotec und Sernova Corp. eine Partnerschaft im Bereich

Diabetes bekannt. Beide Unternehmen werden ihre jeweiligen Stärken nutzen,

um eine implantierbare iPSC-basierte Betazell-Ersatztherapie für die

Behandlung von insulinabhängigem Diabetes inklusive Typ 1 und 2 zu

entwickeln. In Verbindung mit der Vereinbarung tätigte Evotec eine

strategische Kapitalbeteiligung im Wert von 20 Mio. EUR an Sernova.

Just - Evotec Biologics legte mit der Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem

US-amerikanischen Verteidigungsministerium den Grundstein für starkes

Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus. Im September 2022 erhielt Evotecs

in Seattle ansässige Tochtergesellschaft einen Auftrag im Wert von bis zu

49,9 Mio. $ für die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern

basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen die Pest, eines der designierten

Ziele des Accelerated Antibodies Program. Ebenfalls im September 2022 begann

Evotec mit dem Bau ihrer J.POD-Herstellungsanlage für Biologika auf Evotecs

Campus Curie in Toulouse, Frankreich. J.POD Toulouse, France (EU) wird

voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen.

Im Januar 2023 (nach Ende der Berichtsperiode) ging Evotec eine strategische

Kollaboration und Lizenzvereinbarung mit Janssen für die Entwicklung von

zielgerichteten immunbasierten first-in-class Therapien im Bereich Onkologie

ein. Neben Forschungszahlungen erhält Evotec eine Vorauszahlung in nicht

bekanntgegebener Höhe und hat Anspruch auf erfolgsabhängige Forschungs- und

kommerzielle Meilensteinzahlungen von über 350 Mio. $, sowie mehrstufige

Umsatzbeteiligungen an Produkten, die aus dieser Kooperation hervorgehen.

Im Februar 2023 (nach Ende der Berichtsperiode) gab Evotec bekannt, dass die

Europäische Investitionsbank Evotec ein unbesichertes Darlehen in Höhe von

150 Mio. EUR gewährt hat, um Evotecs F&E-Aktivitäten,

Unternehmensbeteiligungen und den Bau der neuen J.POD-Anlage für die

Herstellung von Biologika auf dem Campus Curie in Toulouse, Frankreich, zu

unterstützen.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte:

"2022 war aufgrund deutlich gestiegener Umsätze, unseres hervorragenden

Basisgeschäfts und einer starken Bilanz als solide Basis für zukünftiges

Wachstum, ein sehr erfolgreiches Jahr für Evotec. Zusammen mit unseren

Partnern konzentrieren wir uns auf ein umfassendes Krankheitsverständnis auf

molekularer Ebene, modernste Technologien und Plattformen, um dieses

Verständnis in wirksame Präzisionstherapeutika umzusetzen. Durch Evotecs

technologische Führungsrolle in allen Schwerpunktbereichen betrachten wir

uns als ,ahead of the curve for medicines that matter'."

AUSBLICK

Im Jahr 2023 erwartet Evotec, basierend auf den aktuellen Wechselkursen der

Hauptwährungen (insbesondere USD; GBP), einen Umsatz von 820 - 840 Mio. EUR.

Basierend auf den konstanten Wechselkursen gegenüber 2022 wird ein Anstieg

des Konzernumsatzes auf 835 - 855 Mio. EUR erwartet. Diese Annahme basiert auf

dem aktuellen Auftragsbestand, absehbaren Neuverträgen und

Vertragsverlängerungen sowie voraussichtlichen Meilensteinzahlungen. Darüber

hinaus berücksichtigt die Prognose - soweit möglich - die möglichen

Auswirkungen der aktuellen globalen Unsicherheiten.

Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich im Bereich von 115 - 130 Mio. EUR

liegen. Diese Prognose berücksichtigt die starke Auftragslage, einen

verbesserten Umsatzmix, aber auch steigende Aufwendungen für Löhne,

Materialien, Energie, vielversprechende F&E-Projekte, die Anpassung von

Organisationsstrukturen zur Sicherstellung eines nachhaltigen Wachstums und

den weiteren Hochlauf des Just - Evotec Biologics Geschäfts über die

verbleibenden Investitionen in den weiteren Ausbau der J.POD-Kapazität in

den USA und den Bau des zweiten J.POD in Europa (Toulouse, Frankreich). Bei

konstanten Währungen erwartet Evotec, dass das bereinigte Konzern-EBITDA auf

125 - 140 Mio. EUR ansteigen wird.

Evotecs Aktivitäten beziehen sich alle auf F&E. Abgesehen von der

verpartnerten und finanzierten F&E, wird Evotec weiterhin stark in die

eigene unverpartnerte F&E investieren, um eine langfristige und nachhaltige

Pipeline an first-in-class Projekten und Plattformen weiter auszubauen.

Evotec erwartet im Jahr 2023 unverpartnerte F&E-Investitionen in diesem

Bereich zwischen 70 und 80 Mio. EUR.

Geschäftsbericht

Der vollständige Geschäftsbericht 2022 sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2022

stehen am 25. April zum Download bereit.

Webcast/Telefonkonferenz

In einer Telefonkonferenz in englischer Sprache werden die vorläufigen

Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert.

Außerdem wird über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet.

Details der Telefonkonferenz

Datum: Dienstag, 28. März 2023

Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit)

Für die Teilnahme per Telefon registrieren Sie sich bitte vorab über diesen

Link. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den entsprechenden

Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für den Anruf.

Sollten Sie sich per Telefon einwählen, können Sie die Präsentation parallel

dazu im Internet unter diesem Link verfolgen.

Details zum Webcast

Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage:

www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung

zum Download zur Verfügung gestellt.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung auf unserer

Website unter https://www.evotec.com/de/investor-relations/publikationen zur

Verfügung stehen.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,

um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten

verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine

einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und

wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion

von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec

setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre

Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20

Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische

Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist

strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer

Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel-

und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die

weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen

und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären

und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische

Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.500 hochqualifizierte Menschen für

Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische

Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre

Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA

und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen

beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage

zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem

Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen

kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen

bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von

Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und

Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser

Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen

der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen

oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications, Tel.:

+49.(0)151 4070-4843, hinnerk.rohwedder@evotec.com

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.:

+49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com

