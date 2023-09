EQS-News: Evotec SE: Partnerschaft zur Stärkung von Biotech-Innovationen in einer 'Shared Economy' für F&E (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec SE: Partnerschaft zur Stärkung von Biotech-Innovationen in einer 'Shared Economy' für F&E

27.09.2023

Evotec SE: Partnerschaft zur Stärkung von Biotech-Innovationen in einer

'Shared Economy' für F&E

27.09.2023 / 07:30 CET/CEST

* LABCENTRAL, BIOLABS UND MBC BIOLABS ARBEITEN MIT EVOTEC ZUSAMMEN, UM

BIOTECH-INNOVATIONEN AN ENTSCHEIDENDEN WERTSCHÖPFUNGSPUNKTEN ZU

UNTERSTÜTZEN

* DIE VEREINBARUNG SETZT EVOTECS VOLLINTEGRIERTE F&E-PLATTFORM EIN, UM

LIFE-SCIENCE- UND BIOTECH-START-UPS INNERHALB DES GLOBALEN LABCENTRAL /

BIOLABS / MBC BIOLABS-NETZWERKS EINEN BESSEREN ZUGANG ZU

WIRKSTOFFFORSCHUNG IM INDUSTRIELLEN MATAB ZU ERMÖGLICHEN

* ALLE PARTNER ERGÄNZEN SICH BEI DER UNTERSTÜTZUNG UND FÖRDERUNG DES

INNOVATIONSÖKOSYSTEMS DER "SHARED ECONOMY" FÜR F&E

Hamburg, Deutschland und Cambridge, Mass., USA, 27. September 2023:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:

DE0005664809; NASDAQ: EVO) und LabCentral, ein Sprungbrett für

vielversprechende Start-ups in den Bereichen Life Science und

Biotechnologie, BioLabs, ein internationales Netzwerk gemeinsam genutzter

Labor- und Büroräume, und MBC BioLabs, ein führender Anbieter von

Co-Working-Laborflächen, gaben heute eine Vereinbarung zur Förderung von

frühphasigen Innovationen durch den Zugang zu Evotecs führender

vollintegrierter F&E-Plattform bekannt.

Die Vereinbarung wird das LabCentral / BioLabs / MBC BioLabs-Netzwerk von

vielversprechenden frühen Life-Science- und Biotech-Unternehmen durch einen

verbesserten Zugang zu Evotecs branchenführender, innovativer

End-to-End-Plattform und neuesten Technologien für erfolgreiche

Wirkstoffforschung und entwicklung stärken, um innovative

Life-Science-Forschung in neue, verbesserte Behandlungsmethoden für

Patient:innen zu überführen. Im Rahmen der Partnerschaft werden Evotecs

Wissenschaftler:innen, Gründer:innen und Experten:innen regelmäßig in Form

von Fortbildungsveranstaltungen und Sprechstunden vor Ort im gesamten

LabCentral / BioLabs / MBC BioLabs-Netzwerk präsent sein. Diese sind Teil

der Bemühungen zur Erreichung des gemeinsamen Ziels, die Erfolgsquote von

Unternehmen des Ökosystems in frühen Entwicklungsphasen zu erhöhen.

LabCentral / BioLabs / MBC BioLabs bieten Labor- und Büroräume für mehr als

400 Start-ups mit rund 3.500 Wissenschaftler:innen und Unternehmer:innen,

die Evotec einen direkten Zugang zu vielversprechender Forschung von

Biotech-Unternehmen in den USA, Frankreich und Deutschland ermöglichen.

Dr. Matthias Evers, Chief Business Officer von Evotec, kommentierte: "Die

Zusammenarbeit mit LabCentral / BioLabs / MBC BioLabs ist eng verbunden mit

unserer Mission ,Together for Medicines that Matter'. Indem wir innovativen

Gründer:innen in einem weltweit anerkannten Life-Science- und

Biotech-Netzwerk Zugang zu unserer branchenführenden vollintegrierten

F&E-Plattform verschaffen, die Schnelligkeit, Sicherheit, Effizienz und eine

höhere Erfolgswahrscheinlichkeit vom Labor bis zum Patienten ermöglicht,

bieten wir mehr Möglichkeiten zur Entdeckung und Entwicklung lebensrettender

Therapien."

Dr. Johannes Fruehauf, Gründer und Präsident von BioLabs und LabCentral

fügte hinzu: "Als strategischer Partner im Netzwerk der LabCentral- und

BioLabs-Einrichtungen wird Evotecs F&E-Plattform den bei uns ansässigen

Unternehmen dabei helfen, ihre Forschung zu beschleunigen. Denn gemeinsam

haben wir uns der Aufgabe verschrieben, neue Wirkstoffe und Therapien zu

entdecken und zu entwickeln, um die menschliche Gesundheit schneller,

effizienter und auf globaler Ebene zu verbessern."

Dr. Robert Blazej, Director von MBC BioLabs, zeigte sich begeistert von der

Partnerschaft und erklärte: "Wir freuen uns sehr, Evotecs weltweit führende

F&E-Plattform noch näher an die Unternehmen heranzubringen, die in unseren

Einrichtungen in der San Francisco Bay Area tätig sind. Unser Ziel war es

schon immer, brillante Unternehmer:innen in einem florierenden Ökosystem zu

fördern, das Innovation, Zusammenarbeit und letztlich Erfolg begünstigt. Die

gemeinsame F&E-Plattform von Evotec ist eng mit unseren gemeinsam genutzten

Laborräumen verknüpft und unterstützt dieses Ziel."

Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben.

ÜBER LABCENTRAL

LabCentral ist eine private, gemeinnützige Einrichtung, die 2013 als

Startrampe für potenzielle Life-Sciences- und Biotech-Start-ups gegründet

wurde. Auf insgesamt 225.000 Quadratmetern im Herzen des Kendall Square in

Cambridge, Massachusetts, bietet LabCentral vollständig genehmigte Labor-

und Büroräume für bis zu 100 Start-ups mit rund 1.000 Wissenschaftlern und

Unternehmern. Weitere Informationen finden Sie unter www.labcentral.org.

ÜBER MBC BIOLABS

MBC BioLabs ist ein führender biowissenschaftlicher Inkubator, der

Biotech-Unternehmen in der Frühphase die notwendigen Ressourcen und

Unterstützung bietet, um erfolgreich zu sein. Durch sein Netzwerk aus

hochmodernen Labors, Industriepartnerschaften und einer engagierten

Gemeinschaft von Biounternehmern ermöglicht MBC BioLabs Start-ups, ihre

Forschung zu beschleunigen und bahnbrechende Ideen in transformative

Therapien umzusetzen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 hat MBC BioLabs die

Gründung und das Wachstum von 290 Unternehmen unterstützt. Diese Unternehmen

haben 153 Programme in die Klinik gebracht, 17 zugelassene Diagnostika

entwickelt und über 13 Milliarden $ eingenommen.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell,

um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten

verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine

einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und

wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion

von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec

setzt diese "Data-driven R&D Autobahn to Cures" sowohl für proprietäre

Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma

und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und

andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in

einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen

aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und

Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit

führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und

verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und

co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische

Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5.000 hochqualifizierte Menschen für

Evotec. Die 17 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische

Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre

Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA

und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen

beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage

zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem

Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen

kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen

bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von

Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und

Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser

Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen

der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen

oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren.

Medienkontakt Evotec SE:

Gabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications,

Gabriele.Hansen@evotec.com

Hinnerk Rohwedder, Director of Global Corporate Communications,

Hinnerk.Rohwedder@evotec.com

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG,

Volker.Braun@evotec.com

