EQS-News: Eurobattery Minerals AB: Starke wirtschaftliche Aussichten für das Bergwerk Hautalampi laut Vormachbarkeitsstudie (deutsch)

Eurobattery Minerals AB: Starke wirtschaftliche Aussichten für das Bergwerk Hautalampi laut Vormachbarkeitsstudie

20.03.2023 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Starke wirtschaftliche Aussichten für das Bergwerk Hautalampi laut

Vormachbarkeitsstudie

Stockholm, 20. März 2023 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB

(WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: " EBM", "Eurobattery" oder "das

Unternehmen"), gibt bekannt, dass FinnCobalt Oy zusammen mit AFRY Finland Oy

die Vormachbarkeitsstudie für das Bergbauprojekt Hautalampi abgeschlossen

hat. Eurobattery Minerals besitzt 40 % der FinnCobalt Oy und

Hautalampi-Projekts.

Die wichtigsten Punkte der Vormachbarkeitsstudie:

* Bei einem konservativen Metallpreis und einem Gesamtinvestitionsaufwand

von 65,1 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung unerwarteter Kosten)

beträgt die Amortisationszeit 4,6 Jahre.

* Der Abbau wird nach einer einjährigen Bauzeit beginnen, die die

Sanierung der unterirdischen Mine, den Bau der übertägigen Brecher- und

Aufbereitungsanlagen und ein neues Abraumlager umfasst. Für die

Durchführung des Projekts ist eine gültige Umweltgenehmigung

erforderlich.

* Die Gesamtmetallproduktion während der voraussichtlichen 12 Jahre

Bergbaubetrieb wird 11.400 Tonnen Nickel und 2.900 Tonnen Kobalt im

Nickel-Kobalt-Konzentrat und 9.600 Tonnen Kupfer im Kupferkonzentrat

betragen.

* Die Vormachbarkeitsstudie basiert auf dem Untertagebau mit einem

Gesamtabbau von 4,6 Mio. Tonnen Erzreserven mit einem Gehalt von 0,3 %

Ni, 0,08 % Co und 0,24 % Cu.

* Eurobattery Minerals geht davon aus, dass die Investitionskosten sinken

und sich die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern wird, wenn die

eigentliche Detailplanung beginnt und die Kostenunsicherheiten aufgrund

des derzeitigen russisch-ukrainischen Krieges geklärt sind.

"Ich freue mich über das Ergebnis der Vormachbarkeitsstudie, das die guten

wirtschaftlichen Aussichten für unsere finnische Batterieminengesellschaft

untermauert. Mit der vorliegenden Studie und der

Umweltverträglichkeitsprüfung, die bald eingereicht werden soll, gefolgt von

dem Antrag auf eine Umweltgenehmigung, werden wir nun unsere Gespräche mit

mehreren potenziellen Abnehmern intensivieren. Außerdem werden wir mit der

Optimierung des Projekts beginnen und prüfen, wie wir die Investitionskosten

senken und die Rentabilität des Projekts weiter steigern können", sagte

Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Zusammenfassung der Vormachbarkeitsstudie

Die Vormachbarkeitsstudie basiert auf dem Untertagebau mit einem Gesamtabbau

von 4,6 Mio. Tonnen Erzreserven mit den Gehalten Ni 0,3 %, Co 0,08 % und Cu

0,24 %. Zusätzliche 369 Kilotonnen an abgeleiteten Mineralressourcen wurden

ebenfalls zur Erstellung des Minenlebenszyklusplans und des Finanzmodells

verwendet.

Der unterirdische Bergbau wird nach einer einjährigen Bauphase beginnen, die

die Sanierung der unterirdischen Mine, den Bau der übertägigen Brecher- und

Aufbereitungsanlagen sowie ein neues Abraumlager umfasst. Die Abbaurate im

Untertagebau wird etwa 450.000 bis 480.000 Tonnen pro Jahr betragen, und der

Bergbaubetrieb wird 12 Jahre lang andauern. Die Gesamtmetallproduktion wird

11.400 Tonnen Nickel und 2.900 Tonnen Kobalt im Nickel-Kobalt-Konzentrat und

9.600 Tonnen Kupfer im Kupferkonzentrat betragen. Die umfangreichen

metallurgischen Tests haben ergeben, dass die Konzentrate von sehr guter

Qualität sind, keine schädlichen Elemente enthalten und sowohl für die

finnische Metallurgieindustrie als auch für den internationalen Markt

geeignet sein dürften.

Hautalampi-Erzreserven zum 7. März 2023 @30EUR/t NSR-Cut-off.

Erzreserve Grad Enthaltene

Metalle

Tonnen Ni Cu Co Ni (t) Cu (t) Co

(t)

Geprüft 1.871.000 0,36 0,30 0,09 6.800 5.700 1.600

% % %

Wahrschein- 2.693.000 0,25 0,19 0,07 6.900 5.300 1.900

lich % % %

Summe 4.564.000 0,30 0,24 0,08 13.700 11.000 3.500

% % %

(1) Die Schätzung der Erzreserven hat ein Gültigkeitsdatum vom 7. März 2023.

(2) Die Schätzung wurde in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des

"Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves"

(JORC 2012) erstellt und berichtet. (3) Verwendeter Umrechnungskurs: USD/EUR

1,00. (4) Der NSR-Cut-off-Wert für die Schätzung beträgt 30EUR/t. (5) NSR =

Net Smelter Return. Der NSR wird unter Verwendung von (USD-Preisen von)

Nickel USD 20.000/t, Kupfer USD 9.750/t und Kobalt USD 60.000/t berechnet.

Rückgewinnungsraten für Ni 82%, Cu 86,5% und 82% für Co. Für Ni wurden 70 %,

für Cu 90 % und für Co 50 % als Konzentratausbeute angesetzt. (6) Bei der

Umwandlung der Reserven wurde eine bergmännische Gewinnung von 95 %

angenommen und eine bergmännische Verdünnung von 10-15 % angesetzt. (7) Es

wurden keine abgeleiteten Mineralressourcen in Erzreserven umgewandelt.

Die zusätzlichen Mineralressourcen des Hautalampi-Projekts sind wie folgt.

Die Schätzung der zusätzlichen Ressourcen hat ein Gültigkeitsdatum vom 7.

März 2023. Die Schätzung wurde erstellt, indem die Abbaureserve und die

nicht abbaubaren Gebiete aus der am 18. Oktober 2022 gemeldeten

Ressourcenerklärung entfernt wurden.

Zusätzliche Grad Enthaltene

Ressourcen Metalle

Tonnen Ni Cu Co Ni (t) Cu Co

(t) (t)

4.707.000 0,22 0,11 0,05 10.331 5.316 2.158

% % %

Die zusätzliche Ressource von 4,7 Mio. Tonnen Mineralisierung ist ein

bemerkenswerter Vorteil für die zukünftige Entwicklung und Verlängerung der

Lebensdauer der Hautalampi-Mine, falls und wenn die zukünftigen Metallpreise

günstiger werden.

Die Gesamtinvestitionskosten werden auf etwa 65 Mio. EUR geschätzt, ohne

Berücksichtigung der geschätzten 15 % für unerwartete Ausgaben, so dass sich

die Gesamtinvestitionskosten auf 74,8 Mio. EUR belaufen. Der Gesamtumsatz

des Bergwerks beläuft sich auf etwa 420 Mio. EUR, und die Amortisationszeit

beträgt 4,6 Jahre. Der interne Zinsfuß beträgt 20 %, wobei von einem

Zuschuss von 10 Mio. EUR ausgegangen wird. Bei den in der Finanzstudie

verwendeten Metallpreisen handelt es sich um Kupferpreise von 9.750 USD/t,

Nickelpreise von 20.000 USD/t und Kobaltpreise von 70.000 USD/t, bei denen

es sich um relevante langfristige Konsensprognosen handelt. Alle

Finanzzahlen basieren auf den derzeitigen hohen Investitionskosten und gehen

von einem Investitionszuschuss von 10 Mio. EUR aus. Das Unternehmen geht

davon aus, dass die Investitionskosten sinken und sich die

Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern wird, wenn die eigentliche

Detailplanung beginnt und die jüngsten Preissteigerungen für Baumaterialien

aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem anhaltenden

russisch-ukrainischen Krieg verschwinden werden.

Die vollständige Vormachbarkeitsstudie ist auf der Website von Eurobattery

Minerals verfügbar -

https://eurobatteryminerals.com/de/projekt/hautalampi/#documents.

Erklärung des Sachkundigen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Mineralressourcen und

Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Ville-Matti

Seppä, einer kompetenten Person mit EurGeol-Qualifikation, zusammengestellt

wurden. Herr Seppä ist ein Vollzeitmitarbeiter von AFRY Finland Oy. Herr

Seppä verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der

Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die

durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß

der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of

Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves" zu qualifizieren.

Herr Seppä hat den Inhalt dieser Pressemitteilung, soweit er sich auf die

Mineralressourcenschätzung bezieht, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr

Seppä besitzt keine Aktien von FinnCobalt Oy oder Eurobattery Minerals AB.

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die das Unternehmen

gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die

Information wurde durch Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery

Minerals AB, am 20. März 2023 um 07:30 MEZ zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am

schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart

( EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit

verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich

das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern

und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.

Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel: +46 (0) 86 042 255

E-mail: info@augment.se.

