EQS-News: Erste Installation des Leclanché LeBlock-Batteriespeichersystems geht auf einer Mittelmeerinsel in Betrieb (deutsch)

Erste Installation des Leclanché LeBlock-Batteriespeichersystems geht auf einer Mittelmeerinsel in Betrieb

Erste Installation des Leclanché LeBlock-Batteriespeichersystems geht auf

einer Mittelmeerinsel in Betrieb

06.04.2023

Erste Installation des Leclanché LeBlock-Batteriespeichersystems geht auf

einer Mittelmeerinsel in Betrieb

* Das modulare und skalierbare LeBlock-Batteriespeichersystem verfügt über

eine Kapazität von 1,2 MW / 2,6 MWh.

* Die Anwendung Solar + Storage Microgrid wurde entwickelt, um die Nutzung

von Solarenergie zu maximieren, die in einem benachbarten Solarfeld

erzeugt wird.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz 06 April, 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN) hat ein

Multi-MWh-Batteriespeichersystem (BESS) auf einer Mittelmeerinsel geliefert,

installiert und in Betrieb genommen. Dies ist die erste Installation des

bahnbrechenden stationären Speichersystems LeBlockTM des Unternehmens (für

Bilder hier klicken).

Die Microgrid-Speicherlösung wurde für einen großen griechischen

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) gebaut und wurde entwickelt, um die Nutzung

der Energie zu maximieren, die von einer benachbarten Photovoltaikanlage vor

Ort erzeugt wird. Das Batterie-Energiespeichersystem (BESS) besteht aus

einem Leclanché LeBlock 1,2 MW / 2,6 MWh-System mit vier Batterieblöcken,

die jeweils mit zwei flüssigkeitsgekühlten Batteriegestellen, elektrischen

und kühltechnischen Verbindungen und einem integrierten Branderkennungs- und

-unterdrückungssystem mit automatischer Aktivierung ausgestattet sind.

Das LeBlock BESS umfasst einen LeBlock Combi Block, der das Wärmemanagement

für die Batterieblöcke und den elektrischen Schutz und Anschluss für die

Wechselrichter bereitstellt. Im Combi Block sind die Kältemaschinen und

Pumpen untergebracht. Zu den zusätzlichen eingebauten Schutzvorrichtungen

gehören abgesicherte Trennschalter und ISO-Überwachung für jede

angeschlossene Batteriebank sowie eine Kommunikationsschnittstelle zum

übergeordneten Batteriemanagementsystem.

LeBlock ist Leclanchés fortschrittliches, hochsicheres, vollständig

modulares und skalierbares Systemdesign, das sich ideal für Microgrids und

eine breite Palette von Versorgungsanwendungen eignet. Seine

Plug-and-Play-Architektur ermöglicht die einfache Verbindung von Blöcken und

die Integration von Systemhilfsgeräten. Das System lässt sich schnell vor

Ort installieren und die Batteriekapazität kann leicht erweitert werden.

Entscheidend ist, dass LeBlock die Gesamtbetriebskosten und den eigenen

ökologischen Fußabdruck durch vereinfachte Logistik und Installation,

mögliche Neukonfiguration und einfache Rückgabe zum Recycling am Ende seines

Lebenszyklus reduziert.

"LeBlock macht sich in Europa und Amerika einen Namen als hochsicheres,

modulares und skalierbares Design, das relativ einfach zu konfigurieren, zu

transportieren und zu installieren ist und zahlreiche ökologische und

wirtschaftliche Vorteile bietet", sagt Guido Guidi, SVP Global Sales,

Leclanché Stationary Storage. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit

unserem Kunden bei diesem Solar- und Speicher-Microgrid-Projekt."

LeBlock ist ein Warenzeichen von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen sind

das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell", "erwarten",

"Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder

implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von

Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle

zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige

Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten

gekennzeichnet sein können. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese

Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften

abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein

bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass

das Unternehmen Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte

finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

