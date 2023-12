EQS-News: Erste Asset Management bringt Tech-Aktienfonds in Deutschland an den Start (deutsch)

Erste Asset Management bringt Tech-Aktienfonds in Deutschland an den Start

Mit dem ERSTE STOCK TECHNO bringt die Erste Asset Management

einen breit gestreuten Aktienfonds mit Fokus auf Technologiewerte

in Deutschland in den Vertrieb. Der Fonds kann mit einem mehr als

20-jährigen Track-Record und einer überzeugenden Performance

aufwarten. Auch abseits des Megatrends Künstliche Intelligenz

(KI) bietet der Tech-Sektor interessante Wachstumschancen.

Anleger:innen müssen jedoch auch die Risiken beachten, die ein

Investment in Wertpapiere beinhaltet.

"Das Thema Künstliche Intelligenz begleitet den Technologiesektor

bereits seit langem. Nichtsdestotrotz gewann es in diesem Jahr

deutlich an Fahrt", betont Bernhard Ruttenstorfer. Er ist bereits

seit 2004 im Aktien-Team der Erste Asset Management tätig und

verantwortet den Technologiefonds ERSTE STOCK TECHNO. Auch am

Aktienmarkt war die KI-Fantasie ein wesentlicher Faktor. So waren

es vor allem die "Magnificent 7" rund um die Tech-Konzerne Apple,

Microsoft, Alphabet und Co., welche die Performance in diesem

Jahr antrieben. "Anwendungen wie ChatGPT eroberten die Gunst der

Nutzer im Sturm. Dies und die Möglichkeiten Künstliche

Intelligenz in weitere Applikationen zu integrieren, löste einen

Investmentschub von Seiten der Datencenterbetreiber aus", fasst

Ruttenstorfer zusammen.

Breit gestreutes Investment in den Technologiebereich

Abseits der Rally die das Thema KI in diesem Jahr auslöste, ist

jedoch noch lange nicht entschieden wer bei dem Megatrend

Künstliche Intelligenz langfristig die Nase vorne haben wird.

Zudem bietet der Tech-Sektor neben dem Trendthema KI noch weitere

interessante und möglicherweise aussichtsreiche Themenfelder. Für

Anleger:innen, die sich neben der Chancen auch der Risiken eines

Investments in Wertpapiere bewusst sind, könnte es daher Sinn

machen, breit gestreut in verschiedenste Titel und Sektoren aus

dem Technologiebereich zu investieren.

Diese Möglichkeit bietet die Erste Asset Management mit dem ERSTE

STOCK TECHNO jetzt auch für Anleger:innen in Deutschland. Seit

kurzem ist der Fonds am deutschen Markt zum Vertrieb zugelassen.

Doch worin investiert der ERSTE STOCK TECHNO und nach welchen

Kriterien richtet sich die Titelauswahl?

Mehr als 20-jähriger Track-Record

Der Fonds, der vor allem in Unternehmen aus den entwickelten

Märkten und dem Bereich Technologie investiert, besteht bereits

seit mehr als 20 Jahren. Der Investmentprozess basiert auf

fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Auswahl der Titel im

Portfolio setzt das Fondsmanagement auf qualitativ hochwertige

und wachstumsstarke Unternehmen. Aber auch der Faktor

Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Als Teil der

Integration-Produktpalette orientiert sich der ERSTE STOCK TECHNO

an den strengen Nachhaltigkeitskriterien der Erste AM. Damit

entspricht er dem Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Potenzial durch unterschiedliche Themen und Trends

Auch wenn Künstliche Intelligenz ein vielversprechender Bereich

ist, sei es laut Fondsmanager Ruttenstorfer zu eng gegriffen nur

auf ein Thema im Portfolio zu setzen. "Der Sektor wird von einer

Vielzahl von Trends und Themen dominiert." Bereiche wie

Softwaresicherheit, digitale Werbung, Automatisierung,

Elektro-Mobilität oder Video-Gaming sieht er als ebenso

chancenreich an. "Da diese Segmente unterschiedliche Zyklen

erleben, ist im Fonds auch eine breite Risikostreuung gegeben.

Potenzial durch unterschiedliche Trends ist eine der Stärken des

ERSTE STOCK TECHNO", betont der Fondsmanager.

Die Anwendung von Technologie und insbesondere neuer Technologien

wie KI schreite in der Bevölkerung immer schneller voran, so

Ruttenstorfer. "Außerdem gibt es immer mehr Geschäftsfelder, die

erschlossen werden durch technologischen Fortschritt - blickt man

beispielsweise nur auf das Thema autonomes Fahren, wo es jedes

Jahr weitere Fortschritte gibt." Fundamental sei die Branche gut

aufgestellt. Daher rechne man für 2024 mit zunehmenden Gewinnen

im Technologiesektor und blicke positiv auf das kommende Jahr,

erklärt er. Hinweis: Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator

für künftige Wertentwicklungen.

Überzeugende Performance

Die Wertentwicklung des ERSTE STOCK TECHNO kann sich jedenfalls

auch im Branchenvergleich sehen lassen. Über die vergangenen 10

Jahre hat sich der Fonds im Wert beinahe verfünffacht.

Durchschnittlich brachte er somit eine jährliche Performance von

rund 18,6%. Damit nimmt der ERSTE STOCK TECHNO auch in der

Peer-Group einen Spitzenplatz ein. Dabei ist zu beachten, dass

eine gute Performance in der Vergangenheit keine Garantie für

zukünftige Wertentwicklungen darstellt. Der Großteil der

Unternehmen im Tech-Bereich ist in den USA zu finden.

Anleger:innen müssen daher beachten, dass Aktien aus dem

pazifischen Raum und Europa im Fonds eine eher untergeordnete

Rolle spielen.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=7ea90b614913f36bbbf93759341ef3d4

Bildtitel:

Quelle: Erste Asset Management / Entwicklung der vergangenen 10

Jahre / Stand: 13.12.2023; Hinweis: Die Entwicklung in der

Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige

Wertentwicklungen. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt.

OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige

Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die

Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene

Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige

Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene

oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und

Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Wie können Anleger:innen in den ERSTE STOCK TECHNO investieren?

Der ERSTE STOCK TECHNO kann seit 15. Dezember 2023 bei allen

gängigen Brokern und Handelsplattformen in Deutschland erworben

werden. Alle weiteren Informationen zum Fonds finden Sie unter

https://www.erste-am.de/de/private-anleger/fonds/erste-stock-techno/AT0000754262.

Interessierte Anleger:innen können sich zudem an Sales Manager

Kilian Minderlein (kilian.minderlein@erste-am.com) wenden.

Eckdaten des Fonds

Fondsname ERSTE STOCK TECHNO

ISIN (A) AT0000754262

ISIN (V) AT0000673389

Volumen 452,9 Mio. Euro

Offenlegungsvo. Artikel 8

Verwaltungsgebühr bis zu 2,16%

Empfohlende Mindestbehaltedauer mindestens 6 Jahre

Top-Holdings im Fonds

Nvidia 8,6%

Microsoft 8,1%

Meta 6,6%

Apple 5,9%

Intel 3,9%

Broadcom 3,7%

Alphabet (A shares) 3,5%

Alphabet (C shares) 3,4%

Hinweis: Sofern in dieser Unterlage Portfoliopositionierungen von

Fonds bekannt gegeben werden, basieren diese auf dem Stand der

Marktentwicklung zum Redaktionsschluss. Im Rahmen des aktiven

Managements können sich die genannten Portfoliopositionierungen

jederzeit ändern.

Über uns

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine

internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit einer

starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste

Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG

(Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in

Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und

Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von 75,6 Milliarden

Euro (per 30.11.2023). Die Erste Asset Management ist bereits

seit 1965 erfolgreich am Markt aktiv. Weitere Informationen

finden Sie unter www.erste-am.de.

Rückfragen an:

Erste Asset Management GmbH | Communications & Digital Marketing

Am Belvedere 1, 1100 Wien

Paul Severin, +43 (0)50100 19982, E-Mail:

paul.severin@erste-am.com

Philipp Marchhart, +43 (0)50100 19854, E-Mail:

philipp.marchhart@erste-am.com

Risikohinweise

ERSTE STOCK TECHNO

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert

sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden

diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der

Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE STOCK

TECHNO sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung

(Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung

(EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang

"Nachhaltigkeitsgrundsätze" zu entnehmen. Bei der Entscheidung,

in den ERSTE STOCK TECHNO zu investieren, sollten alle

Eigenschaften oder Ziele des ERSTE STOCK TECHNO berücksichtigt

werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Rechtlicher Hinweis: Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator

für künftige Wertentwicklungen. Bitte beachten Sie, dass eine

Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch

Risiken beinhaltet.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht

anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere

Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen)

wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt

und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH

verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden

entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011

"Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" erstellt.

Der Prospekt, die "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG"

sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell

gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der

Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der

interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen

Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank

zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten

Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das

Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere

Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage

www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der

Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der

Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der

Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen,

die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen

hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder

aufzuheben.

Umfassende Informationen zu den, mit der Veranlagung

möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw.

"Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" des jeweiligen Fonds

zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die

Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des

entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe

der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die

Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere

Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der

Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere

Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und

berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer

Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation

oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit

lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige

Entwicklung eines Fonds zu.

Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in

Deutschland wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn,

angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC

Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212

Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können

Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die

Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen

durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber:innen auf

deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle

erforderlichen Informationen für die Anleger:innen vor und auch

nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die

"Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" bzw. das

Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind

ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle

kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der

Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der

Internetseite unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter

www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen

an die Anteilinhaber:innen werden im "Bundesanzeiger", Köln,

veröffentlicht.

