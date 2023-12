EQS-News: Erste Asset Management - Ausblick für 2024: Gute Chancen im US-Wahljahr dank hoher Renditen und Zinssenkungsfantasie (deutsch)

Erste Asset Management - Ausblick für 2024: Gute Chancen im US-Wahljahr dank hoher Renditen und Zinssenkungsfantasie

Erste Asset Management - Ausblick für 2024: Gute Chancen im US-Wahljahr dank

hoher Renditen und Zinssenkungsfantasie

* Positive Performance bei fast allen Anlageklassen im Jahr 2023

* Rückkehr zur "Normalität" durch Comeback der Anleihen

* Erste AM kann zweistellig an Volumen zulegen

Trotz einer heterogenen Entwicklung an den globalen Finanzmärkten und hoher

geopolitischer Risiken können die Experten der Erste Asset Management eine

positive Bilanz über das Anlagejahr 2023 ziehen. "Die meisten Anlageklassen

schlossen deutlich positiv ab, während nur wenige ein Minus verzeichneten.

Die Bandbreite der Anlageergebnisse reicht von plus 50% bis minus 10%.

Anlagechef (Chief Investment Officer) Gerold Permoser zeigt sich zufrieden

mit dem Ergebnis. Besonders positiv fiel die Performance von

Technologie-Fonds aus, die bis dato fast 50% erreichten und von den

Magnificent 7, den großen Technologieaktien wie Apple, Microsoft und Co

angetrieben wurden. Am anderen Ende der Spanne lagen Aktien aus China und

Hongkong, die trotz der Öffnung des Landes nach der Corona-Ausnahmesituation

enttäuschten.

Zweistellige Wertzuwächse bei vielen Aktienfonds 2023 eher die Normalität

Generell waren zweistellige prozentuale Wertzuwächse bei den Aktienfonds der

Erste Asset Management heuer eher die Normalität als die Ausnahme. Bei den

Anleihenfonds zeigten Unternehmensanleihenfonds die beste Entwicklung mit

einer Wertsteigerung je nach Bonitätsstufe (Investment Grade oder High

Yield) bis zu 7,4% (Quelle Erste AM: Stand, 1.12.2023). Die Mischfonds der

Erste AM konnten ebenfalls positiv abschneiden mit Ergebnissen zwischen 6

und 9 Prozent. "Summa Summarum war das Jahr 2023 für Anleger:innen ein

positives, zumal es zunehmend gelingt, mit Fonds die Inflation zu schlagen

und reale Renditen zu erzielen", so Permoser.

Die Erste AM zeigt sich zuversichtlich, was die Aussichten für das

US-Wahljahr 2024 betrifft, obwohl die volkswirtschaftlichen Indikatoren auf

eine deutliche Abkühlung in den großen Zielmärkten USA, Europa und China

hindeuten. Vieles an Konjunkturängsten sei in den aktuellen Marktkursen

bereits enthalten, die Bewertungen der Aktien abseits der großen

Technologiewerte moderat bis günstig, und die Anleihen können wieder ihre

Stärke ausspielen, so Permoser auf der Pressekonferenz der Erste AM zum

Kapitalmarktausblick 2024. "Wir erwarten in den USA keine schwere Rezession.

Auch in den anderen Teilen der Welt sehen wir derzeit nichts, was den Markt

erschüttern könnte." Die erbittert ausgetragenen geopolitischen Konflikte

würden ein trauriges Bild auf die Akteure werfen und vielen Menschen Leid

bringen, aber es gebe auch Hoffnung, dass diese Konflikte und Kriege zu Ende

gehen, je länger sie andauern, so Permoser.

Inflation auf dem Rückzug zur Zielgröße

Der Rückgang der Inflation schreite voran, auch wenn die Teuerung nächstes

Jahr wegen der Lohnabschlüsse noch nicht die Zielgröße der Notenbanken von 2

Prozent erreichen werde. Am Markt werden mittlerweile Leitzinssenkungen in

den USA eingepreist. In Europa dürfte die EZB noch etwas länger auf der

Bremse stehen bzw. am aktuellen Niveau weitgehend festhalten. Permoser: "Die

gestiegenen Anleihenrenditen sind wieder auf attraktiven Niveaus und bieten

einen Puffer, sollten die Renditen abermals anziehen. Man könne von einer

Rückkehr der Normalität sprechen, was dem Fondsmanagement in aktiv

gemanagten Fonds, vor allem bei Mischfonds, wieder wesentlich mehr

Handlungsspielraum gebe, so Permoser.

Trotz der jüngsten Kursanstiege seien Aktien per se nicht teuer. Abseits des

Technologiesektors hätten andere Sektoren erst jetzt begonnen aufzuholen.

Erste AM sieht daher Potenzial bei breit gestreuten globalen Aktienfonds

aber auch bei Themenfonds wie den heuer arg gebeutelten Umwelt- und New

Energy-Aktienfonds.

Bilder vom Pressegespräch:

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=d1841b77ac1ff7fd9a73dcea896833ae

Bildtitel: Pressekonferenz_2023_ErsteAM_1

Erste Asset Management CEO Heinz Bednar und CIO Gerold Permoser © Barbara

Dür, Erste Asset Management

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=4163761cb9df7820fae8a2648f29fbb4

Bildtitel: Pressekonferenz_2023_ErsteAM_2

Erste Asset Management CIO Gerold Permoser © Barbara Dür, Erste Asset

Management

Erste AM steigert veranlagtes Volumen um über 10% und blickt zuversichtlich

auf 2024

Heinz Bednar, CEO der Erste Asset Management, zeigt sich mit dem

Geschäftsverlauf im Jahr 2023 zufrieden. Die größte österreichische Fonds-

und Asset Management-Gesellschaft mit Niederlassungen in 6 Ländern

Zentraleuropas, konnte trotz der heterogenen Entwicklung an den

Kapitalmärkten das verwaltete Vermögen um 10,5 Prozent auf 75,6 Milliarden

Euro gegenüber dem Ultimo 2022 steigern (per Ende November 2023, Quelle:

eigene Angaben). Neben Österreich sind in dieser Statistik auch markante

Mittelzuflüsse bei den Tochtergesellschaften der Erste AM in Tschechien und

in Ungarn berücksichtigt. Dort seien besonders Investmentfonds in Anleihen

mit kurzer Zinsbindung gefragt.

Eine Aufwärtstendenz zeigen 2023 abermals Fonds mit nachhaltiger

Ausrichtung. Das Volumen der unter Artikel 8 und 9 der in der

EU-Offenlegungsverordnung eingeordneten nachhaltigen Fonds bei der Erste AM

beträgt 15,7 Milliarden Euro (Zahl per Ende Oktober). "Nachhaltige

Investments haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Dynamik erfahren

und sind mittlerweile bei allen Altersgruppen gefragt. Die Anzahl der Erste

AM Fonds, die das Österreichische Umweltzeichen tragen ist auf 19 Fonds

gestiegen. Die Anzahl der Fonds, die jüngst mit dem Siegel des Forum

Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mit der Höchstwertung bestätigt wurden,

beträgt 17 Fonds. Erste AM CEO Bednar erwartet, dass sich diese Entwicklung

auch 2024 und darüber hinaus fortsetzen wird, zumal auch die großen

Kapitalsammelstellen wie Pensionskassen oder Versicherungen immer mehr Wert

auf nachhaltige Anlagen legen.

Anders als in den Jahren zuvor, lag der Fokus der Anleger:innen 2023 nicht

mehr nur bei risikoreicheren Anlageklassen wie Aktien- oder Themenfonds im

Technologie- und Umweltbereich. Durch die Zinswende der Notenbanken und die

in weiterer Folge angestiegenen Renditen der Anleihen bieten sich neue

Ertragschancen, sowohl bei Staats- als auch Unternehmensanleihen. "Da stimmt

das Chancen-Risikoverhältnis wieder, wenn wir mit Fonds durchschnittliche

Renditen von über 4 Prozent und mehr bieten können", betont Bednar. Dass

diese Produkte am Markt auf Interesse stoßen, zeigen auch die jüngsten

Absatzzahlen: Bisher wurden bei den heuer sechs emittierten Laufzeitfonds

der Erste AM Anteile im Wert von knapp 120 Mio. Euro gezeichnet (Quelle:

Erste AM per 28.11.2023).

Dank höherer Anleihenrenditen wieder "normales Umfeld" für Mischfonds

Mit den aktuellen Marktrenditen lässt sich zumindest die hohe Inflation

mildern. Eine Rückkehr zum Niedrigzinsumfeld sei in den nächsten Jahren

nicht zu erwarten. Eine Positionierung in Mischfonds mache aus

Diversifikationsgründen 2024 Sinn, will man sich nicht dem Preisauftrieb

geschlagen geben, betont Bednar: "Es beginnt sich eine Situation zu

etablieren, die aktives Management erfordert. Wir haben Renten- und

gemischte Fonds lange Zeit nicht empfohlen. Das ändert sich jetzt in einer

Zeit, in der jede Anlageklasse interessante Renditechancen bieten kann. 2024

ist man bei einem gemischten Fonds für die meisten Szenarien gut

aufgehoben."

Erste AM Anlageideen für 2024

In der Nullzinsphase waren Aktienveranlagungen nahezu alternativlos. Nach

der Zinswende und den Renditeanstiegen sind jetzt wieder traditionelle

Mischfonds stärker im Fokus.

Als Basisinvestment eignen sich 2024 etwa als Mischfonds der ERSTE GLOBAL

INCOME oder die Fondsfamlie YOU INVEST GREEN. Wer darüber hinaus

Ertragschancen realisieren möchte, hat mit dem ERSTE RESPONSIBLE STOCK

GLOBAL ein Basisinvestment zur Wahl. Mit dem ERSTE STOCK ENVIRONMENT können

risikobewusste Anleger:innen auf einen Turnaround der stark gefallenen

Umweltaktien setzen. Bei den Anleihenfonds favorisiert die Erste AM

Unternehmensanleihen wie zum Beispiel den ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO

CORPORATE und den ERSTE BOND CORPORATE BB.

Über uns

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale

Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit einer starken Position in

Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die

Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in

Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei,

Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von 75,6

Milliarden Euro (per 30.11.2023). Die Erste Asset Management ist bereits

seit 1965 erfolgreich am Markt aktiv.

°