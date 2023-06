EQS-News: Ernst Russ AG: 71 % der Ernst Russ-Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende (deutsch)

Ernst Russ AG: 71 % der Ernst Russ-Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende

Hamburg, 5. Juni 2023 - Die Ernst Russ AG hat ihren Aktionären für das

Geschäftsjahr 2022 erstmals eine Aktiendividende angeboten. Die Aktionäre

hatten somit die Möglichkeit, innerhalb der Bezugsfrist vom 11. Mai 2023 bis

zum 25. Mai 2023 zwischen einer Ausschüttung ihrer Dividende ganz oder

teilweise in bar oder in Form neuer Aktien zu wählen.

Insgesamt haben sich Aktionäre mit rund 71 % der dividendenberechtigten

Aktien dafür entschieden, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten, so

dass rund 4,6 Mio. EUR im Unternehmen verbleiben und das Eigenkapital der

Ernst Russ AG stärken. Die Aktionäre, die sich für eine Bardividende

entschieden haben, erhalten eine Ausschüttung von insgesamt rund 1,9 Mio.

EUR.

Durch diese hohe Annahmequote bestätigen die Aktionäre die strategische

Ausrichtung der Ernst Russ AG und unterstreichen das langfristige Vertrauen

in die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Auf Basis der Annahmequote werden

1.066.256 neue Aktien ausgegeben, so dass die Gesamtzahl der Ernst

Russ-Aktien um rund 3,3 % auf 33.500.286 Aktien steigt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juni 2023 in den Handel im

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) und im Freiverkehr der

Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (Mittelstandsbörse Deutschland)

einbezogen.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine international

agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg,

dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. Derzeit betreut die

Unternehmensgruppe eine Flotte von 31 vollkonsolidierten Schiffen. Der Fokus

liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen zwischen 700 und 6.600

TEU. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert

Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse.

Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

