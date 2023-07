EQS-News: Epigenomics AG verkündet erfolgreichen Vertragsabschluss über den Erwerb wesentlicher Vermögenswerte (deutsch)

Epigenomics AG verkündet erfolgreichen Vertragsabschluss über den Erwerb wesentlicher Vermögenswerte

* Erwerber ist das US-Diagnostik- und Auftragsforschungs-Unternehmen New

Day Diagnostics LLC

* Kaufpreis von bis zu USD 12,05 Mio. sowie Lizenz- und Earn-Out-Zahlungen

Berlin (Deutschland), 24. Juli 2023 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime

Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) und New Day Diagnostics LLC, ein

US-amerikanisches Diagnostik- und Auftragsforschungs-Unternehmen mit Sitz in

Knoxville, Tennessee, haben heute einen Vertrag über den Verkauf nahezu

sämtlicher Vermögenswerte geschlossen. Diese Vereinbarung ist das Ergebnis

der Verhandlungen, die bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Juni 2023

bekanntgegeben wurden.

Im Rahmen des Vertrags wird die Epigenomics AG sämtliche Patente sowie die

gesamte Biobank, und somit ihr ganzes Vermögen im Sinne von § 179a AktG, an

den Erwerber übertragen. Der Vertrag unterliegt einigen Vollzugsbedingungen,

darunter die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft kurzfristig eine außerordentliche

Hauptversammlung einberufen, die nach derzeitiger Planung am 11. September

2023 in Berlin stattfinden soll. In dieser Hauptversammlung wird nicht nur

über die Zustimmung zu diesem wichtigen Vertrag entscheiden. Es ist

ebenfalls geplant, dass die Hauptversammlung über die entsprechende Änderung

des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft beschließt. Der Vertrag wird ab

Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Epigenomics AG

zugänglich gemacht.

Als Gegenleistung für den Verkauf wird die Epigenomics AG einen Kaufpreis in

Höhe von bis zu USD 12,05 Mio. erhalten, der sich wie folgt zusammensetzt:

* Bar-Zahlungen in Höhe von USD 1,8 Mio., die zu verschiedenen Zeitpunkten

ausbezahlt werden: USD 0,5 Mio. zum Vollzugszeitpunkt, USD 1,0 Mio. am

1. Dezember 2023 und USD 0,3 Mio. am 30. Juni 2024.

* Weitere Bar-Zahlungen von bis zu USD 8,0 Mio., die an die Erreichung

bestimmter Meilensteine in Bezug auf Epi proColon und vor allem Epi

proColon "Next-Gen" gebunden sind.

* Eine Beteiligung am Erwerber in Höhe von 3,0 %, deren Wert bei

mindestens USD 2,25 Mio. liegt.

Darüber hinaus wird die Gesellschaft Lizenzzahlungen bzw. Earn-Out-Zahlungen

erhalten, insbesondere in Form von Umsatzbeteiligungen, die an die

Kommerzialisierung des "Next-Gen"-Tests gebunden sind. Diese Zahlungen

erstrecken sich voraussichtlich bis zum Oktober 2043, dem Zeitpunkt, an dem

der patentrechtliche Schutz für das Produkt voraussichtlich ausläuft.

Jens Ravens, Vorstand der Epigenomics AG, betont die Bedeutung des

Vertragsabschlusses: "Die Weiterentwicklung und Kommerzialisierung des

"Next-Gen"-Tests erfordert beträchtliche Ressourcen, die wir als Unternehmen

nicht mehr aufbringen können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es mit der

New Day Diagnostics als erfahrenem Partner im US- und weltweitem Markt

gelingt, den Test erfolgreich weiterzuentwickeln und so zur Maximierung des

möglichen Werts für die Aktionäre beizutragen. Daher empfehlen wir allen

Aktionärinnen und Aktionären, dem Verkauf wesentlicher Vermögenswerte an New

Day Diagnostics auf der anstehenden außerordentlichen Hauptversammlung der

Gesellschaft am 11. September in Berlin zuzustimmen."

Der Verkauf der Vermögenswerte an New Day Diagnostics ermöglicht, so die

Erwartung des Managements, die Kommerzialisierung von Epi proColon

"Next-Gen" und sichert zukünftige Zahlungsströme für Epigenomics. Zudem

steigt die Wahrscheinlichkeit einer Erstattung durch die CMS durch die

mögliche Kombination der Biomarker von Epigenomics und New Day Diagnostics,

womit der "Next-Gen"-Test einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von

Darmkrebs-Erkrankungen und -Todesfällen leisten kann.

Alle relevanten Informationen zur anstehenden außerordentlichen

Hauptversammlung finden Sie voraussichtlich ab dem 4. August 2023 auf

https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/.

Über New Day Diagnostics, LLC

New Day Diagnostics, LLC, mit Sitz in Knoxville, Tennessee, ist ein

Diagnostikunternehmen im Gesundheitswesen mit Komplettlösungen, das sich der

Entwicklung innovativer diagnostischer Lösungen verschrieben hat, die zu

verbesserten Ergebnissen für die Patienten führen und gleichzeitig die

Kosten im Gesundheitswesen senken. Das Unternehmen ist ein

Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), das in der

Lage ist, den gesamten diagnostischen Prozess zu unterstützen, vom Biomarker

über die Entdeckung bis hin zur Produkteinführung. Es umfasst ein nach ISO

13485:2016 und CLIA zertifiziertes in-vitro-Diagnostiklabor, das auf

Onkologie, Magen-Darm-Erkrankungen, Infektionskrankheiten und

Frauengesundheit spezialisiert ist. Des Weiteren arbeitet das Unternehmen

aktiv an der Entwicklung und dem Vertrieb erschwinglicher, hochmoderner,

kombinierter Tests, die eine frühzeitige Erkennung und Überwachung von

Krankheiten durch Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit

ermöglichen und damit die Behandlung erleichtern.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA hat Epigenomics

Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf

entwickelt.

°