EQS-News: Der Energiesektor ehrt den namibischen Präsidenten Hage Geingob für die Weichenstellung für eine florierende Energiewirtschaft (deutsch)

Der Energiesektor ehrt den namibischen Präsidenten Hage Geingob für die Weichenstellung für eine florierende Energiewirtschaft

^

EQS-News: African Energy Chamber / Schlagwort(e): Sonstiges

Der Energiesektor ehrt den namibischen Präsidenten Hage Geingob für die

Weichenstellung für eine florierende Energiewirtschaft

11.09.2023 / 13:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Der Energiesektor ehrt den namibischen Präsidenten Hage Geingob für die

Weichenstellung für eine florierende Energiewirtschaft

Unter Geingobs Führung hat sich Namibia den Ruf einer guten

Regierungsführung erworben, was dazu beigetragen hat, dass seit den

Entdeckungen von 2022 weiter investiert und geforscht wird

Kurz nachdem in Namibia im Jahr 2022 massive Kohlenwasserstofffunde bekannt

gegeben wurden - die ersten großen Funde in diesem Land - war der namibische

Präsident Hage Gottfried Geingob von vorsichtigem Optimismus geprägt.

Geingob war sich der Vorteile bewusst, die Öl und Gas für die Wirtschaft und

die Energieversorgungssicherheit mit sich bringen könnten, aber er erkannte

auch, dass diese Vorteile nicht garantiert sind. Es läge an der namibischen

Führung, dafür zu sorgen, dass die Namibier diese Vorteile auch nutzen

könnten.

Der Präsident hat nicht gezögert, sich dieser Herausforderung zu stellen.

Unter Geingobs Führung hat sich Namibia den Ruf einer guten

Regierungsführung erworben, was dazu beigetragen hat, dass seit den

Entdeckungen von 2022 weiter investiert und geforscht wird. Das Land hat

sich außerdem verpflichtet, einen Teil seiner Erdgasressourcen zur Deckung

des heimischen Bedarfs zu verwenden, was die Energiesicherheit Namibias

erhöhen und den Weg für Wirtschaftswachstum und Industrialisierung ebnen

wird.

Gleichzeitig hat Namibia einen grünen Wasserstoffsektor aufgebaut, der noch

mehr Arbeitsplätze, wirtschaftliche Möglichkeiten und Zugang zu Strom für

Namibier schaffen wird.

Dies sind einige der Gründe, warum der Vorstand der African Energy Chamber

(AEC) Geingob ausgewählt hat, um diesen Oktober während der African Energy

Week 2023 in Kapstadt unseren Lifetime Achievement Award zu erhalten.

Mit dieser Auszeichnung werden afrikanische Führungspersönlichkeiten

gewürdigt, die mutige Schritte unternommen haben, um die sozioökonomische

Entwicklung und das Wohlergehen der Menschen in Afrika zu verbessern, indem

sie das Wachstum des Energiesektors auf unserem Kontinent beschleunigt

haben.

Auf Präsident Geingob trifft diese Beschreibung zweifellos zu.

Einsatz für den Dienst

Geingob ist seit März 2015 Präsident von Namibia. Er ist auch Vorsitzender

der in Namibia regierenden SWAPO-Partei (South West Africa People's

Organisation), die 1960 als Befreiungsbewegung gegründet wurde, als Namibia

(damals als Südwestafrika bekannt) unter der Verwaltung Südafrikas stand.

Geingob erhielt seine frühe Ausbildung in Otavi, bevor er das Augustineum

College besuchte, wo er 1961 seine Ausbildung zum Lehrer abschloss. Er

erwarb einen Bachelor-Abschluss an der Fordham University, einen

Master-Abschluss in internationalen Beziehungen an der New School for Social

Research in New York und einen Doktortitel an der University of Leeds.

Geingob war 1964 SWAPO-Vertreter bei den Vereinten Nationen und auf dem

amerikanischen Kontinent. Danach war er Gründungsdirektor des UN-Instituts

für Namibia, einer Bildungseinrichtung, die 1976 vom Rat der Vereinten

Nationen für Namibia eingerichtet wurde. Später wurde Geingob zum

Vorsitzenden der verfassungsgebenden Versammlung gewählt, die für die

Ausarbeitung der namibischen Verfassung zuständig war.

Geingob wurde 1990, als das Land seine Unabhängigkeit von Südafrika

erlangte, der erste Premierminister Namibias und war bis 2002 im Amt. In den

Jahren 2007 und 2012 wurde er zum Vizepräsidenten der SWAPO ernannt.

Außerdem war er Namibias Minister für Handel und Industrie. Im Jahr 2012

wurde Geingob als Premierminister wiedergewählt und war bis 2015 in dieser

Funktion tätig.

Bei seiner Kandidatur für das Präsidentenamt erhielt Geingob mehr als 86 %

der Stimmen, ein deutliches Zeichen für den Respekt und das Vertrauen, das

er bei seinen namibischen Mitbürgern genießt.

Namibische Energie: Nichts dem Zufall überlassen

Was Namibia von anderen afrikanischen Staaten mit Erdölvorkommen

unterscheidet, ist die Tatsache, wie schnell sich das Land von einem Land

mit minimalen Öl- und Gasaktivitäten zu einem wichtigen Explorationsgebiet

entwickelt hat.

Vor den jüngsten Entdeckungen des Landes waren nur etwa 15 Bohrungen

niedergebracht worden, und keine von ihnen erbrachte kommerzielle Mengen an

Öl oder Gas.

Zwischen 2022 und 2023 wurden dann fünf große Offshore-Entdeckungen bekannt

gegeben. Dabei handelte es sich um Venus-1X in PEL 56, das von TotalEnergies

EP Namibia und seinen Partnern gebohrt wurde, sowie um Graff-1, Jonker-1X,

La Rona-1 und Lesedi-1X in PEL 39, die gemeinsam von Shell Namibia Upstream

BV und seinen Partnern durchgeführt wurden.

Die strategische Lage Namibias an der Südwestküste Afrikas und das schiere

Volumen der Entdeckungen - mindestens 11 Milliarden Barrel Leichtöl und bis

zu 8,7 Billionen Kubikfuß (TCF) Erdgas - trugen sicherlich zu dem immensen

Interesse an der namibischen Exploration bei, das folgte.

Aber auch hier gab es keine Garantie, dass nach den Entdeckungen alles

reibungslos ablaufen würde. Es bestand immer noch das Risiko, dass die

Verhandlungen und die Projektentwicklung ins Stocken gerieten, dass

bürokratische Hürden oder negative Erfahrungen das Interesse der

Ölgesellschaften an weiteren Explorationen schmälerten oder dass Namibia

seine neu entdeckten Ressourcen nicht voll ausschöpfen konnte.

Geingob hat einen proaktiven Ansatz gewählt, um diese Stolpersteine zu

vermeiden, was die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses für sein

Land und sein Volk erheblich erhöht. Eines der ersten Dinge, die er nach den

Entdeckungen tat, war, mit anderen afrikanischen Öl- und Gasförderstaaten zu

sprechen, in der Hoffnung, von deren Erfahrungen zu lernen.

Wichtig ist auch, dass Namibia ein unternehmensfreundliches Steuersystem und

einen unternehmensfreundlichen Rechtsrahmen geschaffen hat. In seiner

Erklärung zum Investitionsklima in Namibia aus dem Jahr 2022 stellt das

US-Außenministerium fest, dass Namibia für die Aufrechterhaltung eines

positiven Investitionsklimas bekannt ist, das politische Stabilität, ein

unabhängiges Justizsystem, den Schutz von Eigentums- und Vertragsrechten,

eine gute Telekommunikationsinfrastruktur und eine expandierende

Verkehrsinfrastruktur umfasst.

"Ich möchte hinzufügen, dass Namibia und sein Präsident durch die

Fokussierung auf eine marktorientierte Politik, Partnerschaften mit

regionalen und globalen Akteuren und das Engagement für lokale Inhalte und

die Gewinnung von Rohstoffen bewiesen haben, dass sie entschlossen sind, die

Energieressourcen des Landes für das Wirtschaftswachstum und eine

nachhaltige Zukunft der Region zu nutzen". erklärte NJ Ayuk, der

Vorstandsvorsitzende der African Energy Chamber.

Diese Bemühungen haben Früchte getragen. Namibia hat internationale

Großinvestoren wie ReconAfrica, Chevron, ExxonMobil, Woodside und Galp

angezogen, um nur einige zu nennen.

Geingob kündigte im März an, dass die ausländischen Direktinvestitionen in

Namibia in diesem Jahr voraussichtlich 2,5 Milliarden N (rund 133,1

Millionen USD) erreichen werden. Der Präsident fügte hinzu, dass das Land in

den ersten neun Monaten des Jahres 2022 13,2 Mrd. N (703,1 Mio. USD) an

Direktinvestitionen verzeichnete.

Geingob sollte auch für Namibias Erdgas-Agenda gelobt werden. Er hat

erkannt, dass Erdgas das Potenzial hat, den afrikanischen Ländern bei der

Beseitigung der Energiearmut durch Gas-to-Power-Projekte zu helfen, und dass

es zum Aufbau der Infrastruktur und zum Wachstum der Wirtschaft eingesetzt

werden kann. Namibia macht in diesen Bereichen große Fortschritte. Ein

Beispiel dafür sind die Pläne des Landes für das Offshore-Gasfeld Kudo im

nördlichen Orange-Teilbecken. Namibia plant dort den Bau einer schwimmenden

Plattform und einer Pipeline, um das Gas vom Kudo-Feld zur Elizabeth Bay zu

transportieren, wo ein Gaskraftwerk gebaut werden soll, dass bis zu 420

Megawatt (NW) für die namibische Bevölkerung und die regionalen Märkte

erzeugen kann.

Mit Freude haben wir auch zur Kenntnis genommen, dass Namibia einen

Staatsfonds eingerichtet hat, um die Finanzierungslücke bei der

Infrastruktur des Landes zu schließen. Der Fonds wurde mit 262 Millionen N

(16,3 USD) im Jahr 2022 aufgelegt. Der Plan sieht vor, dass Namibia 2,5 %

der Lizenzgebühren aus allen verkauften Bodenschätzen zusammen mit

Steuereinnahmen und Geldern aus der Veräußerung von Beteiligungen

investiert.

Ein Superstar der grünen Energie

Namibias Bemühungen um die Entwicklung seines Sektors der erneuerbaren

Energien sind ebenso beeindruckend.

Das Land hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, seine Solar- und

Windenergie zu nutzen, um grünen Wasserstoff zu produzieren, der aus

erneuerbaren Energiequellen gewonnen wird, und sich als grünes

Energiezentrum zu positionieren.

Wie wir bereits in der Vergangenheit erwähnt haben, nutzen mehrere

afrikanische Länder, darunter Südafrika, Mauretanien und Ägypten, die

Vorteile des grünen Wasserstoffs. Was Namibia besonders auszeichnet, ist

seine Betonung der globalen Zusammenarbeit: Das Land arbeitet eng mit

deutschen Partnern zusammen, um seinen grünen Wasserstoffsektor

voranzutreiben und Möglichkeiten des Energiezugangs und der

Industrialisierung zu erschließen.

Die Monetarisierung erneuerbarer Energien durch grünen Wasserstoff kann

nicht nur den regionalen Zugang zu Energie ermöglichen, sondern auch zu

einem breiteren sozioökonomischen Wachstum in Afrika beitragen.

Vielversprechend ist auch Namibias 10-Milliarden-Dollar-Projekt für grünen

Wasserstoff, das nach seiner Inbetriebnahme bis zum Ende dieses Jahrzehnts

jährlich zwei Millionen Tonnen grünen Ammoniaks für regionale und globale

Märkte erzeugen soll. Anfang dieses Jahres schloss Namibia eine

Machbarkeits- und Umsetzungsvereinbarung mit dem Ökostromanbieter Hyphen

Hydrogen Energy, um das Projekt voranzutreiben. Das Projekt wird etwa 3 GW

an Elektrolyseuren nutzen, die mit 7 GW an erneuerbaren Energiequellen

betrieben werden.

Präsident Geingob hat auch mehrere Pilotprojekte für grünen Wasserstoff auf

den Weg gebracht.

Wie wir bereits Anfang des Monats ankündigten, als wir Geingob als

Keynote-Speaker für die African Energy Week ankündigten, ist Namibia ein

leuchtendes Beispiel dafür, was durch visionäre Führung und ein Engagement

für nachhaltige Entwicklung erreicht werden kann. Unter der Führung von

Präsident Geingob hat sich der namibische Energiesektor zu einem Leuchtturm

der Möglichkeiten entwickelt, der große Investitionen anzieht und

Innovationen vorantreibt.

Bild herunterladen: https://apo-opa.info/3r7wlvl

---------------------------------------------------------------------------

11.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1723335 11.09.2023 CET/CEST

°