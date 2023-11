EQS-News: Enapter AG gewinnt weitere Neukunden für Elektrolyseure in Europa und Asie (deutsch)

Enapter AG gewinnt weitere Neukunden für Elektrolyseure in Europa und Asie

Enapter AG gewinnt weitere Neukunden für Elektrolyseure in Europa und Asie

PRESSEMITTEILUNG

Enapter AG gewinnt weitere Neukunden für Elektrolyseure in Europa und Asien

* Weitere verbindliche Bestellungen u.a. aus Großbritannien, Tschechien

und Thailand

* Starke Nachfrage sowohl nach Einzelkern- als auch

Mehrkern-Elektrolyseuren

* Produzierter Wasserstoff soll energieintensive Produktions- und

Anwendungsprozesse dekarbonisieren

Berlin, 27. November 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) verzeichnet

eine stetig wachsende Nachfrage nach ihren modularen AEM-Elektrolyseuren,

die zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für diverse Anwendungsbereiche

dienen. In den vergangenen Wochen konnte das Unternehmen weitere neue Kunden

in Europa und Asien gewinnen. Alle kürzlich verkauften Geräte stammen sowohl

aus der Einzelkern- als auch der Mehrkern- Produktreihe des Unternehmens und

sind für die Auslieferung im Verlauf des Geschäftsjahres 2024 vorgesehen.

Zu den neu gewonnenen Kunden zählt unter anderem ein Britisches

Clean-Tech-Unternehmen an das Enapter 40 AEM Elektrolyseure EL 4 liefern

wird. 20 weitere EL 4 wird Enapter 2024 zudem an ein Industrieunternehmen in

Thailand liefern, das plant die Geräte im Bereich Power-to-Power

einzusetzen.

Nach der erfolgreichen Markteinführung des AEM Flex 120 in Q3 2023 und dem

damit einhergehenden Ausbau ihrer Produktpalette hat die Enapter AG zudem

ihr Megawatt-System "AEM Multicore" in "AEM Nexus" umbenannt und bietet

dieses nun in unterschiedlichen Größenordnungen an.

Einen AEM Nexus mit einer Kapazität von 500 kW, der langfristig auf 1 MW

erweitert werden soll, hat das tschechische Baustoffunternehmen Unigranit

kürzlich bestellt. Der mittels grünen Stroms aus dem nahegelegenen Windpark

produzierte Wasserstoff soll in den Gasmix von Unigranit eingespeist werden,

um so die Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten.

Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: "Der Gewinn neuer internationaler

Kunden mit innovativen Anwendungsfeldern für grünen Wasserstoff belegt

einmal mehr unsere starke weltweite Marktpositionierung. Die Nachfrage nach

Lösungen am Markt zur Herstellung von Wasserstoff in allen Größenordnungen

und Bereichen ist enorm. Die Dekarbonisierung nimmt weltweit immer mehr an

Fahrt auf. Mit unserer modularen und frei skalierbaren Produktpalette können

wir dabei ein so breites Spektrum an Lösungen abdecken wie sonst keiner am

Markt. Faktisch ist jede Idee und Innovation rund um grünen Wasserstoff mit

einer Lösung von Enapter in kürzester Zeit umsetzbar."

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das

hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure -

herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global

voranzutreiben. Die patentierte und bewährte

Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und

Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von

grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die

modularen Systeme werden bereits heute weltweit bei mehr als 340 Unternehmen

in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität,

Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat

ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in

Italien.

Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg

gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/

Pressekontakt:

Enapter Public Relations

Vaitea Cowan

Tel.: +49 (0) 30 921 008 130

E-Mail: pr@enapter.com

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

