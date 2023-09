Enapter AG erweitert Produktportfolio mit Elektrolyseur "AEM Flex 120"

* Erster AEM-Elektrolyseur, der sich vor allem zur Dekarbonisierung von

Prozesswärmeanwendungen eignet

* Bereits sehr hohe Nachfrage u.a. auch für Tankstellenprojekte zeigt

vielfältige Einsatzmöglichkeiten

* Produktvorstellung des AEM Flex 120 am 21. September 2023 in Saerbeck

* Erste Bestellung bereits eingegangen, Auslieferung für Herbst 2023

geplant

Berlin, 19. September 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) erweitert

ihr Produktportfolio strategiegemäß und bringt mit dem "AEM Flex 120" einen

neuen AEM-Elektrolyseur auf den Markt. Primäre Anwendungsgebiete des neuen

Elektrolyseurs sind Industrieprojekte und Wasserstoff-Betankungssysteme. Der

AEM Flex 120 setzt sich aus insgesamt 50 Kernmodulen (AEM-Stacks) zusammen.

Er kann pro Tag ca. 53 Kilogramm Wasserstoff, entsprechend 120 kW, mit einer

Reinheit von 99,999 Prozent (mit optionalem Trockner) bei einem

Ausgangsdruck von 35 bar produzieren. Das neue Produkt wird am 21. September

in Saerbeck Partnern und Systemintegratoren offiziell vorgestellt. Die

entsprechenden Produktionskapazitäten sind bereits aufgebaut, sodass die

Auslieferung des ersten Gerätes noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Gerade energieintensive Betriebe, die über Brennvorrichtungen und Öfen,

beispielsweise zur Herstellung von Ziegeln, Keramik oder Glas verfügen,

suchen nach emissionsfreien und skalierbaren Alternativen zu fossilen

Brennstoffen und zeigen schon heute großes Interesse an den flexiblen

Lösungen von Enapter. Zusammen mit der von Enapter entwickelten

Energiemanagement-Software (EMS-Toolkit) können Energieerzeugung,

-speicherung und -übertragung automatisiert und ferngesteuert geplant,

gesteuert und kontrolliert werden. So werden die effiziente Nutzung

verfügbarer Energieressourcen und eine zuverlässige Wasserstoff- bzw.

Stromversorgung gewährleistet und der Wartungsaufwand minimiert.

Der erste AEM Flex 120 wird noch im Herbst 2023 an den deutschen

Ziegelproduzenten ABC-Klinker ausgeliefert werden. Mit ihm verfügt das

Unternehmen über ein Gerät zur Herstellung von kostengünstigem, sauberem

Gas, welches umgehend zur Dekarbonisierung der Herstellungsprozesse genutzt

werden kann. Der mit dem AEM Flex 120 produzierte Wasserstoff wird direkt in

den Gasmix des Unternehmens eingespeist und soll schrittweise auf 100 %

erhöht werden. Ziel ist eine vollständig CO2-freie Produktion. Weitere

Anwendungen für den AEM Flex 120 sind unter anderem Mobilitätslösungen für

Gabelstapler-, Auto- und Bustankstellen sowie die Stromspeicherung zur

Spitzenlastreduzierung und Energieautarkie. Mit dem AEM Flex 120 können

Unternehmen ihren Energiemix optimieren und sich noch resilienter gegen

Preisschwankungen auf den Gasmärkten aufstellen.

Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: "Der AEM Flex 120 ist eine

hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Produktportfolio. Er ist ein

in sich geschlossenes und einsatzbereites Produkt, mit dem

Industrieunternehmen und Energieentwickler schnell mit der Produktion von

grünem Wasserstoff beginnen können. Der AEM Flex 120 lässt sich dank seiner

Flexibilität an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen und kann so in

nahezu allen Bereichen eingesetzt werden."

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das

hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure -

herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global

voranzutreiben. Die patentierte und bewährte

Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und

Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von

grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die

modularen Systeme werden bereits heute weltweit bei mehr als 340 Unternehmen

in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität,

Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat

ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in

Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und

Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Instagram: https://www.instagram.com/enapter/

Pressekontakt:

Enapter Public Relations

Vaitea Cowan

Tel.: +49 (0) 30 921 008 130

E-Mail: pr@enapter.com

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

