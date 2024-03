EQS-News: Einladung zur Telefonkonferenz für das Geschäftsjahr 2023 (deutsch)

Einladung zur Telefonkonferenz für das Geschäftsjahr 2023

Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Einladung zur Telefonkonferenz für das Geschäftsjahr 2023

18.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Sehr geehrte Damen und Herren,

Orascom Development Holding (ODH) lädt Sie zu den Resultaten der FY 2023 am

26. März 2024, um 14:00 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. Die

Telefonkonferenz beginnt mit einer Präsentation von Omar El Hamamsy (CEO),

Ashraf Nessim (CFO) sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations,

gefolgt von einer Frage & Antwort Runde. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Die Präsentation wird am Tag der Ergebnisse um 7:00 Uhr MEZ

auf unserer Website unter dem untenstehenden Link verfügbar sein;

https://www.orascomdh.com/investor-relations/financial-info

Einwahl-Details:

Klicken Sie hier für den Webinar-Link

Event-Nummer: 975 0075 0551

Event-Passwort: 503191

Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding ist ein führender internationaler

Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem

Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist

Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen

Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von

der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin

zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer

Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement

von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die

integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und

Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen -

darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und

Restaurants. Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100

Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder

sich in der Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna,

Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The

Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana

Salalah in Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Lutica

Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien)

befinden. Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 34 Premium- und

Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und

Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Kontakt für Investoren:

Ahmed Abou El Ella

Director of Investor Relations

Tel: +20 224 61 89 61

Mobile: +20 122129 5555

Email: ir@orascomdh.com

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Orascom Development Holding AG

Gotthardstraße 12

6460 Altdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 874 17 17

Fax: +41 41 874 17 07

E-Mail: ir@orascomdh.com

Internet: www.orascomdh.com

ISIN: CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1860407

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1860407 18.03.2024 CET/CEST

