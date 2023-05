EQS-News: Eckdaten für die Emission des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) und Halbjahresabschluss des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) (deutsch)

Eckdaten für die Emission des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) und Halbjahresabschluss des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

Kapitalerhöhung/Halbjahresergebnis

Eckdaten für die Emission des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara

Diversity PK) und Halbjahresabschluss des Swiss Prime Site Solutions

Investment Fund Commercial (SPSS IFC)

02.05.2023 / 11:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

Swiss Prime Site Solutions führt für den Fonds Akara Diversity PK (Fokus auf

Wohn- und Kommerzimmobilien) die 12. Emission durch. Die Zeichnungsfrist

dauert von Montag, 8. Mai bis Freitag, 26. Mai 2023, 12.00 Uhr. Die

Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 9. Juni 2023. Die Kapitalerhöhung

erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner.

12. Emission Akara Diversity PK

Bei der 12. Emission des Akara Diversity PK wird ein Emissionsvolumen von

maximal 44'560 neuen Anteilen angestrebt. Sechsunddreissig (36) bisherige

Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis

per Liberierung von je CHF 1'146.00 (inkl. Nebenkosten und

Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer «best effort basis» im

Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger

in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht

emittiert.

Prinzip «first come, first served»

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden

Anteilseigner erfolgen. Im Vorfeld eingegangene Absichtserklärungen und neue

Zeichnungen während der Zeichnungsfrist folgen dem Prinzip «first come,

first served».

Verwendung des Kapitals

Die Kapitalaufnahme wird für die strategiekonforme Weiterentwicklung der

Portfolios eingesetzt. Der Emissionserlös wird für die Verpflichtungen aus

den verschiedenen Bauprojekten verwendet. Zugleich soll neuen Investoren die

Möglichkeit geboten werden, in den Anlegerkreis aufgenommen zu werden.

Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten

Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen.

Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis

ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten,

steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf

dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert.

Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und

Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15

Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und

ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und

eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend

direkt gehalten.

Halbjahresabschluss per 31.03.2023 des SPSS IFC

Am Montag, 8. Mai 2023 wird der Halbjahresabschluss (per 31.03.2023) des

SPSS IFC veröffentlicht. Dazu findet am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 11.00 Uhr

ein Video-Webcast statt. Die Online-Präsentation wird simultan auf

Französisch und Englisch übersetzt. Anmeldung

Die 4. Emission des SPSS IFC findet im Juni statt. Die Zeichnungsfrist

dauert von Montag, 12. Juni bis Freitag, 23. Juni 2023, 12.00 Uhr. Die

Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 30. Juni 2023.

Fondsportrait SPSS IFC

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investiert direkt

und mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an guten, bis sehr guten Lagen in der

ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow

Stabilität und Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im

Investmentfokus. Die antizyklische Ausrichtung der Anlagestrategie auf

kommerzielle Liegenschaften erweist sich in Zeiten steigender Inflation

aufgrund der Mietvertrags-Indexierungen als richtig und resilient. Die

Indexierungsquote liegt per 31.01.2023 bei 91%. Der SPSS IFC hält die

Immobilien im direkten Besitz, entsprechend werden die Steuern bereits vom

Fonds bezahlt. Einkommen und Vermögen sind für die Investoren somit

steuerfrei. Der Fonds richtet sich an qualifizierte Investoren.

Akara Diversity PK: Emission auf einen Blick

Emissions- Maximal 44'560 Anteile

volumen

Bezugs- 8. Mai bis 26. Mai 2023, 12.00 Uhr (MEZ)

frist

Ausgabe- CHF 1'146.00

preis pro

Anteil

Berech- Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der

nung des Ausgabepreis (aufgerundet auf einen Franken) der Anteile

Ausgabe- auf dem Nettoinventar-wert je Anteil. Er setzt sich wie

preises folgt zusammen:

* NAV per 31.12.2022 (unter Abzug der am 28.04.2023 erfolgten 1'108-

Ausschüttung von CHF 34.50)* .82

* Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. 14.71

Januar bis zum 9. Juni 2023*

* Nebenkosten (0.50 %), basierend auf dem prognostizierten NAV 5.62

per 9. Juni 2023*

* Ausgabekommission (1.50 %), basierend auf dem 16.85

prognostizierten NAV per 9. Juni 2023*

* Der Nettoinventarwert per 9. Juni 2023 schliesst die seit

der Feststellung des NAV per 31.12.2022 bis zum 9. Juni 2023

angenommenen und prognostizierten Wertund Ertragsveränderungen

der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.

Bezugsver- 36:1

hältnis

Liberierung 9. Juni 2023

Valor / ISIN Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1

Bezugsrechte: 126 352 395 / CH1263523958

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger

(Art. 25 ff. KAG)

Anlegerkreis Qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10

Abs. 3 KAG i.v.m Art. 4 Abs 3-5 FIDLEG

Depotbank Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne

Schätzungsex- PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

perte

Fondsleitung Swiss Prime Site Solutions AG

Portfolio Swiss Prime Site Solutions AG

Management

Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 2. Mai 2023

* 12. Emission Akara Diversity PK: Bezugsverhältnis 36:1 mit maximal

44'560 neuen Anteilen respektive einem Emissionsvolumen von rund CHF 50

Mio.

* Zeichnungsfrist: 8. Mai bis 26. Mai 2023 mit Liberierung am 9. Juni 2023

* Halbjahresabschluss des SPSS IFC per 31.03.2023 und Video-Webcast

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Fabian Linke, Head Business Development

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten

Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 7.9 Mrd.

Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.1 Mrd. und

entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für

Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der

FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND

SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A

GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE

AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN

ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED

UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR

DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM

REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION

REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Prime Sites Solutions

Prime Tower, Hardstrasse 201

8005 Zürich

Schweiz

ISIN: CH1139099068

Valorennummer: 11390990

EQS News ID: 1621989

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1621989 02.05.2023 CET/CEST

