EQS-News: ESG-Bericht zeigt Status Quo und skizziert den Weg für zukünftige Nachhaltigkeits-VerbesserungenMedienmitteilungZürich, 29. September 2023 (deutsch)

Xlife Sciences (SIX: XLS) hat heute den initialen Bericht zu Umwelt,

Soziales und Unternehmensführung (Environment, Social and Governance, ESG)

veröffentlicht. Der Bericht zeigt die 2022 erzielten Fortschritte auf und

skizziert den Weg für zukünftige Nachhaltigkeitsverbesserungen in 2023 und

darüber hinaus. Er gibt ESG-Einblicke auf Unternehmensebene sowie für

ausgewählte Projektgesellschaften.

Der ESG-Bericht 2022 enthält eine sorgfältig ausgewählte Reihe von

Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs), die zusammen das

Engagement von Xlife Sciences für Exzellenz und Fortschritt definieren,

einschließlich Umweltauswirkungen, Geschlechtervielfalt und Inklusion,

Arbeitskultur, Innovation, Governance-Praktiken, ethische Standards und

Zusammenarbeit mit Forschungspartnern sowie Investorinnen und Investoren.

Die für die Zusammenstellung der vorgestellten Daten angewandte

Bewertungsmethodik beinhaltet eine strenge Evaluierung der Faktoren, die zu

einem ganzheitlichen Verständnis der ESG-Praktiken des Unternehmens

beitragen.

Das Portfolio von Xlife Sciences umfasst derzeit 26 Projektgesellschaften in

den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien,

Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit. Basierend

unter anderem auf der Anzahl der Mitarbeitenden und der Höhe der jeweiligen

Beteiligung von Xlife Sciences wurden die folgenden elf

Projektgesellschaften für die ESG-Berichterstattung 2022 ausgewählt: Axenoll

Life Sciences, saniva diagnostics, Xsight Optics, alytas therapeutics,

inflamed pharma, Lysatpharma, Synimmune, Inventum Genetics, palleos

healthcare, Veraxa Biotech und FUSE-AI.

David L. Deck, Präsident des Verwaltungsrats von Xlife Sciences,

kommentiert: «Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Ziel, sondern ein

grundlegender Wert, der in unserer DNA verankert ist. Daher ist es für uns

ausschlaggebend, dass wir die ESG-Prinzipien als zusätzliches Kriterium in

unseren Due Diligence Prozess aufgenommen haben. Wir sind bestrebt, diese

Prinzipien in alles, was wir tun, zu integrieren, um eine resilientere und

verantwortungsvollere Zukunft für alle zu gewährleisten. Unsere

ESG-Strategie spiegelt unser unermüdliches Engagement für bahnbrechende

Lösungen wider, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die

Umwelt haben.»

Desirée Dosch, Mitglied des Verwaltungsrats und Leiterin des

ESG-Ausschusses, ergänzt: «Da sich die bewerteten Unternehmen in einem sehr

frühen Entwicklungsstadium befinden, wäre es nicht angemessen, ihnen zum

jetzigen Zeitpunkt quantifizierbare Zukunftsziele zuzuweisen. Darüber hinaus

erwarten wir, dass mehrere Faktoren, insbesondere die CO2-Emissionen,

Schwankungen unterliegen werden, da diese Unternehmen weitere Fortschritte

machen werden. Xlife Sciences bleibt jedoch entschlossen, eine

kontinuierliche und nachhaltige Verbesserung der ESG-Performance bei allen

Projektgesellschaften im Portfolio zu fördern, und zwar im Einklang mit

ihrem Wachstumspfad».

Der ESG-Bericht 2022 von Xlife Sciences (in englischer Sprache) sowie

weitere Informationen zu ESG-Aktivitäten sind verfügbar unter

www.xlifesciences.ch/esg.

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe

und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere

Informationen unter www.xlifesciences.ch

