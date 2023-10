EQS-News: ESGTI AG: Ordentliche Generalversammlung am 30. Oktober 2023 (deutsch)

ESGTI AG: Ordentliche Generalversammlung am 30. Oktober 2023

^

EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ESGTI AG: Ordentliche Generalversammlung am 30. Oktober 2023

12.10.2023 / 14:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Generalversammlung 2023 findet am 30. Oktober um 10:00 Uhr in der ESGTI-Zentrale in Hünenberg statt. Die offizielle Einladung und Tagesordnung, Anmeldeformulare und Abstimmungsanweisungen finden Sie in unserem Downloadcenter im Bereich

Hauptversammlungen.

Bitte beachten Sie, dass wir den dazugehörigen Geschäftsbericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 bis April 2023 in einer gesonderten Hauptversammlung einige Wochen später veröffentlichen werden. Details finden Sie in unserem neuen Bereich auf der Website

www.esgti.com.

---------------------------------------------------------------------------

12.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ESGTI AG

Rothusstrasse 21

6331 Hünenberg

Schweiz

Telefon: +41 44 366 4031

Fax: +41 44 366 4039

E-Mail: investors@esgti.com

Internet: www.esgti.com

ISIN: CH0298294981

WKN: A1409X

Börsen: BX

EQS News ID: 1747785

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1747785 12.10.2023 CET/CEST

°