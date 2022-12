EQS-News: EQT Private Equity kündigt in Partnerschaft mit den Unternehmensgründern ein freiwilliges Übernahmeangebot für die va-Q-tec AG an (deutsch)

EQT Private Equity kündigt in Partnerschaft mit den Unternehmensgründern ein freiwilliges Übernahmeangebot für die va-Q-tec AG an

13.12.2022 / 22:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* EQT Private Equity geht diesen Schritt gemeinsam mit den

va-Q-tec-Gründerfamilien um Dr. Joachim Kuhn und Dr. Roland Caps, die

zusammen rund 26 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft

halten

* Mit dem Übernahmeangebot beabsichtigt EQT Private Equity, unterstützt

durch die Co-Investoren Mubadala und Cinven, das Wachstum aller

Geschäftsbereiche von va-Q-tec zu beschleunigen - einschließlich mittels

eines Zusammenschlusses des pharma-fokussierten Geschäfts von va-Q-tec

mit Envirotainer, einem von EQT Private Equity, Mubadala und Cinven

gehaltenen Unternehmen, die aus Sicht der Bieterin und va-Q-tec zusammen

bestens geeignet wären, um die Nachfrage nach Transportlösungen für

temperaturempfindliche Pharmaprodukte zu bedienen

* Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben die Bieterin und va-Q-tec ein

Business Combination Agreement abgeschlossen; Vorstand und Aufsichtsrat

von va-Q-tec begrüßen das Übernahmeangebot

* va-Q-tec-Aktionären soll EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie geboten werden,

eine Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten

Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis einschließlich 9.

Dezember 2022

* Die Transaktion basiert auf der Überzeugung, dass das Wachstumspotential

von va-Q-tec am besten als privat geführtes Unternehmen mit

langfristiger Perspektive erzielt werden kann

* Die Bieterin hat sich verpflichtet, im Rahmen einer von va-Q-tec

angekündigten Kapitalerhöhung in das weitere Wachstum von va-Q-tec zu

investieren

Frankfurt, 13. Dezember 2022 - sotus 861. GmbH (künftig: Fahrenheit AcquiCo

GmbH) (die "Bieterin"), eine vom EQT X Fonds ("EQT Private Equity")

kontrollierte Holdinggesellschaft, hat heute, mit Unterstützung der

Co-Investoren Mubadala Investment Company ("Mubadala") und dem Sixth Cinven

Funds ("Cinven"), ihre Entscheidung bekanntgegeben, ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der va-Q-tec AG

("va-Q-tec" bzw. die "Gesellschaft") abzugeben (das "Übernahmeangebot").

va-Q-tec ist ein an der Frankfurter Wertpapierbörse notierter

Premium-Anbieter von Lösungen für thermische Energieeffizienz und

Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte ("TempChain"). Das

Übernahmeangebot erfolgt auf der Grundlage einer zwischen der Bieterin und

der Gesellschaft heute unterzeichneten Zusammenschlussvereinbarung

("Business Combination Agreement"). EQT Private Equity geht diesen Schritt

in Partnerschaft mit den va-Q-tec-Gründerfamilien um Dr. Joachim Kuhn

(Gründer und CEO) und Dr. Roland Caps (Gründer und ehemaliger Leiter der

Forschung und Entwicklung) (die "Gründerfamilien"). Die Gründerfamilien

halten gemeinsam rund 26 Prozent des derzeitigen Grundkapitals von va-Q-tec

und haben in einer heute unterzeichneten Partnerschaftsvereinbarung der

Teilnahme an der Transaktion mittels einer Reinvestition des Großteils ihrer

derzeitigen Beteiligung zugestimmt.

Matthias Wittkowski, Partner beim EQT Private Equity Beratungsteam, sagte:

"Wir sind überzeugt, dass wir in Partnerschaft mit den Gründern und dem

Management von va-Q-tec und mit dem Ziel eines als privat geführten

Unternehmens das Potential aller Geschäftsbereiche voll ausschöpfen können.

EQT hat in der Vergangenheit gezeigt, dass wir sehr erfolgreich mit den

Gründerteams von Unternehmen zusammenarbeiten und gemeinsam langfristig

Wertsteigerung schaffen. Wir freuen uns darauf, einen solchen Erfolg auch in

enger Kooperation mit dem Management von va-Q-tec zu erzielen. Auf diesem

gemeinsamen Weg halten wir den Zusammenschluss von va-Q-tec mit unserem

Portfoliounternehmen Envirotainer für einen besonders spannenden Schritt.

Damit haben wir die Möglichkeit, ein One-Stop-Shop-Produktangebot für

temperaturempfindliche Pharma-Logistiklösungen aufzubauen."

Dr. Joachim Kuhn, Gründer und CEO von va-Q-tec, sagte: "Der Erfolg von

va-Q-tec in den letzten zwei Jahrzehnten beruht auf zwei Grundprinzipien:

Die konsequente Ausrichtung auf Innovation und ein starker Teamgeist. EQT

wurde in der Tradition der Wallenberg-Familie und ihrem Credo zu

verantwortungsvoller Eigentümerschaft gegründet und teilt diese Grundwerte.

Mit EQT haben wir einen unternehmerisch agierenden und finanzstarken Partner

gefunden, der dafür bekannt ist, gut positionierte mittelständische

Unternehmen in ihrer weiteren Entwicklung zu unterstützen und so gemeinsam

deren Marktposition nachhaltig zu fördern. Wir begrüßen daher die

Vereinbarung mit EQT im Sinne unserer Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre."

Peter Gisel-Ekdahl, CEO von Envirotainer, sagte: "Bei Envirotainer verfolgen

wir das Ziel, allen Menschen den Zugang zu lebensrettenden Arzneimitteln zu

ermöglichen. Der Zusammenschluss mit va-Q-tec zu einem wettbewerbsstarken

Unternehmen im Bereich kritischer Transportlösungen für Pharmaprodukte ist

eine großartige Chance, unsere Entwicklung weiter voranzutreiben. Zusammen

mit EQT freuen wir uns auf die Partnerschaft mit Dr. Joachim Kuhn und dem

Management von va-Q-tec."

Beschleunigtes, nachhaltiges Wachstum als privates Unternehmen

Die Bieterin hat sich zum Ziel gesetzt, das volle Potenzial der einzelnen

Geschäftsbereiche von va-Q-tec auszuschöpfen und sich im Rahmen der

Transaktion verpflichtet, durch eine heute vom Unternehmen beschlossene

Kapitalerhöhung im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals zu einem

Ausgabebetrag von EUR 26,00 je Aktie in das weitere Wachstum von va-Q-tec zu

investieren. Gemeinsam soll das Produktgeschäft für verschiedene Endmärkte

ausgebaut werden und, aufbauend auf va-Q-tecs historisch starkem

Alleinstellungsmerkmal im Bereich der thermischen Energieeffizienz, ein

weltweit wettbewerbsstarker Anbieter für Hochleistungsisolationstechnologie

etabliert werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der geplanten

Transaktion ist der Zusammenschluss des pharma-fokussierten Geschäfts von

va-Q-tec mit Envirotainer, einem von EQT Private Equity, Mubadala und Cinven

gehaltenen Unternehmen. Aus Sicht der Bieterin und va-Q-tec entstünde

dadurch ein One-Stop-Shop-Produktangebot, das bestens geeignet ist, um die

Nachfrage nach TempChain-Lösungen für den sicheren Transport von

Pharmaprodukten zu bedienen.

EQT Private Equity und seine Co-Investoren sind aufgrund ihrer umfangreichen

Erfahrung und weil sie va-Q-tec ebenso wie ihre anderen Portfoliounternehmen

konsequent auf Wachstum ausrichten, der ideale Partner für das Unternehmen.

Die Beteiligungsunternehmen haben erfolgreich Unternehmen im

Dienstleistungs- und Gesundheitsbereich weiterentwickelt und werden va-Q-tec

dabei unterstützen, sein volles Potential auszuschöpfen, indem sie ihr

umfangreiches Fachwissen einbringen, Unternehmen zukunftssicher aufzustellen

und zu globalen Marktführern weiterzuentwickeln. va-Q-tec kann zudem von der

umfassenden Branchenerfahrung und den globalen Pharmakontakten ihres

Partnernetzwerks und den spezialisierten EQT Inhouse-Teams profitieren,

welche die Themen Digitalisierung und Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsziele

unterstützen.

Business Combination Agreement mit va-Q-tec

Das Business Combination Agreement unterstreicht die partnerschaftliche

Herangehensweise und den verantwortungsvollen Ansatz des Übernahmeangebots.

Darin wird insbesondere vereinbart, dass va-Q-tec in Partnerschaft mit

seinen Investoren seinen unternehmerischen Handlungsspielraum weiter dafür

einsetzt, beschleunigtes und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Teil der

Vereinbarung ist auch der geplante Zusammenschluss des pharma-fokussierten

Geschäfts von va-Q-tec mit Envirotainer.

Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das

Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage. In diesem

Zusammenhang werden Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec nach Beginn der

Angebotsperiode eine begründete Stellungnahme veröffentlichen.

Attraktive Prämie für die Aktionäre von va-Q-tec

Die Bieterin beabsichtigt, allen ausstehenden va-Q-tec-Aktionären EUR 26,00

je Aktie in bar anzubieten. Dies entspricht einer attraktiven Prämie von 98

Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittspreis der

letzten drei Monate bis einschließlich 9. Dezember 2022 und einer Prämie von

46 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 9. Dezember 2022. Am 9.

Dezember 2022 nach Börsenschluss hat die Gesellschaft das Bevorstehen eines

möglichen Übernahmeangebots für die Gesellschaft bekanntgegeben. Aus Sicht

der Bieterin stellt dieses Angebot eine äußerst attraktive Gelegenheit für

alle Aktionäre von va-Q-tec dar.

Es ist vorgesehen, dass die Transaktion durch Eigenkapital von EQT Private

Equity und seinen Co-Investoren finanziert wird. Die Gründerfamilien werden

weiterhin einen maßgeblichen Anteil am Unternehmen halten und auch zukünftig

eine wesentliche Rolle in der nächsten Wachstumsphase von va-Q-tec

beibehalten.

Einzelheiten des Übernahmeangebots

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens

einer Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent des derzeitigen Grundkapitals

der Gesellschaft (einschließlich der von den Gründerfamilien gehaltenen

Aktien), fusionskontrollrechtlicher Freigaben sowie weiterer marktüblicher

Bedingungen stehen. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird für das zweite

Quartal 2023 erwartet.

Nach Abschluss des Übernahmeangebots beabsichtigt die Bieterin, einen

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit va-Q-tec abzuschließen und

strebt ein mögliches Delisting von va-Q-tec an. Der Vorstand hat diese

Absichten anerkannt und grundsätzlich begrüßt. Auf Grundlage der vorläufigen

Einschätzung einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hält es die

Bieterin für wahrscheinlich, dass eine IDW S1-Bewertung zu einem Wert je

Aktie führen wird, der deutlich unter dem Angebotspreis von EUR 26,00 pro

Aktie liegen wird. Bei der IDW S1-Bewertung handelt es sich um eine

allgemein anerkannte Bewertungsmethode zur Bestimmung der Barabfindung, die

Minderheitsaktionären im Rahmen von Strukturmaßnahmen wie einem

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anzubieten ist.

Das Übernahmeangebot wird nach näherer Maßgabe einer Angebotsunterlage

durchgeführt, die der Freigabe durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedarf. Die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage wird nach Freigabe durch die BaFin erfolgen. Ab diesem

Zeitpunkt beginnt die Annahmefrist für das Übernahmeangebot. Die

Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Übernahmeangebot werden nach

Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) auf der

folgenden Internetseite zur Verfügung gestellt: www.offer-eqt.com.

Mit dieser Übernahme wird EQT X (mit einem Zielvolumen des Fonds von EUR

20,0 Milliarden und einem Maximalvolumen von EUR 21,5 Milliarden)

voraussichtlich auf der Basis eines Zielvolumens zu 10-15 Prozent investiert

sein (einschließlich abgeschlossener und/oder vereinbarter Investitionen,

bereits angekündigter öffentlicher Angebote, falls zutreffend, und abzüglich

erwarteter Syndizierungen), vorbehaltlich der üblichen behördlichen

Genehmigungen.

EQT Private Equity wird von UBS Europe SE als exklusiver Finanzberater und

Milbank als Rechtsberater unterstützt.

Internationale Medienanfragen:

Deutsche Medienanfragen:
Isabel Henninger, isabel.henninger@kekstcnc.com, +49 174 940 9955

Deutsche Medienanfragen:

Kontakt für Investoren

EQT-Pressestelle:

Institutionelle Investoren: +44 20 31 48 97 80

Kontakt für Investoren

Privatanleger: +49 69 9517 9985

Institutionelle Investoren: +44 20 31 48 97 80

E-Mail für Investoren: va-Q-tec-offer@investor.morrowsodali.com

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden

an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und

Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika

beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges

Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Über Mubadala

Die Mubadala Investment Company verwaltet ein globales Portfolio mit dem

Ziel, nachhaltige finanzielle Erträge für die Regierung von Abu Dhabi zu

erwirtschaften. Das Portfolio von Mubadala in Höhe von USD 284 Mrd. (AED

1045 Mrd.) erstreckt sich über sechs Kontinente und umfasst Beteiligungen in

verschiedenen Sektoren und Anlageklassen. Mubadala nutzt sein umfassendes

branchenspezifisches Fachwissen und seine langjährigen Partnerschaften, um

nachhaltiges Wachstum und Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die weitere

Diversifizierung und globale Integration der Wirtschaft der Vereinigten

Arabischen Emirate zu unterstützen.

Weitere Informationen: www.mubadala.com

Über Cinven

Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich

auf den Aufbau von erstklassigen globalen und europäischen Unternehmen

fokussiert. Das Unternehmen investiert mit seinen Fonds in sechs Branchen:

Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen,

Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie, Medien und

Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in London, New York, Frankfurt,

Paris, Mailand, Madrid, Guernsey und Luxemburg. Die Cinven-Fonds sind von

der Guernsey Financial Services Commission zugelassen und werden von ihr

reguliert. Cinven Limited, der Berater der Cinven-Fonds, ist von der

Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert.

Weitere Informationen: www.cinven.com

Folgen Sie Cinven auf LinkedIn

Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der

thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen

entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne

Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische

Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur

zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser

thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische

Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von

externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.

Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec

in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen,

mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben

Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von

va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und

Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Würzburg.

Weitere Informationen: www.va-q-tec.com

Folgen Sie va-Q-tec auf LinkedIn und Twitter

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der va-Q-tec AG. Das

Übernahmeangebot selbst sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen

sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach

Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der

Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der

va-Q-tec AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen

gründlich zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie

wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von

Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Jeder

Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in

Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.

Die Bieterin behält sich im Rahmen der anwendbaren rechtlichen

Beschränkungen vor, Aktien der va-Q-tec AG außerhalb des Angebots börslich

oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben. Derartige Erwerbe oder

Vereinbarungen zum Erwerb von Aktien der va-Q-tec AG werden außerhalb der

Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen

Vorschriften durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen, werden

Informationen hierüber unter Angabe der Anzahl und des Preises der

erworbenen Aktien der va-Q-tec AG unverzüglich veröffentlicht, wenn und

soweit dies nach den anwendbaren Rechtsvorschriften erforderlich ist.

In dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen in Bezug auf den EQT X

Fonds (EQT X) stellen weder ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von

Wertpapieren dar und dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer

Aufforderung weder genutzt noch als Grundlage verwendet werden. Ein Angebot

oder eine Aufforderung in Bezug auf EQT X wird lediglich durch ein

vertrauliches Privatplatzierungsdokument und Begleitdokumentation gemacht

werden, die qualifizierten Anlegern auf vertraulicher Grundlage gemäß

anwendbarem Recht zur Verfügung gestellt werden. Hierin enthaltene

Informationen in Bezug auf EQT X dürfen weder in den Vereinigten Staaten von

Amerika veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von

Amerika weitergegeben werden. Hierin erwähnten Wertpapiere von EQT X wurden

und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in

seiner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht angeboten bzw.

veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des U.S.

Securities Act of 1933 registriert oder sind von diesen

Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren von EQT X, das in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines Angebotsdokuments

erfolgen, das bei der Emittentin oder ihren Vertretern erhältlich wäre und

detaillierte Informationen über die Emittentin und ihr Management sowie ihre

Finanzinformationen enthalten würde. Wertpapiere von EQT X dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.

