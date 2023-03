EQS-News: EQS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 (deutsch)

EQS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

EQS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

31.03.2023

EQS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

Marke von 5.000 SaaS-Kunden übersprungen

* Umsatz wächst um 22 Prozent auf EUR 61,43 Mio.

* Neu-ARR beläuft sich auf EUR 9,3 Mio.

* SaaS-Gesamtkundenzahl erhöht sich um 1.044 auf über 5.000

* EBITDA mit EUR 4,57 Mio. (Vorjahr: EUR 1,74 Mio) unter Plan

* Mittelfristziel von EUR 130 Mio. Umsatz soll 12 bis 18 Monate später

erreicht werden

München - 31.03.2023

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat ihren Wachstumskurs auch im

Geschäftsjahr 2022 weiter fortgesetzt und einen Umsatz in Höhe von EUR 61,43

Mio. erzielt (Vorjahr: EUR 50,22 Mio.). Die Steigerung zum Vorjahr beträgt

22 Prozent. Das EBITDA stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode (EUR 1,74

Mio.) deutlich auf EUR 4,57 Mio., lag aber unterhalb der Guidance. Der

Konzernjahresfehlbetrag belief sich auf EUR -3,33 Mio. Das Ergebnis je Aktie

betrug EUR -0,34.

Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich

wiederkehrenden Umsatz beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 9,3

Mio. (Vorjahr: EUR 8,9 Mio.). Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 1.044.

Damit konnten die Ziele bei den Kennzahlen Neukunden und Neu-ARR für das

Geschäftsjahr 2022 erreicht werden, die Umsatzrealisierung und das EBITDA

blieben dagegen zurück.

Die Verabschiedung des deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes in der letzten

Sitzung des Bundestages am 16. Dezember 2022 war so spät am Ende des Jahres,

dass eine Vielzahl an SaaS-Verträgen, teils mit hohem Auftragsvolumen, erst

im Jahr 2023 umsatzwirksam werden. Weiterhin führten vorübergehende

Budgeteinsparungen bei Kunden in anderen Bereichen ebenfalls zu

Verschiebungen des Vertragsbeginns. In Summe führte die Abweichung von rund

EUR 1,5 Mio. zum Planumsatz dann zur Nichterreichung des EBITDA-Ziels von

EUR 6 Mio.

Das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 resultiert aus der deutlichen

Zunahme beim Absatz von Compliance-Cloud-Produkten, obgleich es beinahe in

allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu Verzögerungen bei der

verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen

gekommen ist. Für den Bereich Hinweisgebersysteme konnten 865 neue

SaaS-Kunden gewonnen werden. Damit gelang der Sprung über die Marke von

5.000 SaaS-Kunden auf nunmehr 5.054.

Im Zeitraum Oktober bis Dezember erzielte der Konzern einen Umsatz von EUR

16,46 Mio. (+11%). Das EBITDA erhöhte sich auf EUR 2,02 Mio. (Vorjahr: TEUR

-531).

Segmententwicklung

Im Segment Compliance konnte der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 38 Prozent

gesteigert werden. Im Segment Investor Relations lag der Umsatz 2 Prozent

unter dem Vorjahreswert. Grund hierfür ist die eingetrübte Stimmung am

Kapitalmarkt. Erfreulich entwickelten sich hingegen die jährlich

wiederkehrenden Erlöse auf Konzernebene. Die Quote stieg von 85 Prozent auf

88 Prozent.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Wir haben uns in einem

schwierigen Marktumfeld im Geschäftsjahr 2022 gut behauptet und unsere

Position als führender europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme

weiter ausgebaut. Die Verzögerungen bei der Umsetzung der

Whistleblower-Richtlinie in nationale Gesetze ändert nichts an unseren

langfristig positiven Geschäftsaussichten. Compliance- und

Nachhaltigkeitsziele werden in der Europäischen Union nicht in Frage

gestellt und durch Gesetzesinitiativen in unserer Gesellschaft verankert.

Unser Geschäftsmodell ist daher nachhaltig, zukunftssicher und bietet enorme

Wachstumschancen."

Mittelfristziel soll 12 bis 18 Monate später erreicht werden

Überraschend hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 10. Februar 2023 die

Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht blockiert.

Während mittlerweile 20 EU-Staaten einen Hinweisgeberschutz in nationales

Recht verankert haben, bedeutet die Verzögerung für die EQS Group AG im

wichtigen Heimatmarkt Deutschland eine nochmalig spätere Umsatzrealisierung

bei Kunden, die ihre Vertragsunterschrift bis zum Inkrafttreten aufschieben.

Die Mittelfristziele können daher nicht mehr wie geplant erreicht werden.

Die EQS Group AG rechnet nun gleichlaufend zur Gesetzgebung mit einer

Verzögerung von 12 bis 18 Monaten mit dem Erreichen des Mittelfristziels von

EUR 130 Mio. Umsatz bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent.

Ausblick

Weiteres Wachstum im Jahr 2023

Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 15

bis 20 Prozent auf dann EUR 71 Mio. bis EUR 74 Mio. Das EBITDA soll in der

Spanne von EUR 9 Mio. bis EUR 11 Mio. liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR, die

den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz

beziffert, erwarten wir ein Volumen von EUR 9 Mio. bis EUR 12 Mio. Zudem

sollen 2.000 bis 3.000 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den

Produktbereich Hinweisgebersysteme. Dem Ausblick liegt die Einschätzung

zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht spätestens

im Laufe des dritten Quartals 2023 erfolgt.

Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse ab 11:00 Uhr (MESZ) in der

heutigen Videokonferenz. Eine Einwahl ist nicht notwendig. Diese wird unter

EQS Webcast FY 2022 live im Internet übertragen. Fragen können über die

Q&A-Funktion (Chat) vorab oder während der Übertragung gestellt werden.

Wichtige Kennzahlen (IFRS; in TEUR) FY 2022 FY2021 +/-

Umsatz 61.431 50.223 22%

Operative Aufwendungen 59.859 51.086 17%

EBITDA 4.567 1.742 >100%

Konzernergebnis -3.332 -6.629 50%

Free-Cash-Flow 2.602 -97.641 >100%

Bilanzsumme 189.373 186.837 1%

Liquide Mittel 10.655 8.653 23%

Nettoverschuldung 28.434 74.368 -62%

Eigenkapitalquote (%) 59 38 -

Weitere Hinweise:

Die Zahlen für FY 2022 sind testiert.

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in

den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und ESG.

Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um

Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe

regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent

über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft

und das Klima berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT

gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen

Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und

Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das

Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die

Meldepflichten.

Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor

Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte

und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für das Management von

ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die Erfüllung

menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von

Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern

mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt

vertreten.

