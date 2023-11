EQS-News: EQS Group AG nimmt im 3. Quartal 2023 Fahrt auf (deutsch)

EQS Group AG nimmt im 3. Quartal 2023 Fahrt auf

^

EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

EQS Group AG nimmt im 3. Quartal 2023 Fahrt auf

10.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Starkes Neukundenwachstum nach Inkrafttreten der Hinweisgeberschutzgesetze

3. Quartal 2023:

* SaaS-Neukundenzahl steigt um 170 Prozent auf 665

* Neu-ARR steigt um 50 Prozent auf EUR 3,00 Mio.

* Umsatz wächst um 14 Prozent auf EUR 16,88 Mio.

* EBITDA wächst um 49 Prozent auf EUR 2,32 Mio.

9 Monate 2023:

* SaaS-Neukundenzahl steigt um 99 Prozent auf 1.395

* Neu-ARR steigt um 37 Prozent auf EUR 7,58 Mio.

* Umsatz wächst um 15 Prozent auf EUR 50,61 Mio.

* EBITDA wächst um 111 Prozent auf EUR 5.79 Mio.

München - 10.11.2023

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) wächst auch im dritten Quartal 2023

zweistellig und gewinnt eine hohe Anzahl an Neukunden. Der Konzern erzielte

in den Monaten Juli bis September Umsatzerlöse in Höhe von EUR 16,88 Mio.

(Vorjahr EUR 14,86 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 14 Prozent

gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA stieg um 49 Prozent auf EUR 2,32

Mio. (Vorjahr EUR 1,56 Mio.). Der Konzernüberschuss belief sich auf TEUR

-128. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach EUR -0,01.

Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich

wiederkehrenden Umsatz beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 7,58

Mio. für die ersten neun Monate 2023 (Vorjahr EUR 5,54 Mio.). Die Gesamtzahl

an SaaS-Kunden erhöhte sich dabei auf 6.305 (Vorjahr 4.786).

Weiterhin ergibt sich für die ersten neun Monate 2023 folgendes Bild: Der

Umsatz belief sich auf EUR 50,61 Mio. (EUR 44,05 Mio.), das EBITDA stieg auf

EUR 5,79 Mio. (EUR 2,74 Mio.), der Konzernüberschuss betrug EUR -1,40 Mio.

Das Ergebnis je Aktie lag bei EUR -0,14 (Vorjahr EUR -0,19).

Alle Kennzahlen beziehen sich auf fortgeführte Geschäftsbereiche

(eingestelltes Russland-Geschäft, Liquidation EQS Financial Markets & Media

GmbH, Liquidation EQS Group doo).

Das Umsatzwachstum ist auf die deutliche Zunahme beim Absatz von

Compliance-Cloud-Produkten zurückzuführen. Für den Bereich

Hinweisgebersysteme konnten in den ersten neun Monaten 1.331 neue

SaaS-Kunden gewonnen werden, davon 656 allein im dritten Quartal. Auf der

Kostenseite sind die Gesamtaufwendungen unterproportional zu den Erlösen

gestiegen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Quartalen fortsetzen und

sich durch eine Erhöhung der Subskriptionserlöse nach Inkrafttreten der

Maßnahmen zur Sanktionierung bei Nichtbeachtung des

Hinweisgeberschutzgesetzes noch verstärken.

Segmententwicklung

Im Segment Compliance konnte der Umsatz in den ersten neun Monaten 2023 um

18 Prozent gesteigert werden. Im Segment Investor Relations stiegen die

Umsatzerlöse leicht um 1 Prozent. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse weisen

auf Konzernebene nach neun Monaten eine Quote von 89 Prozent auf (Vorjahr 88

Prozent).

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Nach Inkrafttreten der

Hinweisgeberschutzgesetzen in unseren Kernmärkten zu Beginn des 3. Quartals

steigt die Neukundenzahl wie erwartet sprunghaft. Ebenso stark füllt sich

unser Marketing- und Vertriebskanal. Deshalb liegt unser Fokus nun vor allem

auf der Conversion, also dem Abschluss von Verträgen mit Interessenten.

Zudem zahlt sich der Aufbau unseres großen Partnernetzwerks bereits aus.

Hier rechnen wir gegen Ende des Jahres und auch noch über die nächsten

Quartale mit einem starken Neukundenwachstum. Wir sind sehr optimistisch,

unsere Jahresziele zu erreichen."

European Compliance & Ethics Conference zum vierten Mal ein großer Erfolg

Mehr als 6.000 Teilnehmende aus fast 150 Ländern waren bei dem größten

europäischen Branchentreffen zugeschaltet, um über die Zukunft der

Compliance in einem herausfordernden Umfeld mit weltweiten Krisen und neuen

Technologien zu sprechen. Mit aufschlussreichen Vorträgen von mehr als 30

Vordenkern und Experten unterstrich die Veranstaltung das Engagement der EQS

Group, den globalen Dialog zu fördern und die Zukunft der Compliance zu

gestalten. Die Auszeichnung für herausragende Compliance-Projekte, der ECEC

Award, ging an die niederländische Bank ABN Amro.

Marcus Sultzer, CRO der EQS Group AG: "Die European Compliance & Ethics

Conference vereinte auch in diesem Jahr das Who is Who der europäischen

Compliance-Branche. Wir sind sehr glücklich, dass sich unsere Veranstaltung

als die Plattform zum Austausch für Compliance-Verantwortliche entwickelt

hat. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist damit garantiert."

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 15

bis 20 Prozent auf dann EUR 71 Mio. bis EUR 74 Mio. Das EBITDA soll in der

Spanne von EUR 9 Mio. bis EUR 11 Mio. liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR

erwarten wir ein Volumen von EUR 9 Mio. bis EUR 12 Mio. Zudem sollen 2.000

bis 3.000 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den

Produktbereich Hinweisgebersysteme.

Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse ab 11:00 Uhr (MEZ) in einer

Videokonferenz. Eine Einwahl ist nicht notwendig. Diese wird unter

https://www.webcast-eqs.com/eqs-2023-9m live im Internet übertragen. Fragen

können über die Q&A-Funktion (Chat) vorab oder während der Übertragung

gestellt werden.

Wichtige Kennzahlen (IFRS; in TEUR) 9M 2023 9M 2022 +/-

Umsatz* 50.609 44.048 15%

Operative Aufwendungen* 46.501 43.319 7%

EBITDA* 5.794 2.740 >100%

Konzernergebnis* -1.400 -1.821 23%

Free Cashflow 6.197 2.080 >100%

Bilanzsumme 186.086 183.816 1%

Liquide Mittel 10.599 7.874 35%

Nettoverschuldung 24.311 29.256 -17%

Eigenkapitalquote (%) 60% 62% -

*Aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Weitere Hinweise:

Die Zahlen für 9M 2023 sind untestiert.

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in

den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability.

Weltweit nutzen über 10.000 Unternehmen die Produkte der EQS Group, um

Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe

regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent

über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft

und das Klima berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT

gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen

Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und

Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das

Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die

Meldepflichten.

Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor

Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte

und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Darüber hinaus bietet die EQS Group Software für das Management von

ESG-Daten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die Erfüllung

menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von

Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung

an.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern

mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt

vertreten.

Kontakt:

André Marques

CFO

Tel.: +49 89-444430033

Mob.: +49 175-5250009

Email.: andre.marques@eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

10.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EQS Group AG

Karlstr. 47

80333 München

Deutschland

Telefon: +49(0)89 444 430-000

Fax: +49(0)89 444 430-049

E-Mail: info@eqs.com

Internet: www.eqs.com

ISIN: DE0005494165

WKN: 549416

Indizes: Scale

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1769997

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1769997 10.11.2023 CET/CEST

°