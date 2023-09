EQS-News: ENCAVIS-Beteiligung an TokWise: Gemeinsame Entwicklung von KI-gesteuerter Software-as-a-Service (SaaS) zur Optimierung der Stromvermarktung (deutsch)

ENCAVIS-Beteiligung an TokWise: Gemeinsame Entwicklung von KI-gesteuerter Software-as-a-Service (SaaS) zur Optimierung der Stromvermarktung

14.09.2023

Hamburg, 14. September 2023 - Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber

Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) beteiligt

sich mit 18% an dem 2018 gegründeten Start-up TokWise Ltd. Das in Sofia

ansässige Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die digitale Transformation

in der Art und Weise zu beschleunigen, wie Energiemarktteilnehmer ihren

Strom auf den verschiedenen Märkten kaufen und verkaufen. Das Unternehmen

hat bereits namhafte Kunden in verschiedenen europäischen Ländern.

Die TokWise-Plattform ermöglicht es Stromerzeugern, wie der Encavis AG, aber

auch industriellen Stromverbrauchern, ihre Assets direkt mit den Strombörsen

zu verbinden und dadurch die Kontrolle über Stromeinkauf und -verkauf zu

übernehmen. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein einzigartiges

Data-Science-Team und Expertise aufgebaut, die sich auf Energiemärkte

konzentrieren und Algorithmen entwickeln, die eine vollständige

Automatisierung von Stromhandelsentscheidungen ermöglichen. Somit erlaubt

die KI von TokWise den Wert jeder Kilowattstunde zu maximieren.

"Die Beteiligung an TokWise ermöglicht es uns, gemeinsam völlig neue

Softwarelösungen zu entwickeln, mit denen wir Produktion, Verbrauch und

Speicherung unseres Stroms an das sich stetig ändernde Marktumfeld anpassen

können", erläutert Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, den Erwerb der

Minderheitsbeteiligung an TokWise. "Zudem können wir diese Expertise im

Algorithmus-basierten Stromhandel und Bilanzkreismanagement für die optimale

Be- und Entladung unserer Batterie in Hettstedt nutzen", ergänzt Schirru.

"Die strategische Investition von Encavis wird uns neue Möglichkeiten

eröffnen, indem TokWise eine Präsenz auf europaweiten Plattformen,

Branchenexpertise und Zugang zu neuen Märkten erhält", sagt Krasimir Kolev,

Mitbegründer von TokWise. "Die gemeinsame Perspektive auf die zukünftigen

Energiemärkte wird es uns ermöglichen, unser Wachstum zu beschleunigen und

neue Produktlinien zu entwickeln", ergänzt Julien Marcenac, Mitbegründer und

Head of Energy Data Science.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf

Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr

als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund

0,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind

aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 600 MW im

Eigenbestand.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den

Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum

Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma,

Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für

die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und

Repowering von Photovoltaikanlagen.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Über TokWise:

TokWise wurde 2018 von drei Entrepreneuren in Sofia, Bulgarien, mit dem Ziel

gegründet, den digitalen Wandel in der Energiewirtschaft zu beschleunigen.

Das Unternehmen hat eine KI-gestützte SaaS entwickelt, um

Marktentscheidungen zu optimieren und Portfolien Erneuerbarer Energien

effizient zu managen. Die TokWise-Softwarelösung liefert die Instrumente für

Erneuerbare-Energien-Unternehmen, damit sie aktive Marktteilnehmer werden.

Die Plattform schließt die Lücke zwischen den physischen Assets und den

komplexen Strommärkten. Sie bietet skalierbares Datenmanagement und

KI-native SaaS für die vollständige Automatisierung von

Handelsentscheidungen.

TokWise schafft Wettbewerbsvorteile für Kunden, die es ihnen ermöglichen,

ihre Renditen zu maximieren und das Risiko auf dem heutigen volatilen

Energiemarkt zu kontrollieren.

Um Tokwise für weitere Informationen zu kontaktieren und eine Demo zu

buchen, besuchen Sie bitte: https://www.tokwise.com

Kontakte:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

TokWise Ltd

Krasimir Kolev

Co-founder | Business Development

Tel: + 359 898 66 84 64

E-Mail: krasimir.kolev@tokwise.com

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

