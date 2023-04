EQS-News: ENCAVIS AG veröffentlicht Einladung zur physischen Hauptversammlung am 1. Juni 2023 und passt die Vorstandsvergütung an ESG-Kriterien und den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

ENCAVIS AG veröffentlicht Einladung zur physischen Hauptversammlung am 1. Juni 2023 und passt die Vorstandsvergütung an ESG-Kriterien und den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) an

24.04.2023 / 15:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Hamburg, 24. April 2023 - Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und

Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,

Börsenkürzel: ECV) veröffentlicht mit der Einladung zur, ausschließlich in

physischer Präsenz, in Hamburg stattfindenden Hauptversammlung (HV) am 1.

Juni 2023 zahlreiche Vorabinformationen.

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder leistet einen wichtigen

Beitrag zur Förderung der Unternehmensstrategie und zur langfristigen,

nachhaltigen und wertschaffenden Entwicklung der Encavis AG. Die Vergütung

des Vorstands orientiert sich dabei maßgeblich an der Größe und

wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, den Herausforderungen des Marktes

sowie an der Leistung des Gesamtvorstands. Durch ihre Ausgestaltung soll sie

einen Beitrag für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg und die Erreichung

strategisch wichtiger Unternehmensziele leisten. Die bis zum Ende des Jahres

2027 kommunizierten langfristigen, strategischen Wachstumsziele der

Gesellschaft bilden dabei wichtige Leistungsgrößen, insbesondere für die

kurzfristige, aber auch langfristige variable Vergütung. Zur Bestärkung des

Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) und der noch engeren Anbindung

der Vorstandsvergütung an die Nachhaltigkeitsziele sowie der damit

verbundenen ESG-Orientierung wird bereits jetzt schon in Tagesordnungspunkt

7 (TOP 7) der Hauptversammlung, frühzeitig eine erneute "Beschlussfassung

über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des

Vorstands" vorgeschlagen.

§ 120a Absatz 1 Satz 1 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung

börsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens

jedoch alle vier Jahre, über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten

Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder beschließt. Über das System

zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Encavis AG hat die

Hauptversammlung zuletzt am 27. Mai 2021 mit einer Zustimmungsquote von

86,14 % Beschluss gefasst.

Der Aufsichtsrat hat, gestützt auf die Empfehlung des Personal- und

Nominierungsausschusses, das von der Hauptversammlung 2021 gebilligte System

zur Vergütung der Vorstandsmitglieder, vorbehaltlich der Billigung durch die

Hauptversammlung, mit Wirkung zum 1. Januar 2023 weiterentwickelt. Die

Anpassungen betreffen insbesondere:

* Die langfristige variable Vergütungskomponente umfasst neben dem bereits

eingeführten langfristigen Aktienoptionsprogramm künftig zusätzlich eine

eigene ESG-Komponente.* Die langfristige variable Vergütung übersteigt die

kurzfristige variable Vergütung bereits im Zeitpunkt der Zuteilung.* Die

Vorstandsdienstverträge enthalten eine Clawback-Klausel.* Die

Vorstandsdienstverträge enthalten ein Abfindungs-Cap.

Das vorliegende Vergütungssystem gilt für alle Vorstandsmitglieder

rückwirkend für sämtliche Vergütungskomponenten ab dem 1. Januar 2023 sowie

für alle neu abzuschließenden oder zu verlängernden Dienstverträge mit

Vorstandsmitgliedern und im Falle einer Wiederbestellung, bis ein neues

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder gebilligt wird.

Die Vergütung des Vorstands der Encavis setzt sich aus festen und variablen

Vergütungsbestandteilen zusammen. Die festen Bestandteile bestehen aus dem

erfolgsunabhängigen Jahresfestgehalt und Nebenleistungen. Die variablen,

erfolgsabhängigen Bestandteile setzen sich aus einer kurzfristigen variablen

Vergütung (Jahresbonus) und zwei langfristigen variablen

Vergütungskomponenten, der aktienoptionsbasierten Vergütung (virtuelles

Aktienoptionsprogramm "AOP") und einer ESG-Komponente (Bonus), zusammen. Die

Ziel-Gesamtvergütung setzt sich aus der Summe aller für die Gesamtvergütung

maßgeblichen Vergütungsbestandteile bei Zugrundelegung einer Zielerreichung

von 100 % für die variablen Vergütungskomponenten wie folgend zusammen:

46% Feste Vergütung

26% Variable Vergütung (Jahresbonus / kurzfristige Komponente STIP)

28% Virtuelles AOP & ESG-Bonus (langfristige Komponenten / LTIP)

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Manfred Krüper, hatte bereits auf der

HV des vorherigen Jahres (2022) angekündigt, nur noch für ein weiteres Jahr

den Vorsitz des Gremiums übernehmen zu wollen. Das heißt, im Anschluss an

die diesjährige HV soll ein Nachfolger aus der Mitte des Aufsichtsrats

gewählt werden. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, in seiner Sitzung im

Anschluss an die diesjährige Hauptversammlung, Herrn Dr. Rolf Martin Schmitz

zum Vorsitzenden zu wählen.

Weitere bereits vom Aufsichtsrat avisierte Veränderungen in den

Ausschussbesetzungen folgen der Maßgabe, die Position des Vorsitzenden der

Ausschüsse jeweils mit unabhängigen Aufsichtsrats-mitgliedern zu besetzen.

Somit ist geplant, dass Dr. Rolf Martin Schmitz den Vorsitz im Personal- und

Nominierungsausschuss übernimmt, Dr. Marcus Schenck neu in diesen Ausschuss

einzieht neben den beiden weiteren Ausschussmitgliedern Dr. Manfred Krüper

und Thorsten Testorp.

Unverändert behält Frau Isabella Pfaller den Vorsitz im Prüfungs- und

ESG-Ausschuss. Die Erweiterung des Aufgabenumfangs des bisherigen

Prüfungsausschusses, um die strategisch entscheidende Thematik der

Nachhaltigkeit, spiegelt sich nun auch in der entsprechenden Benennung

wider. Neu in diesen Ausschuss soll Dr. Rolf Martin Schmitz einziehen neben

den beiden weiteren Ausschuss-mitgliedern Prof. Fritz Vahrenholt und Dr.

Marcus Schenck.

Herr Albert Büll kandidierte bereits auf der vorherigen HV des Jahres 2022

für eine Wiederwahl von nur zwei Jahren in den Aufsichtsrat, um den

planmäßigen Wechsel bzw. durch die gestaffelte Wahl einzelner Mitglieder zum

Aufsichtsrat diesen Prozess bewusst zu entzerren - so wird der Weg zu einem

sogenannten "Staggered Board" bei der Encavis AG fortgeschrieben.

Den kompletten Einladungstext zur diesjährigen ordentlichen, ausschließlich

in physischer Präsenz stattfindenden, Hauptversammlung finden Sie unter

folgenden Link zum Herunterladen von der Website der Encavis AG:

https://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlungen/

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf

Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als

2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8

Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des

Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der

institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

24.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

