EQS-News: ENCAVIS AG erwirbt einen zweiten subventionsfreien 14 MW Solarpark in Schweden (deutsch)

ENCAVIS AG erwirbt einen zweiten subventionsfreien 14 MW Solarpark in Schweden

24.11.2022 / 07:02 CET/CEST

Corporate News

ENCAVIS erwirbt einen zweiten subventionsfreien 14 MW Solarpark in Schweden

Hamburg/Lillestrøm, 24. November 2022 - Der im MDAX der Deutsche Börse AG

gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard;

ISIN: DE0006095003, Aktienkürzel: ECV), erwirbt einen zweiten Solarpark in

Schweden als Teil seiner Partnerschaft mit dem norwegischen

Solarparkentwickler Solgrid AS. Der Park befindet sich in Västervik an der

Ostküste Schwedens, wird über eine Erzeugungskapazität von rund 14 MW

verfügen und soll im 3. Quartal 2023 ans Netz gehen. Das erste gemeinsame

Solarparkprojekt wurde im April 2022 in Varberg an der Westküste Schwedens

mit einer Erzeugungskapazität von 5 MW realisiert. Encavis und Solgrid

wollen gemeinsam weitere Solarparks in Südschweden mit einer

Gesamterzeugungskapazität von mehr als 100 MW entwickeln. Es ist geplant,

mehrere Projekte zu bündeln, um einen langfristigen Stromabnahmevertrag

(PPA) zu unterzeichnen. In der Zwischenzeit wird Encavis kurz- und

mittelfristig abgesicherte Stromkontrakte vertreiben.

"Wir sind sehr gespannt bei Encavis auf das zweite erfolgreiche Projekt

unserer Partnerschaft mit Solgrid in Schweden. Es bringt uns nicht nur

unserem Kapazitätsausbau im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie ">> Fast

Forward 2025" näher, es stärkt auch unsere Präsenz in Skandinavien, einem

der interessantesten neuen Solarenergiemärkte in Europa", begrüßt Mario

Schirru, Chief Investment Officer/Chief Operations Officer (CIO/COO) der

Encavis AG, die Neuakquisition.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Encavis noch weiter zu

stärken. Die Solaranlage in Västervik wird wie die Anlage Varberg Norra

Eigentum des gemeinsamen Unternehmens EnSol Nordic sein. Wir freuen uns

darauf, in den kommenden Jahren gemeinsam mit Encavis weitere Projekte in

Schweden zu realisieren", sagt Kristin Melsnes, CEO von Solgrid AS.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf

Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,4 Gigawatt (GW), das entspricht

einer Einsparung von insgesamt mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den

Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"-Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Über SOLGRID:

Der 2020 gegründete norwegische Entwickler Solgrid hat sich zum Ziel

gesetzt, ein führender nordischer Produzent von Solarenergie zu werden. In

Zusammenarbeit mit Stromerzeugern, Behörden und Netzbetreibern entwickelt,

baut, betreibt und besitzt das Unternehmen Solarkraftwerke im industriellen

Maßstab. Solgrid verfügt über ein Projektportfolio von mehr als 1.500 MW in

Norwegen und Schweden in verschiedenen Stadien. Der Bau der ersten Anlage

(Varberg Norra) wurde 2021 begonnen und auch abgeschlossen. Das Team und die

Eigentümer haben eine lange Erfolgsbilanz in der nordischen und

internationalen Energie- und Solarbranche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.solgrid.no

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

Kontakt:

SOLGRID AS

Kristin Melsnes

CEO

Tel.: +47 952 95 342

E-Mail: kristin@solgrid.no

