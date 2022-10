EQS-News: EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und Ausgabe von Wandeldarlehen von 10 Mio. SEK und schlägt Genehmigung für Mehrzuteilungsemission von weiteren ca. 15 Mio. SEK vor (deutsch)

EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und Ausgabe von Wandeldarlehen von 10 Mio. SEK und schlägt Genehmigung für Mehrzuteilungsemission von weiteren ca. 15 Mio. SEK vor

EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und

Ausgabe von Wandeldarlehen von 10 Mio. SEK und schlägt Genehmigung für

Mehrzuteilungsemission von weiteren ca. 15 Mio. SEK vor

Der Vorstand von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und

Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery" oder die "Gesellschaft") hat

heute, vorbehaltlich der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung

am 30. November 2022, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal

16.522.237 Anteilen (die "Bezugsrechtsemission") durchzuführen. Ein (1)

Anteil besteht aus einer (1) Aktie und einem (1) Optionsschein. Der

Zeichnungspreis für einen Anteil beträgt 3,00 SEK, wodurch Eurobattery bei

vollständiger Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission etwa 49,6 Mio.

SEK vor Emissionskosten einnehmen würde. Für jede (1) bestehende Aktie des

Unternehmens wird ein (1) Anteilsrecht erworben. Ein (1) Anteilsrecht

berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu zeichnen. Die Zeichnungsfrist

beginnt am 7. Dezember und endet am 21. Dezember 2022. Der Vorstand hat

außerdem beschlossen, der außerordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen,

den Vorstand zu ermächtigen, eine Mehrzuteilungsemission von Anteilen in

Höhe von etwa 15,0 Mio. SEK (die "Mehrzuteilungsemission") zu denselben

Bedingungen wie bei der Bezugsrechtsemission zu beschließen. In Verbindung

mit der Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, das

ausstehende Wandeldarlehen teilweise an die Formue Nord Fokus A/S

zurückzuzahlen, die sich verpflichtet hat, den Rest des Wandeldarlehens mit

einem neu aufgelegten Wandeldarlehen in Höhe von 10,0 Mio. SEK zu verrechnen

(die "Wandelanleihe"). Im Rahmen dieser Vereinbarung über die Rückzahlung

des ausstehenden Wandeldarlehens erhält die Formue Nord Fokus A/S kostenlos

3.333.333 Optionsscheine der gleichen Serie wie die durch die

Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine. Bei vollständiger

Zeichnung der Bezugsrechtsemission wird sich die Anzahl der Aktien der

Gesellschaft um 16.522.237 Aktien erhöhen, und bei vollständiger

Ausschöpfung der Mehrzuteilungsemission wird sich die Anzahl der Aktien um

weitere 5.000.000 Aktien vor Ausübung der Optionsscheine erhöhen. Darüber

hinaus kann sich die Anzahl der Aktien um maximal 24.855.570 Aktien erhöhen,

wenn alle Optionsscheine vollständig ausgeübt werden und die

Bezugsrechtsemission und die Mehrzuteilungsemission vollständig gezeichnet

werden. Der Erlös aus der Bezugsrechtsemission und den Optionsscheinen wird

zur teilweisen Rückzahlung des laufenden Wandeldarlehens an Formue Nord

Fokus A/S, zum Abschluss der Übernahme von FinnCobalt Oy ("FinnCobalt")

sowie zur Finanzierung der Entwicklung der Bergbaubetriebe in Hautalampi und

Corcel verwendet. Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und

Übernahmeverpflichtungen in Höhe von etwa 24,8 Mio. SEK gesichert, was 50,0

Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht.

Die Transaktion in Überblick

* Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission wird Eurobattery

einen Bruttoerlös von 49,6 Mio. SEK vor Emissionskosten erzielen und

weitere 15,0 Mio. SEK bei vollständiger Ausnutzung der

Mehrzuteilungsoption. Im Falle einer vollständigen Ausnutzung der

Optionsscheine, einschließlich der an Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen

Optionsscheine, kann das Unternehmen bei vollständiger Zeichnung der

Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission einen Mindesterlös

von ca. 24,9 Mio. SEK und einen Höchstwert von ca. 96,9 Mio. SEK

erzielen.

* Der Zeichnungspreis bei der Bezugsrechtsemission beträgt 3,00 SEK pro

Anteil, was 3,00 SEK pro Aktie entspricht (für die Optionsscheine

entstehen keine Kosten).

* Für jede (1) bestehende Aktie, die am Stichtag gehalten wird, erhält man

bei der Bezugsrechtsemission ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht

berechtigt den Inhaber zur Zeichnung eines (1) Anteils. Ein (1) Anteil

besteht aus einer (1) Aktie und einem (1) Optionsschein.

* Der Stichtag ist der 5. Dezember 2022. Dies bedeutet, dass der letzte

Handelstag der Aktie mit dem Recht auf Teilnahme an der

Bezugsrechtsemission der 1. Dezember 2022 ist und der erste Handelstag

der Aktien ohne das Recht auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der

2. Dezember 2022 ist.

* Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission beginnt am 7. Dezember

und endet am 21. Dezember 2022.

* Die Bezugsrechtsemission ist zu etwa 3,4 Prozent durch

Zeichnungsverpflichtungen (etwa 1,7 Mio. SEK) und zu 46,6 Prozent durch

Übernahmeverpflichtungen (etwa 23,1 Mio. SEK) abgesichert. Somit ist die

Bezugsrechtsemission zu etwa 50,0 Prozent abgesichert.

* Der Zeichnungspreis für die Zeichnung von Aktien durch Ausübung von

Optionsscheinen wird auf der Grundlage des volumengewichteten

Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft an der NGM Nordic SME

vom 6. März bis zum 17. März 2023 mit einem Abschlag von 30 Prozent

festgelegt, jedoch nicht unter dem Nennwert der Aktien (1,00 SEK) und

nicht über 3,90 SEK.

* Jeder (1) Optionsschein soll den Inhaber berechtigen, im Zeitraum vom

20. März bis zum 31. März 2023 eine (1) neue Aktie zu zeichnen.

* Das Unternehmen hat sich verpflichtet, das ausstehende Wandeldarlehen

teilweise an die Formue Nord Fokus A/S zurückzuzahlen. Diese hat sich

verpflichtet, den Rest des Wandeldarlehens mit einem neu aufgelegten

Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK zu verrechnen, das

bis zum 21. Dezember 2023 zur Zeichnung von maximal 2.500.000 neuen

Aktien berechtigen wird. Formue Nord Fokus A/S erhält außerdem 3.333.333

Optionsscheine der gleichen Serie wie die durch die Bezugsrechtsemission

ausgegebenen Optionsscheine.

* Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und den Optionsscheinen wird

zur teilweisen Rückzahlung des laufenden Wandeldarlehens an Formue Nord

Fokus A/S (8,0 Mio. SEK), zum Abschluss des Erwerbs von FinnCobalt (6,0

Mio. SEK) und zur Finanzierung und Entwicklung der Bergbaubetriebe in

Hautalampi (20,0 Mio. SEK) und Corcel (20,0 Mio. SEK) verwendet. Die

zusätzlichen Nettoerlöse werden dazu verwendet, die Kapitalstruktur des

Unternehmens zu stärken und finanzielle Flexibilität für zukünftige

potenzielle M&A-Transaktionen zu schaffen.

Hintergrund und Beweggründe kurz erläutert

Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte

Mineralexplorationen in Europa durchführt, wobei der Schwerpunkt auf

Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt (zum Beispiel

Nickel, Kupfer und Kobalt). Das Unternehmen hat derzeit zwei

Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Nordwesten

Spaniens und im Osten Finnlands.

Aufgrund der im Mai 2020 unterzeichneten Investitionsvereinbarung hält

Eurobattery seit dem 1. Juli 2022 40 Prozent der Anteile an FinnCobalt Oy

und dem Hautalampi-Projekt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erwerb von 100

Prozent der Anteile an FinnCobalt im ersten Quartal 2023 abzuschließen. Die

Entwicklung in Hautalampi verlief günstig und im Juni 2021 konnte das

Unternehmen die gemessene, angezeigte und abgeleitete Ressourcentonnage des

Projekts um etwa 100 Prozent und den Metallgehalt um etwa 50 Prozent

erhöhen. Im Oktober 2022 konnte das Unternehmen eine weitere Steigerung des

Metallgehalts um etwa 40 Prozent bestätigen. Zusätzlich zum Abschluss des

Erwerbs von Hautalampi erwartet das Unternehmen im ersten Quartal 2023 die

Veröffentlichung einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung

(preliminary economic assessment oder PEA) und einer vorläufigen

Machbarkeitsstudie (PFS) für Hautalampi.

Auch das spanische Corcel-Projekt hat sich seit der Übernahme von Corcel

Minerals S.L. durch das Unternehmen im Februar 2019 gut entwickelt. Im Juni

2022 konnte das Unternehmen auf der Grundlage früherer Studien und des

erstellten NI 43-101-Berichts die Lagerstätte auf etwa 60 Millionen Tonnen

mit einem erheblichen Nickelgehalt schätzen. Mit nur 10 Prozent der

Lagerstätte könnte das Unternehmen Nickel für die Produktion von mindestens

500.000 Autobatterien liefern. Im August 2022 kam Corcel der Abbauphase

einen Schritt näher, als die notwendigen Informationen für die

Fertigstellung der Umweltverträglichkeitserklärung und der

Betriebsgenehmigung bei den örtlichen Behörden eingereicht wurden. Das

Unternehmen wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 neue metallurgische

Ergebnisse veröffentlichen und im ersten Quartal 2023 mit einer dritten

Bohrkampagne beginnen, um Corcel auf das gleiche Projektstadium wie

Hautalampi zu bringen.

Im Hinblick auf die Entwicklungspläne von Eurobattery ist das Unternehmen

der Ansicht, dass das vorhandene Betriebskapital nicht ausreicht, um die

zukünftigen Aktivitäten zu finanzieren. Daher hat der Vorstand beschlossen,

vorbehaltlich der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am

30. November 2022, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen im Wert von ca.

49,6 Mio. SEK durchzuführen. Der Nettoerlös aus der Bezugsrechtsemission und

die eventuelle Ausübung der damit verbundenen Optionsscheine sollen für die

folgenden Zwecke verwendet werden, und zwar in der Reihenfolge ihrer

Priorität:

* Wandeldarlehen - 8,0 Mio. SEK für die teilweise Rückzahlung des

laufenden Wandeldarlehens an Formue Nord Fokus A/S.

* Erwerb - 6,0 Mio. SEK für den Abschluss des Erwerbs aller Anteile an

FinnCobalt.

* Hautalampi - 20,0 Mio. SEK für Basisarbeiten und den Bau der

Bergbauanlage Hautalampi.

* Corcel - 20,0 Mio. SEK für die Finanzierung einer neuen Bohrkampagne in

Corcel.

* Die zusätzlichen Nettoerlöse werden dazu verwendet, die Kapitalstruktur

des Unternehmens zu stärken und finanzielle Flexibilität für potenzielle

zukünftige Fusionen und Übernahmen zu schaffen, die vom Vorstand des

Unternehmens laufend geprüft werden.

Um von einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission zu profitieren, hat sich

das Unternehmen verpflichtet, im Rahmen der Mehrzuteilungsemission

zusätzliche Anteile im Wert von maximal 15,0 Mio. SEK anzubieten. Der

Nettoerlös aus der Mehrzuteilungsemission und die Optionsscheine sollen zu

einer erhöhten finanziellen Flexibilität im Hinblick auf das oben

Beschriebene beitragen.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission, der Mehrzuteilungsemission und der

Wandelanleihe

Der Vorstand von Eurobattery hat heute, am 31. Oktober 2022, vorbehaltlich

der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November

2022, beschlossen, eine Bezugsrechtsemission von maximal 16.522.237 Anteilen

mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen. Der Vorstand hat

der außerordentlichen Hauptversammlung außerdem vorgeschlagen, den Vorstand

zu ermächtigen, eine Mehrzuteilung in Höhe von 15,0 Mio. SEK (5.000.000

Anteile) zu beschließen, um von einer etwaigen Überzeichnung der

Bezugsrechtsemission zu profitieren.

Die wichtigsten Bedingungen der Bezugsrechtsemission sind nachstehend

aufgeführt:

* Jeder, der am Stichtag 5. Dezember 2022 als Aktionär der Eurobatterie

eingetragen ist, erhält ein (1) Anteilsrecht pro (1) bestehende Aktie.

Ein (1) Anteilsrecht berechtigt den Inhaber, einen (1) Anteil zu

zeichnen. Ein (1) Anteil besteht aus einer (1) Aktie und einem (1)

Optionsschein.

* Der letzte Tag, an dem die Aktie der Gesellschaft einschließlich des

Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission gehandelt wird, ist der

1. Dezember 2022, und der erste Tag, an dem die Aktie der Gesellschaft

ausschließlich des Rechts auf Teilnahme an der Bezugsrechtsemission

gehandelt wird, ist der 2. Dezember 2022.

* Die Anteilsrechte werden voraussichtlich vom 7. Dezember bis zum 16.

Dezember 2022 an der NGM Nordic SME gehandelt.

* Der Zeichnungspreis beträgt 3,00 SEK pro Anteil, was 3,00 SEK pro Aktie

entspricht (die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich). Der

Zeichnungspreis entspricht einem Abschlag von ca. 67,4 Prozent gegenüber

dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft an

der NGM Nordic SME während der zehn Handelstage zwischen dem 17.

Dezember und dem 28. Oktober 2022 und einem Abschlag von ca. 50,8

Prozent gegenüber dem entsprechenden theoretischen Preis ab Bezugsrecht

("TERP") unter der Annahme einer vollständigen Zeichnung bei der

Bezugsrechtsemission.

* Die Zeichnungsfrist beginnt am 7. Dezember und endet am 21. Dezember

2022.

* Die Bezugsrechtsemission besteht aus einer Ausgabe von maximal

16.522.237 Aktien und 16.522.237 Optionsscheinen, was bei vollständiger

Zeichnung vor Ausübung der Optionsscheine einen Bruttoerlös von ca. 49,6

Mio. SEK bedeutet. Bei vollständiger Ausschöpfung der Mehrzuteilung

können zusätzlich maximal 5.000.000 Aktien und 5.000.000 Optionsscheine

ausgegeben werden, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös von 15,0 Mio.

SEK vor Ausübung der Optionsscheine führt.

* Jeder (1) ausgegebene Optionsschein berechtigt zur Zeichnung einer (1)

neuen Aktie der Gesellschaft im Zeitraum vom 20. März bis zum 31. März

2023.

* Der Zeichnungspreis für die Zeichnung von Aktien durch Ausübung von

Optionsscheinen wird auf der Grundlage des volumengewichteten

Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft an der NGM Nordic SME vom

6. März bis zum 17. März 2023 mit einem Abschlag von 30 Prozent

festgelegt. Der Zeichnungspreis wird jedoch nicht unter dem Nennwert der

Aktie von 1,00 SEK und nicht über 3,90 SEK liegen. Bei vollständiger

Zeichnung im Rahmen der Bezugsrechtsemission und der

Mehrzuteilungsemission wird die vollständige Nutzung der Optionsscheine,

einschließlich der an Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen Optionsscheine,

dem Unternehmen zusätzliche Bruttoeinnahmen von mindestens ca. 24,9 Mio.

SEK und höchstens ca. 96,9 Mio. SEK einbringen.

* Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission

beteiligen, beträgt die Verwässerung 50,0 Prozent im Falle der

vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und weitere 13,1

Prozent im Falle der vollständigen Ausnutzung der

Mehrzuteilungsemission, sofern die Bezugsrechtsemission vollständig

gezeichnet wird. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der

Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sowie der

vollständigen Ausnutzung aller entsprechenden Optionsscheine und der an

Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen Optionsscheine beträgt die maximale

Verwässerung 73,7 Prozent.

Der Zeichnungspreis und die sonstigen Bedingungen der Mehrzuteilungsemission

sind die gleichen wie bei der Bezugsrechtsemission. Wenn der Vorstand die

Mehrzuteilung beschließt, wird er die Aktien aus der Emission nach eigenem

Ermessen und unter Ausschluss des Bezugsrechts zuteilen.

Seit dem 7. April 2022 hat Eurobattery ein ausstehendes Wandeldarlehen mit

einem Nennwert von 18,0 Mio. SEK an Formue Nord Fokus A/S, das den Inhaber

zum Umtausch in bis zu 1.200.000 neue Aktien der Gesellschaft zu einem

Wandlungspreis von 15,0 SEK pro Aktie berechtigt. In Verbindung mit der

Bezugsrechtsemission hat sich die Gesellschaft verpflichtet, 8,0 Mio. SEK

des laufenden Wandeldarlehens an die Formue Nord Fokus A/S zurückzuzahlen.

Diese hat sich dazu verpflichtet, das verbleibende Wandeldarlehen mit einem

neu ausgegebenen Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK zu

verrechnen. Als Teil der Vereinbarung über die Rückzahlung des ausstehenden

Wandeldarlehens erhält die Formue Nord Fokus A/S unentgeltlich 3.333.333

Optionsscheine der gleichen Serie, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission

unentgeltlich ausgegeben wurden. Die Bedingungen der Wandelanleihe,

einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Formue Nord

Fokus A/S festgelegt und werden vom Vorstand als marktgerecht erachtet. Die

wichtigsten Bedingungen für die Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend

aufgeführt:

* Ein Wandeldarlehen mit einem Nennwert von 10,0 Mio. SEK, das das Recht

auf Umwandlung in 2 500 000 neue Aktien bis zum 21. Dezember 2023 zu

einem Umwandlungspreis von 4,00 SEK beinhaltet.

* Mindestumwandlungsbetrag von [2,5] Mio. SEK pro Anlass.

* Sollte das gesamte Wandeldarlehen nicht gewandelt werden, muss das

Darlehen spätestens am 21. Dezember 2023 vollständig zurückgezahlt

werden.

* Das Wandeldarlehen hat eine jährliche Verzinsung von 12 Prozent

verzinst, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen

ist.

* Bei vollständiger Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen wird sich

das Aktienkapital um 2.500.000 SEK und die Anzahl der Aktien um

2.500.000 Aktien erhöhen, was unter der Annahme der vollständigen

Zeichnung der Bezugsrechtsemission, der Mehrzuteilungsemission und der

vollständigen Inanspruchnahme der entsprechenden Optionsscheine und der

an Formue Nord Fokus A/S ausgegebenen Optionsscheine eine maximale

Verwässerung von etwa 3,8 Prozent bedeutet.

* Die Bereitstellungsgebühr beträgt 5 Prozent des Darlehensbetrags.

* Falls die Gesellschaft eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat

der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von

10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln,

der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht.

Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen

Vor der Veröffentlichung der Bezugsrechtsemission sind der

Vorstandsvorsitzende Henrik Johannesson, das Vorstandsmitglied und der CEO

Roberto García Martínez (über eine hundertprozentige Gesellschaft) und der

CFO Mattias Modén (über eine hundertprozentige Gesellschaft)

Zeichnungsverpflichtungen für ihre jeweiligen Anteile in Höhe von insgesamt

etwa 1,3 Mio. SEK bzw. 2,6 Prozent der Bezugsrechtsemission eingegangen.

Darüber hinaus sind die derzeitigen Aktionäre Zeichnungsverpflichtungen in

Höhe von insgesamt ca. 0,4 Mio. SEK bzw. 0,8 Prozent eingegangen. Außerdem

haben Roberto García Martínez sowie ein Konsortium bestehender und externer

Investoren Zeichnungszusagen in Höhe von insgesamt ca. 23,1 Mio. SEK bzw.

46,6 Prozent der Bezugsrechtsemission abgegeben.

Die Zeichnungsverpflichtungen berechtigen nicht zu einer Vergütung. Die

Übernahmeverpflichtungen berechtigen zu einer Übernahmevergütung in Höhe von

zwölf (12) Prozent in bar, was für die Gesellschaft maximale Barkosten in

Höhe von etwa 2,8 Mio. SEK bedeutet, oder alternativ zu vierzehn (14)

Prozent in Form von Anteilen. Der Zeichnungspreis für die in der

Übernahmevergütung genannten Anteile basiert auf dem volumengewichteten

Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft während der Zeichnungsfrist

für die Bezugsrechtsemission, mindestens jedoch auf 3,00 SEK.

Insgesamt ist die Bezugsrechtsemission durch Zeichnungs- und

Übernahmeverpflichtungen in Höhe von etwa 24,8 Mio. SEK gesichert, was 50,0

Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Weder die

Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch

Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen

gesichert.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

31. Oktober 2022 Entscheidung über die Ausgabe

von Bezugsrechten

1. Dezember 2022 Letzter Handelstag

einschließlich Anteilsrechte

2. Dezember 2022 Erster Handelstag ohne

Anteilsrechte

2. Dezember 2022 Voraussichtliches Datum für die

Veröffentlichung des Prospekts

5. Dezember 2022 Stichtag für die

Bezugsrechtsemission

7. Dezember - 16. Dezember 2022 Handel mit Anteilsrechten bei

NGM Nordic SME

7. Dezember - 21. Dezember 2022 Zeitraum der Zeichnung

7. Dezember 2022 - Eintragung beim Handel in vorläufigen Anteilen

schwedischen Unternehmensregisteramt (BTU)

22. Dezember 2022 Bekanntgabe des Ergebnisses der

Bezugsrechtsemission

Außerordentliche Hauptversammlung

Der Beschluss des Vorstandes über die Bezugsrechtsemission steht unter dem

Vorbehalt der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung am 30.

November 2022. Die außerordentliche Hauptversammlung am 30. November 2022

soll auch über die Wandelanleihe entscheiden und den Vorstand ermächtigen,

über die Mehrzuteilungsemission zu entscheiden. Der Beschluss über die

Bezugsrechtsemission setzt auch voraus, dass die Beschränkungen des

Aktienkapitals und der Anzahl der Aktien in der Satzung der Gesellschaft

gemäß dem Vorschlag des Vorstandes für die außerordentliche Hauptversammlung

geändert werden, und steht unter dem Vorbehalt, dass dies geschieht. Die

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird in einer separaten

Pressemitteilung veröffentlicht.

Prospekt

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission

werden im EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten sein, der

voraussichtlich am 2. Dezember 2022 veröffentlicht wird. Der Prospekt und

das Zeichnungsformular werden auf der Website des Unternehmens unter

www.eurobatteryminerals.com/ir/ verfügbar sein.

Disclaimer

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die das Unternehmen

gemäß der Marktmissbrauchsverordnung der EU offenlegen muss. Die

Informationen wurden am 31. Oktober 2022 um 07:35 MEZ durch Roberto García

Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, zur Veröffentlichung freigegeben.

Berater

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Bird & Bird Advokat KB

als Rechtsberater bei dieser Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am

schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart

( EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit

verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich

das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern

und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.

Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46

(0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in

einigen Rechtsordnungen gesetzlichen und rechtlichen Beschränkungen

unterliegen. Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese

Pressemitteilung veröffentlicht oder verbreitet wurde, sollten sich über

solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Informationen in

dieser Pressemitteilung stellen kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder

zum sonstigen Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren von Eurobattery

Minerals dar.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act von

1933 oder ohne Anwendung einer Ausnahme von einer solchen Registrierung

verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,

Neuseeland, Hongkong, Japan, der Schweiz, Singapur, Südafrika oder einem

anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche

Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder

eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem

Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder

verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können

einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

°