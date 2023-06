EQS-News: Dynamics Group AG: Daniel Piller wird Partner bei Dynamics Group - führende Beratungsgruppe verstärkt Präsenz mit einer Niederlassung in Basel (deutsch)

Dynamics Group AG: Daniel Piller wird Partner bei Dynamics Group - führende Beratungsgruppe verstärkt Präsenz mit einer Niederlassung in Basel

15.06.2023 / 09:00 CET/CEST

Medieninformation

Daniel Piller wird Partner bei Dynamics Group - führende Beratungsgruppe

verstärkt Präsenz mit einer Niederlassung in Basel

Zürich/Basel, 15. Juni 2023 - Dynamics Group, eine führende Beratungsgruppe

für strategische Kommunikation in der Schweiz, freut sich, Daniel Piller neu

im Kreis der Partner zu begrüssen. Zeitgleich mit der Ernennung eröffnet

Dynamics Group in Basel eine neue Niederlassung, der zwei weitere Partner

angehören werden. Damit stärkt Dynamics Group ihre Kundennähe in einer

äusserst dynamischen Wirtschaftsregion und ergänzt das Angebot ihrer

Standorte in Zürich, Bern, Genf und Lausanne.

Daniel Piller berät seit über 10 Jahren Einzelpersonen, Organisationen und

Unternehmen in den Bereichen strategische Positionierung und Public Affairs,

Media & Investor Relations, Interne und Change Kommunikation sowie

Krisenkommunikation und bietet Kommunikationstrainings an. Als

Geschäftsführer und Eigentümer von Piller Public in Basel hat er in den

letzten vier Jahren eine bedeutende Kundenbasis in der Nordwestschweiz

aufgebaut. Zuvor verantwortete er über 12 Jahre die globale Media Relations

und die globale interne Kommunikation von Roche und arbeitete als

Wirtschaftsjournalist bei der Neuen Zürcher Zeitung. Der ausgebildete Ökonom

(lic.rer.pol.) verfügt über ein exzellentes Netzwerk in der Politik und

Wirtschaft der Region Basel, in den nationalen Medien sowie in der

Gesundheits- und Life Science Branche.

Der Eintritt von Daniel Piller in die Partnerschaft ermöglicht es der

Dynamics Group, eine fünfte nationale Niederlassung in Basel zu eröffnen.

Dieser strategische Schritt in eine der wichtigen Regionen für Innovation

und Forschung in Life Sciences stärkt die Nähe der Gruppe zu nationalen und

internationalen Entscheidungsträgern.

"Ich freue mich sehr, weiterhin als Unternehmer tätig zu sein und meine

Expertise, meine persönlichen Kontakte sowie meine fundierten Kenntnisse der

Life Sciences Branche in den Aufbau des Büros in Basel und in die

Weiterentwicklung der Dynamics Group einzubringen", erklärt Daniel Piller.

"Unternehmen und Einzelpersonen in der Nordwestschweiz profitieren weiterhin

von der persönlichen Vernetzung zu regionalen Entscheidungsträgern in

Politik und Wirtschaft, erhalten aber auch Zugang zum breiten Netzwerk und

umfassenden Know-how einer schweizweit führenden Beratungsgruppe für

strategische Kommunikation."

Das Team in Basel wird durch Jonathan Seabrook und Nicolas Weidmann ergänzt,

die beide seit 2018 als Partner für die Dynamics Group tätig sind. Jonathan

Seabrook arbeitete über 13 Jahre als Head Corporate Affairs bei der in Basel

ansässigen Syngenta und war somit für alle Aspekte des Stakeholder

Managements mit globalen wie nationalen Anspruchsgruppen verantwortlich.

Nicolas Weidmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Top-Management

in führenden internationalen Unternehmen aus den Sektoren Industrie,

Technologie, Biopharmazie/Medtech und Konsumgüter. Daniel Piller wird am 1.

September 2023 zur Dynamics Group stossen. Das Basler Büro wird sich im

Baloise Park Ost, Aeschengraben 29, in der Nähe des Bahnhofs SBB befinden.

Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident und Senior Partner der Dynamics

Group sagt: "Wir sind sehr erfreut, dass Daniel Piller unser Team von sehr

erfahrenen Partnern verstärkt. Seine starke Verwurzelung in der

Nordwestschweiz, seine breite Erfahrung und sein umfassendes Wissen im

Bereich Life Sciences werden unser Team und das Dienstleistungsangebot von

Dynamics für unsere Kunden weiter stärken. Wir freuen uns besonders, dass

wir nun in Basel, eines der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen

Zentren der Schweiz, mit den sich ergänzenden Fähigkeiten von Daniel Piller,

Jonathan Seabrook und Nicolas Weidmann ein starkes Team vor Ort haben."

Kontakt

Thierry Meyer, Verwaltungsratspräsident, Senior Partner

Phone +41 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Daniel Piller, Partner

Phone +41 79 341 36 78

E-Mail: piller@piller-public.ch

Über Dynamics Group

Dynamics Group ist eine führende gesamtschweizerische Beratungsgruppe mit

Schwerpunkten Corporate Communications, Capital Market Communications,

Public Affairs, Reputation Management und Crisis Communications. Die

Partnerschaft wurde 2006 gegründet und wird durch 16 Partner geführt. Die

Dynamics Group verfügt über Standorte in Zürich, Bern, Genf und Lausanne -

und ab September 2023 auch in Basel.

