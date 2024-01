EQS-News: Drei neue Hoteleröffnungen in vier Tagen: Premier Inn weiter voll auf Expansionskurs - Neue Häuser in München, Köln und Lindau am Bodensee (deutsch)

Drei neue Hoteleröffnungen in vier Tagen: Premier Inn weiter voll auf Expansionskurs - Neue Häuser in München, Köln und Lindau am Bodensee

^

Drei neue Hoteleröffnungen in vier Tagen: Premier Inn weiter voll auf

Expansionskurs - Neue Häuser in München, Köln und Lindau am Bodensee

31.01.2024 / 09:45 CET/CEST

Frankfurt am Main, 31. Januar 2024 - Premier Inn Deutschland setzt seinen

Expansionskurs mit der Eröffnung von gleich drei neuen Häusern in nur einer

Woche fort. Mit dem Premier Inn Lindau eröffnet das Hospitality-Unternehmen

heute sein erstes Haus am Bodensee, am Freitag und Samstag starten zwei neue

Hotels in den Metropolen München und Köln.

"Ein großartiger Start ins neue Jahr, der uns unserem Ziel der

Marktführerschaft im Premium-Economy-Segment drei große Schritte

weiterbringt", so Erik Friemuth, seit 1. Januar Chief Executive Officer

(CEO) von Premier Inn Deutschland. "Bundesweit betreiben wir damit aktuell

56 Hotels mit 36 weiteren in der Pipeline. Dass wir nun auch im

wunderschönen Lindau Gäste empfangen können, freut mich besonders, da wir

uns dadurch eine touristisch einzigartige Region erschließen."

Das Premier Inn Lindau liegt nur wenige Gehminuten vom Bodensee entfernt,

von wo sich alle Sehenswürdigkeiten der Stadt bequem erkunden lassen. Das

Haus verfügt über 115 Zimmer, wovon sechs behindertengerecht und drei

barrierefrei sind. Ein Highlight sind die 13 Premier Plus Rooms mit einer

beeindruckenden Größe von jeweils 40 Quadratmetern und vielen Extras.

Empfangen werden die Gäste von einem 20 Mitglieder zählenden,

internationalen Team.

Das Premier Inn München City Ost, das am kommenden Freitag (2. Februar)

eröffnet, ist das bereits sechste Hotel des Hospitality-Unternehmens in der

bayrischen Landeshauptstadt. Das an der Neuen Messe gelegene Haus verfügt

über 167 Zimmer, darunter 74 Double, 37 Twin, 32 Triple, 16 Quad, zwei

behindertengerechte Zimmer und sieben Premier Plus Rooms, wovon eines

ebenfalls behindertengerecht ist. Darüber hinaus bietet das Haus fünf

Konferenzräume. Um das Wohl der Gäste kümmert sich ein Team von 18

festangestellten Mitarbeitenden sowie vier Aushilfen, die nicht weniger als

neun Nationalitäten repräsentieren.

Das Premier Inn Köln City Mediapark schließlich, welches am Samstag, 3.

Februar, offiziell eröffnet wird, ist das zweite Haus der stark

expandierenden Hotelkette in der Domstadt. Das nur zehn Minuten vom

berühmten Weltkulturerbe Kölner Dom entfernt gelegene Hotel bietet seinen

Gästen 190 modern ausgestattete Zimmer, darunter 29 geräumige und mit vielen

Extras ausgestattete Premier Plus Rooms, die sich über sechs Stockwerke des

denkmalgeschützen Hansahochhauses verteilen. Der 1925 im Stil des

Expressionismus errichtete Wolkenkratzer misst 65 Meter und gilt als eines

der ersten Hochhäuser Deutschlands. Gäste, die mit dem Auto anreisen, finden

Stellplätze auf den oberen Parkdecks des Saturn-Parkhauses mit direktem

Zugang zum Hotel. Das 27 Mitglieder zählende Team vom PI Köln City Mediapark

erwartet nicht zuletzt mit Blick auf den am 12. Februar startenden

Rosenmontagszug gleich zu Beginn ein volles Haus.

Über Premier Inn:

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires

Preis-Leistungsverhältnis. In mehr als 50 Premier Inn Hotels finden

Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen

Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits mehr als ein Viertel aller

Premier Inn-Hotels kann einen "Travellers' Choice Award" für

Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Zudem wurde Premier Inn im

Jahr 2022 als arbeitgebendes Unternehmen zweifach auf Basis von

kununu-Bewertungen als "Top-Arbeitgeber" (freundin) und als "Most Wanted

Employer" (ZEIT) ausgezeichnet. Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande

über 90 Standorte mit rund 17.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten

gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus

dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen

Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 850 Hotels, rund 84.000

Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und

renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der

landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar +

Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie

Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im

FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen

in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm

"Force For Good" branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter

anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu

erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625

Mio. EUR bekannt. www.whitbread.com

