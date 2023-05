EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt stabile Dividende für das Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt stabile Dividende für das Geschäftsjahr 2022

Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat heute ihre ordentliche

Hauptversammlung 2023 abgehalten. Alle Beschlüsse zu den

Tagesordnungspunkten wurden mit großer Mehrheit gefasst. Insgesamt waren

45,7 Prozent des Grundkapitals vertreten (2022: 46,5 Prozent).

Dividende

Zu den Tagesordnungspunkten gehörte unter anderem die Verwendung des

Bilanzgewinns. Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Vorschlag von

Aufsichtsrat und Vorstand zu, eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021

unveränderte Dividende in Höhe von 0,13 Euro je Stammaktie und 0,19 Euro je

Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2022 auszuschütten.

"Für das Vertrauen möchten wir uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären

sehr herzlich bedanken", sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der

Drägerwerk Verwaltungs AG. "2022 war ein herausforderndes und letztendlich

enttäuschendes Geschäftsjahr. Aufgrund des operativen Verlusts haben wir

beschlossen, die Dividende nicht zu erhöhen. Sobald unser Unternehmen wieder

profitabel ist, werden wir dies aber tun."

Rückkehr zu Wachstum und Profitabilität

Im Verlauf seiner Rede erläuterte der Vorstand die Geschäftsentwicklung und

bestätigte den Ausblick für das laufende Gesamtjahr. Dabei erklärte er, wie

das Unternehmen wieder wachsen und profitabel werden will.

"Mit unserem deutlichen Umsatzanstieg und positiven Ergebnis im ersten

Quartal haben wir den Grundstein gelegt, um 2023 zu Wachstum und

Profitabilität zurückzukehren", sagt Stefan Dräger. "Unsere Märkte sind

intakt, daher werden wir auch in diesem Jahr von einer guten Nachfrage

profitieren. Zudem gehen wir davon aus, dass sich unsere Lieferfähigkeit

weiter verbessern wird und wir mit weiteren Preiserhöhungen die negativen

Effekte der hohen Inflation ausgleichen werden. Darüber hinaus fokussieren

wir uns darauf, unseren Free Cashflow zu optimieren und das

Kostenbewusstsein in unserem Unternehmen zu stärken."

Erste Präsenzveranstaltung seit drei Jahren

Die ordentliche Hauptversammlung 2023 fand erstmals seit drei Jahren wieder

in Präsenz statt. Rund 200 Gäste nahmen an der Veranstaltung in der Lübecker

Musik- und Kongresshalle teil. Von 2019 bis 2021 war die Hauptversammlung

aufgrund der Corona-Pandemie rein virtuell abgehalten worden. Dräger plant,

die Hauptversammlung auch künftig als Präsenzveranstaltung auszurichten.

Die Abstimmungsergebnisse und alle weiteren relevanten Dokumente zur

Hauptversammlung sind auf der folgenden Website verfügbar:

https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Annual-Shareholders-Meeting.

°