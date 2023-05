EQS-News: Dr. Michael Heckmeier übernimmt Vorstandsvorsitz der Siltronic AG - Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 3 je Aktie (deutsch)

Dr. Michael Heckmeier übernimmt Vorstandsvorsitz der Siltronic AG - Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 3 je Aktie

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Dr. Michael Heckmeier übernimmt Vorstandsvorsitz der Siltronic AG -

Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 3 je Aktie

München, 5. Mai 2023 - Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der

Siltronic AG am heutigen Tag ist der bisherige Vorstandsvorsitzende Dr.

Christoph von Plotho (67) in den Ruhestand getreten. Ab morgen übernimmt

Michael Heckmeier (55) den Vorsitz des Vorstands. Die Staffelstabübergabe

wird damit wie geplant vollzogen.

Nach drei Jahren im virtuellen Format fand die Hauptversammlung der

Siltronic AG wieder in Präsenz statt. Die Reden des scheidenden und des

zukünftigen Vorstandsvorsitzenden sind auf der Internetseite der

Gesellschaft veröffentlicht und wurden live auf der Website übertragen.

Die Aktionäre sind dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt, eine

Dividende in Höhe von EUR 3,00 je Aktie auszuschütten. Damit fließen

insgesamt EUR 90 Mio. an die Aktionäre der Gesellschaft.

Alle Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären mit großer Mehrheit

angenommen. Insgesamt waren 69,03 Prozent des Grundkapitals der Siltronic AG

auf der Hauptversammlung vertreten.

Im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen des Aufsichtsrats haben die Aktionäre

sechs Vertreter der Anteilseigner bestellt. Neu gewählt wurden Dr. Jos

Benschop sowie Mariella Röhm-Kottmann. Die bereits dem

Siltronic-Aufsichtsrat angehörenden Mitglieder Sieglinde Feist, Dr. Hermann

Gerlinger, Michael Hankel und Dr. Tobias Ohler wurden wiedergewählt. Prof.

Dr. Gabrijela Dreo Rodosek und Bernd Jonas sind mit Beendigung der

Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

In seiner Rede ging der scheidende Vorstandschef Christoph von Plotho auf

den Verlauf des Geschäftsjahres 2022 ein. "Wir haben 2022 viel erreicht und

ein Rekordjahr erzielt. Durch die weltweit hohe Nachfrage nach

Siliziumwafern waren wir das gesamte Jahr über stark ausgelastet und konnten

Preiserhöhungen bei unseren Kunden erzielen. Die vorteilhafte

Wechselkursentwicklung des US-Dollars hat uns zusätzlichen Rückenwind

gegeben. Dies hat zu dem besten Umsatz in der Geschichte der Siltronic und

zu einem hervorragenden Ergebnis geführt." sagte von Plotho.

Christoph von Plotho verabschiedete sich mit dem Ablauf der Hauptversammlung

nach über 12 Jahren an der Spitze der Siltronic in den Ruhestand. In seiner

Rede dankte er allen für das entgegengebrachte Vertrauen. "Für mich

persönlich war es eine Ehre, über 12 Jahre als CEO für dieses großartige

Unternehmen tätig gewesen zu sein. Ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam

erreicht und wie wir uns in mehr als einem Jahrzehnt entwickelt haben.", so

von Plotho.

Sein Nachfolger, Michael Heckmeier, war als Gast der Hauptversammlung vor

Ort und hat sich den Aktionären in einer kurzen Rede vorgestellt.

"Siltronic's Produkte ermöglichen Digitalisierung, künstliche Intelligenz,

autonomes Fahren, fortschrittliche Medizintechnologien und viele weitere

innovative Anwendungen, die unser Leben und unsere Wirtschaft

revolutionieren. Ich bin stolz darauf, in einem solchen Umfeld arbeiten zu

dürfen und gemeinsam mit dem Siltronic Team an der Zukunft mitzuwirken.", so

Heckmeier.

Die Unterlagen und Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung sind unter

https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html verfügbar.

Kontakt:

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet

und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer

sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips

in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones

bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah

setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und

Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter weltweit und

ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der

Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Siltronic AG

Einsteinstr. 172

81677 München

Deutschland

Telefon: +49 89 8564 3133

Fax: +49 89 8564-3904

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Internet: www.siltronic.com

ISIN: DE000WAF3001

WKN: WAF300

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

