EQS-News: Dr. Katharina Lichtner zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert. (deutsch)

Dr. Katharina Lichtner zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert.

^

PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Dr. Katharina Lichtner zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert.

14.12.2023 / 18:00 CET/CEST

---------------------------------------------------------------------------

Der Verwaltungsrat der PSP Swiss Property AG wird der Generalversammlung vom

4. April 2024 die Zuwahl von Dr. Katharina Lichtner als neues Mitglied des

Verwaltungsrats vorschlagen.

Frau Dr. Lichtner hat 1996 ihr Studium an der Universität Basel mit einem

Doktorat in Immunologie abgeschlossen. Sie begann ihre Berufskarriere im

selben Jahr bei McKinsey & Company in Zürich. 1999 war Frau Dr. Lichtner

Mitgründerin und sodann für fast 14 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung und

des Verwaltungsrates der Capital Dynamics AG in Zug, einem Asset

Management-Unternehmen, das bis zu ihrem Austreten 2013 an weltweit 14

Standorten 18 Milliarden USD Vermögenswerte für institutionelle Anleger

verwaltete. Anschliessend war sie CEO und Partner von AIM Sport Vision,

einem Sporttechnologie-Startup für virtuelle Stadionwerbung. Seit 2015 ist

Frau Dr. Lichtner Geschäftsführerin der der Family Larsson-Rosenquist

Foundation in Zug, einer international anerkannten Stiftung, die sich global

für nachhaltige Kinderernährung durch Stillen und Muttermilch einsetzt.

Aktuell ist Frau Dr. Lichtner u.a. Verwaltungsratsmitglied von Landfair

Capital Group AG in Zug, einer Investmentfirma mit Focus auf europäische

Immobilien in kritischen Situationen sowie Mitglied des Bürgschaftskomitees

des Technologiefonds, einem klimapolitischen Förderinstrument des Bundes.

Mit der Zuwahl von Frau Dr. Lichtner wird der Verwaltungsrat namentlich in

den Bereichen Corporate Finance, ESG sowie Immobilienmarktanalyse verstärkt.

Als erfolgreiche Managerin wird sie zudem ihre langjährige,

erfolgsorientierte Führungserfahrung einbringen können. Der Verwaltungsrat

der PSP Swiss Property AG freut sich ausserordentlich, Frau Dr. Katharina

Lichtner der Generalversammlung 2024 zur Wahl in den Verwaltungsrat

vorzuschlagen.

Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32

40

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79

650 84 32

Agenda

Publikation FY 2023 · 27. Februar 2024

Ordentliche Generalversammlung 2024 · 4. April 2024

Publikation Q1 2024 · 7. Mai 2024

Publikation H1 2024 · 20. August 2024

Publikation Q1-Q3 2024 · 12. November 2024

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.7 Mrd.

in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert

von CHF 5.5 Mrd. aus. Die 103 Mitarbeitenden verteilen sich auf die

Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss

Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

None of the information in this press release constitutes an offer of

securities for sale in the United States. Securities may not be offered or

sold in the United States absent registration or an exemption from

registration. None of the securities of the Company referred to in this

press release have been or will be registered under the United States

Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under the

applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United

States.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PSP Swiss Property AG

Kolinplatz 2

6300 Zug

Schweiz

Telefon: +41417280404

Fax: +41417280409

E-Mail: info@psp.info

Internet: www.psp.info

ISIN: CH0018294154

Valorennummer: 1829415

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1797363

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1797363 14.12.2023 CET/CEST

°