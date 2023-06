EQS-News: Dr. Jens Reich als Chief Commercial Officer in den Vorstand der IONOS Group SE berufen (deutsch)

Dr. Jens Reich als Chief Commercial Officer in den Vorstand der IONOS Group SE berufen

^

EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Jens Reich als Chief Commercial Officer in den Vorstand der IONOS Group

SE berufen

16.06.2023 / 12:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Dr. Jens Reich als Chief Commercial Officer in den Vorstand der IONOS Group

SE berufen

Karlsruhe / Berlin, 16. Juni 2023. Der Aufsichtsrat der IONOS Group SE hat

Herrn Dr. Jens Reich mit Wirkung zum 1. Juli 2023 als Chief Commercial

Officer und stellvertretenden Vorsitzenden in den Vorstand berufen. In der

neu geschaffenen Funktion wird Reich die Marketing- und Vertriebsaktivitäten

verantworten und koordinieren.

Jens Reich war zuletzt Chief Marketing Officer und Managing Director des

Lieferdienstes Hello Fresh Inc. in den USA, wo er Marketing & Growth mit den

Bereichen Neu- und Bestandskunden sowie das Brand Marketing des US-Geschäfts

verantwortete. In weiteren Stationen war er vorher unter anderem beim

Europäischen Omnichannel-Optiker Mister Spex und bei der Boston Consulting

Group tätig. Reich promovierte an der RWTH Aachen in

Betriebswirtschaftslehre.

"Wir freuen uns, Dr. Jens Reich als neues Vorstandsmitglied begrüßen zu

dürfen", sagt Ralph Dommermuth, Vorsitzender des Aufsichtsrats der IONOS

Group SE. "Sein umfassendes Marketing- und Vertriebs-Know-how, auch auf

internationaler Ebene, wird das Wachstum unseres Unternehmens weiter

vorantreiben."

Über IONOS

IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und

mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat 6 Millionen Kundinnen und Kunden und

ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und

Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert

das Unternehmen als "One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse

von Domains und Webhosting über klassische Website-Builder und

Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools.

Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der

Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten.

Pressekontakt:

Andreas Maurer

Telefon: (02602) 96-1275

press@ionos-group.com

---------------------------------------------------------------------------

16.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IONOS Group SE

Elgendorfer Straße 57

56410 Montabaur

Deutschland

E-Mail: info@ionos-group.com

ISIN: DE000A3E00M1

WKN: A3E00M

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse

EQS News ID: 1658145

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1658145 16.06.2023 CET/CEST

°