EQS-News: Dr. Cornelia Ballwießer wird CFO der SÜSS MicroTec SE (deutsch)

Dr. Cornelia Ballwießer wird CFO der SÜSS MicroTec SE

^

EQS-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Cornelia Ballwießer wird CFO der SÜSS MicroTec SE

20.04.2023 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Garching, 20. April 2023 - Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller

von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte

Märkte, gibt einen Wechsel im Vorstand des Unternehmens bekannt. Der

Aufsichtsrat der Gesellschaft hat Dr. Cornelia Ballwießer mit Wirkung zum 1.

Juli 2023 einstimmig zum Mitglied des Vorstands und CFO ernannt. Sie folgt

in dieser Funktion auf Oliver Albrecht, der zum 30. April 2023 mit Ablauf

seines Vertrags auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand von SÜSS MicroTec

ausscheidet.

Dr. Cornelia Ballwießer ist noch bis zum 30. Juni 2023 als Mitglied des

Vorstands und CFO für die Progress-Werk Oberkirch AG tätig. Im November 2020

hatte die 57-Jährige ihr Vorstandsmandat bei dem im Prime Standard der

Deutschen Börse notierten Unternehmen der Mobilitätsindustrie aufgenommen

und ist dort für Finanzen und Controlling, Investor Relations, Einkauf, IT,

Recht und Compliance sowie Corporate Governance zuständig. Zuvor bekleidete

sie seit 2001 verschiedene Führungspositionen in der

Automobilzulieferindustrie. Ihre berufliche Laufbahn begann Dr. Cornelia

Ballwießer 1995 bei der VIAG AG in München, wo sie ab 1998 das konzernweite

Rechnungswesen leitete. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der

Julius-Maximilians-Universität in Würzburg, war dort als wissenschaftliche

Mitarbeiterin am Lehrstuhl Wirtschaftsprüfungs- und Beratungswesen tätig und

beendete ihre akademische Laufbahn 1996 mit ihrer Promotion.

"Wir freuen uns sehr, dass mit Dr. Cornelia Ballwießer ab Juli eine

anerkannte Führungspersönlichkeit den Vorstand von SÜSS MicroTec verstärkt.

Sie verfügt über fundierte Kapitalmarkterfahrung und ein großes Knowhow in

global agierenden Industrieunternehmen. Damit ist sie bestens geeignet, um

das Unternehmen in seiner Wachstumsphase und bei der weiteren Verbesserung

der Profitabilität zu unterstützen", so Dr. David Dean, Vorsitzender des

Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE. Der Vertrag von Dr. Cornelia Ballwießer

hat zunächst eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

"Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und

freue mich sehr auf die neue Herausforderung. SÜSS MicroTec zählt zu den

wenigen deutschen Unternehmen, die als Lösungsanbieter einen wichtigen

Beitrag zur globalen Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie leisten",

sagt Dr. Cornelia Ballwießer. "In den kommenden Jahren soll die

Chipindustrie in den USA, in Europa und in Asien durch hohe und teilweise

staatlich geförderte Investitionsprogramme gestärkt werden. Ich möchte meine

Erfahrungen und Kenntnisse so einbringen, dass SÜSS MicroTec nachhaltig von

diesem Investitionsschub profitiert und ein noch erfolgreicheres Unternehmen

wird."

Bei dem zum 30. April 2023 ausscheidenden Oliver Albrecht bedankte sich Dr.

David Dean im Namen des Aufsichtsrats. "Oliver Albrecht hat das

Finanzressort in den vergangenen dreieinhalb Jahren souverän geführt und

maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Profitabilität und Liquidität von

SÜSS MicroTec deutlich verbessert haben. Außerdem hat er wichtige

strukturelle Veränderungen erfolgreich umgesetzt, beispielsweise die

Schließung des Produktionsstandorts in den USA", so Dr. David Dean. "Wir

bedanken uns bei Oliver Albrecht für seinen außerordentlichen Einsatz und

wünschen ihm beruflich weiterhin viel Erfolg und privat alles Gute." Im Mai

und Juni 2023, bis zum Start von Dr. Cornelia Ballwießer, übernehmen Dr.

Bernd Schulte (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Thomas Rohe (Vorstand

Operations) kommissarisch die Aufgaben des Finanzressorts.

Pressekontakt:

Sven Köpsel

Head of Investor Relations & Corporate Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151

Über SÜSS MicroTec

SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen

für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten

Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und

Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der

nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie

Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen

Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als

8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in

Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime

Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere

Informationen finden Sie unter www.suss.com.

Legal Disclaimer

Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von

Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und

Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die

Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird

ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf

oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.

---------------------------------------------------------------------------

20.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SÜSS MicroTec SE

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 32007-161

Fax: +49 (0)89 4444 33420

E-Mail: franka.schielke@suss.com

Internet: www.suss.com

ISIN: DE000A1K0235

WKN: A1K023

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1612857

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1612857 20.04.2023 CET/CEST

°