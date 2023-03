EQS-News: Douglas GmbH: DOUGLAS will Wachstum mit konsequentem Fokus auf Kundenerlebnis und Omnichannel-Modell beschleunigen (deutsch)

Douglas GmbH: DOUGLAS will Wachstum mit konsequentem Fokus auf Kundenerlebnis und Omnichannel-Modell beschleunigen

PRESSEMITTEILUNG

"Let it Bloom - DOUGLAS 2026"

DOUGLAS will Wachstum mit konsequentem Fokus auf Kundenerlebnis und

Omnichannel-Modell beschleunigen

* Strategie "Let it Bloom" stellt Kund*innen in den Mittelpunkt des

Geschäftsmodells

* Fokus auf Marke, Produkte, Omnichannel, Effizienz und Unternehmenskultur

* Gezielte Investitionen zur Stärkung von Filialen, E-Commerce und

Geschäftsmodell

* Nettoumsatz von 5 Milliarden Euro bis 2026 mit entsprechenden

EBITDA-Steigerungen

* Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group: "Mit unserer neuen strategischen

Ausrichtung wollen wir die gesamte Organisation aktivieren, um unsere

Marktpositionierung und Wachstumsperspektiven weiter zu verbessern."

Düsseldorf, 22. März 2023 - DOUGLAS, Europas führender Beauty-Anbieter, hat

pünktlich zum Frühlingsbeginn sein neues Strategieprogramm "Let it Bloom -

DOUGLAS 2026" vorgestellt, das einen vierjährigen Wachstumsplan für alle

Geschäftsaktivitäten umfasst. Ziel ist es, den aktuellen Wachstumskurs zu

beschleunigen, indem unter anderem die Kund*innen noch stärker in den

Mittelpunkt des Geschäftsmodells gerückt und die operative Effizienz

verbessert werden.

DOUGLAS will bei Umsatz, Gewinn und Cashflow deutlich wachsen: das

Unternehmen plant, den Nettoumsatz der Gruppe bis 2026 auf 5 Milliarden Euro

(GJ 2021/22: 3,65 Milliarden Euro) zu steigern, mit entsprechenden Zuwächsen

beim EBITDA. Um das Einkaufserlebnis der Kund*innen zu verbessern,

entwickelt DOUGLAS das Filialnetz in Europa konsequent weiter und baut das

E-Commerce-Angebot, die Markenpositionierung sowie das Sortiment aus. Auch

werden die Aktivitäten im Bereich Retail Media ausgeweitet. Mit einem

stärkeren Fokus auf Kosten, Standardisierung, Lieferkette und

IT-Infrastruktur soll zudem die Effizienz gesteigert werden.

CEO Sander van der Laan sagte: "Wir haben mit dem Ende der Pandemie und der

Lockdowns eine beeindruckende Rückkehr unseres Filialgeschäfts erlebt und

sehen zugleich eine anhaltend starke Entwicklung im Onlinehandel. Unser

Omnichannel-Modell hat sich als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen,

weshalb wir diese Positionierung weiter vorantreiben werden. Wir glauben

fest an die Kombination unseres einmaligen Filialangebots mit dem

Beratungsservice unserer rund 16.000 Beauty Advisors und einem attraktiven

Online-Shopping-Erlebnis. Beide Kanäle leben von unserer starken

Unternehmensmarke und unseren attraktiven Sortimenten."

Als Teil des Strategieprogramms plant DOUGLAS gezielte Investitionen in die

Modernisierung und Expansion des bestehenden Filialnetzes sowie den Eintritt

in neue Märkte wie beispielsweise Belgien und Slowenien. Darüber hinaus will

das Düsseldorfer Unternehmen sein E-Commerce-Geschäft und das

Partnerprogramm weiter ausbauen und die Integration des Omnichannel-Angebots

vorantreiben. Zugleich sollen im Rahmen eines strikten Kostenmanagements

sowie prozessübergreifender Effizienzverbesserungen Gewinn und Cashflow

steigen.

Um Kostensenkungspotenziale zu identifizieren, führen verschiedene

Mitarbeiter*innen-Teams derzeit umfassende Analysen durch. "Dies ist ein von

unten nach oben geführter Prozess. Wir unterziehen jeden Bereich unseres

Geschäfts einer sorgfältigen Prüfung, um Effizienzgewinne zu realisieren und

gleichzeitig unsere Marktposition zu stärken", sagte van der Laan.

Das Strategieprogramm "Let it Bloom - DOUGLAS 2026" stützt sich auf die

folgenden vier strategischen Säulen, deren Fundament die Mitarbeitenden und

die Unternehmenskultur bilden:

1. BEAUTY-DESTINATION #1 in allen Märkten: DOUGLAS wird in

Markenwahrnehmung und -auftritt investieren. Dies beinhaltet auch eine

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsaktivitäten in allen

Geschäftsbereichen.

2. Ein unverwechselbare AUSWAHL AN MARKEN: DOUGLAS plant, sein attraktives

Produktsortiment weiterzuentwickeln und Kategorien wie Make-up, Haut-

und Haarpflege zu stärken.

3. Das kundenfreundlichste OMNICHANNEL-EINKAUFSERLEBNIS: Da Kund*innen

fließend zwischen Filialen und dem Online-Shop wechseln, wird DOUGLAS

die komplette Customer Journey optimieren. Dies beinhaltet auch

Investitionen in neue Technologien sowie ein stärker fokussiertes

Konzept für Filialformate.

4. Ein effizientes GESCHÄFTSMODELL: Um die Profitabilität weiter zu

verbessern, wird DOUGLAS verstärkt in seine Lieferkette sowie in die

technologische Infrastruktur investieren und für eine stärkere

Standardisierung und Automatisierung der Abläufe sorgen. Für schnellere

Entscheidungen und eindeutige Verantwortlichkeiten werden Strukturen und

Prozesse europaweit vereinfacht.

Diese vier strategischen Säulen werden von der KULTUR und den WERTEN des

Unternehmens als Basis getragen, die DOUGLAS gemeinsam mit allen

Mitarbeiter*innen stärken und fördern will. DOUGLAS ist überzeugt, dass ein

wesentlicher Teil des künftigen Wachstums und der Unternehmenspositionierung

auf dem europäischen Beauty-Markt darauf beruht, eine Arbeitskultur zu

fördern, die Mitarbeitende entsprechend ihrer individuellen Stärken

unterstützt.

Ziel und oberste Priorität des Strategieprogramms sind, das

Leistungsversprechen an die Kund*innen und die Zufriedenheit aller

Mitarbeitenden bei DOUGLAS sowie der Konzernmarken Nocibé, Parfumdreams und

Niche Beauty zu verbessern - und letztendlich über diesen Weg die operative

und finanzielle Leistungsfähigkeit zu auszubauen.

"Wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, um unser Wachstum

zu beschleunigen und den Wert des Unternehmens insgesamt zu steigern", sagte

van der Laan. "Wir haben eine einzigartige Marke, außergewöhnliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein äußerst erfolgreiches

Geschäftsmodell. Darauf wollen wir aufbauen und so unsere Marktposition

weiter stärken."

ÜBER DOUGLAS

DOUGLAS ist Europas führender Omnichannel-Anbieter für Beauty. Wir

inspirieren seine Kund*innen mit einem einmaligen Angebot in Online-Shops,

Partner-Programm und rund 1.800 Stores, individuelle Schönheit zu leben. Der

Ausbau unserer erfolgreichen Omnichannel-Positionierung steht im Zentrum

unserer Strategie, in deren Rahmen wir das Kundenerlebnis konsequent

weiterentwickeln. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete DOUGLAS einen

Umsatz von 3,65 Milliarden Euro in den Bereichen Parfümerie, dekorative

Kosmetik, Haut- und Haarpflege sowie Nahrungsergänzung, Gesundheit und

Accessoires.

PRESSEKONTAKT

Peter Wübben

Leiter Unternehmenskommunikation & Nachhaltigkeit

Telefon: +49 (0) 211 16847 664

E-Mail: pr@douglas.de

