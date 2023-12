EQS-News: Deutsche Rohstoff bringt australische Lithium-Explorationsprojekte in börsennotierte Gesellschaft ein (deutsch)

Deutsche Rohstoff bringt australische Lithium-Explorationsprojekte in börsennotierte Gesellschaft ein

Deutsche Rohstoff bringt australische Lithium-Explorationsprojekte in börsennotierte Gesellschaft ein

börsennotierte Gesellschaft ein

18.12.2023 / 08:00 CET/CEST

Deutsche Rohstoff bringt australische Lithium-Explorationsprojekte in

börsennotierte Gesellschaft ein

* Deutsche Rohstoff hält 70% an Joint Venture mit SensOre

* In Australien gelistete SensOre wird in Premier1 Lithium umgewandelt

* 70% Anteil an Joint Venture wird in Premier1 Lithium eingebracht

* Deutsche Rohstoff erhält 19,9% und 26 Mio. Optionen an Premier1 Lithium

* Australische Investoren zeichnen 3 Mio. AUD in Premier1 Lithium

Die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7/ISIN DE000A0XYG76) und der australische

Partner SensOre Ltd (ASX: S3N) werden das gemeinsame Tochterunternehmen

Exploration Ventures AI Pty Ltd ("EXAI") zu 100% in die börsennotierte

SensOre einbringen. SensOre plant, sein Technologie-Geschäft im Rahmen einer

Abspaltung (Demerger) zu privatisieren und die börsennotierte Gesellschaft

in Premier1 Lithium mit dem geplanten Börsenkürzel P1L umzubenennen.

Im Rahmen der Transaktion wird die Deutsche Rohstoff ihren Anteil von 70% an

EXAI in die Premier1 Lithium einbringen und dafür 19,9% der Anteile der

gelisteten Gesellschaft sowie 26 Mio. Optionen erhalten. Bei Ausübung der

Optionen kann sich der Anteil der Deutsche Rohstoff auf rund 29% erhöhen. Im

Ergebnis kann die Deutsche Rohstoff somit statt 70% an dem privat gehaltenen

EXAI Joint Venture bis zu 29% an der börsennotierten und voll finanzierten

Premier1 Lithium halten. Darüber hinaus erhält die Deutsche Rohstoff als

größter Aktionär einen Sitz im Board der Premier1 Lithium, womit sie die

weitere Entwicklung der Projekte und ihrer bisherigen Investitionen weiter

mitgestalten kann.

Der Fokus der Premier1 Lithium wird auf der weiteren Exploration der von der

Deutsche Rohstoff und SensOre identifizierten Projekte liegen. Im Rahmen

einer bereits vollständig gezeichneten Kapitalerhöhung wurden 3 Mio. AUD von

institutionellen und professionellen Investoren eingeworben, die nach

Abschluss einen Anteil von 34% an Premier1 Lithium halten werden.

Dem EXAI Joint Venture war es in den vergangenen 12 Monaten gelungen, sieben

attraktive Explorationsprojekte zu identifizieren und zu sichern. Erste

Feldarbeiten führten unter anderem auf dem Abbotts North Projekt zur

Entdeckung von Pegmatiten mit Gehalten von bis zu 1,25 % Li2O an der

Oberfläche.

Aufgrund der hohen Prospektivität der Projekte haben die Deutsche Rohstoff

und SensOre entschieden, die weitere Exploration zu beschleunigen und dies,

wie in Australien und im Bereich der Metallexploration üblich, über den

Kapitalmarkt zu finanzieren. Der anfängliche Fokus liegt dabei auf einem

ersten Bohrprogramm auf Abbotts North, womit die Längs- und

Tiefenerstreckung der Lithiummineralisation innerhalb der kartierten

Pegmatite ermittelt werden soll. Darüber hinaus sind in 2024 weitere

Oberflächenkartierungen und Probennahmen auf Abbotts North sowie den

weiteren Projekten Yalgoo und Yalgoo West sowie Montague und Gecko North

geplant, um auch dort Bohrziele zu identifizieren.

Die Transaktion bedarf neben dem Abschluss der bereits vollständig

gezeichneten Kapitalerhöhung noch der Zustimmung der Aktionäre von SensOre

zur Transaktion bei einer für den 17. Januar 2024 geplanten

außerordentlichen Hauptversammlung, sowie behördlicher und börsenrechtlicher

Genehmigungen. Insgesamt ist damit bis Ende Januar 2024 zu rechnen.

Die Einbringung der 70% Anteile an EXAI in SensOre und die Umwandlung in

Premier1 Lithium ermöglicht einen deutlich schnelleren Zugang zum

Kapitalmarkt gegenüber einem klassischen Börsengang. Ebenso behält die

Deutsche Rohstoff über Premier1 Lithium Nutzungsrechte an der SensOre

Technologie, die bei der Identifizierung der bestehenden Projekte eine

entscheidende Rolle gespielt haben und auch auf andere Gebiete außerhalb von

Western Australia angewendet werden können.

Jan-Philipp Weitz, CEO, sagte: "Wir haben die Kooperation mit SensOre im

Jahr 2022 als Ergänzung zu unserem Öl & Gas Geschäft begonnen und konnten

seitdem sehr erfolgreich verschiedene Explorationsprojekte identifizieren.

Mit der Umwandlung unseres Joint Venture Anteils in Anteile an der Premier1

Lithium gelingt es uns, die weitere Exploration gemeinsam mit Investoren

voranzutreiben und gleichzeitig einen erfolgreichen Abschluss der ersten

Phase unserer Investition zu markieren. Im Fall einer erfolgreichen

Exploration kann der Anteil an Premier1 Lithium langfristig einen

signifikanten Wert schaffen. Gleichzeitig zeigt diese Entwicklung, dass wir

in der Lage sind auch im Bereich der Metallexploration Projekte kapital- und

ressourceneffizient zu entwickeln."

Mannheim, 18. Dezember 2023

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle

wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter

www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

Q7, 24

68161 Mannheim

Deutschland

Telefon: 0621 490 817 0

E-Mail: info@rohstoff.de

Internet: www.rohstoff.de

ISIN: DE000A0XYG76

WKN: A0XYG7

Indizes: Scale

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

