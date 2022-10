EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- und Gasaktivitäten (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- und Gasaktivitäten

Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- und Gasaktivitäten

04.10.2022

Deutsche Rohstoff AG: Update der Öl- und Gasaktivitäten

Highlights der derzeitigen Entwicklung

* Produktion läuft in allen Tochtergesellschaften planmäßig

* Salt Creek verkauft Restflächen in North Dakota für 6,6 Mio. USD

* Oxy JV nimmt Produktion auf

* Deutsche Rohstoff erhöht Anteil an Cub Creek auf 98%

* Cub Creek startet Bohrprogramm in Wyoming

* 23 Mio. USD Bankverbindlichkeiten in Q3 vollständig zurückgeführt

Mannheim. Die Öl- und Gasaktivitäten der Deutsche Rohstoff AG gehen

planmäßig voran. Die bestehende Produktion liefert die erwarteten

Ergebnisse, gleichzeitig werden in den kommenden Monaten zahlreiche

Bohrungen entsprechend der Planung die Produktion aufnehmen und neue

Bohrprogramme gestartet werden. Die starke operative Entwicklung sichert die

Prognose für 2022 und legt die Grundlage dafür, dass nach jetzigem Stand

auch die Prognose für das Jahr 2023 erreicht werden wird.

Salt Creek Oil & Gas mit Fokus auf "non-operated" Assets

Salt Creek hat die noch verbliebenen Flächen in North Dakota erfolgreich für

insgesamt 6,6 Mio. USD an verschiedene Käufer veräußert. Die Produktion

belief sich zuletzt auf rund 70 BOEPD. Die Flächen wurden in verschiedenen

Transaktionen seit 2016 für insgesamt für rund 7,5 Mio. USD erworben und

haben während der Haltedauer rund 3 Mio. USD Cashflow generiert. Salt Creek

wird sich zukünftig auf weiteres Wachstum in Utah und Wyoming konzentrieren.

Das Unternehmen, das zu 100% der Deutsche Rohstoff gehört, wird weiterhin

ausschließlich Minderheitsanteile (non-operated) an Bohrungen halten.

Im Rahmen einer Umorganisation innerhalb des Deutsche Rohstoff-Konzerns hat

Salt Creek außerdem sämtliche Flächen von Bright Rock Energy in Utah

übernommen. Die Deutsche Rohstoff erwartet in den kommenden fünf Jahren aus

diesen Flächen Cashflows von über 70 Mio. USD (Annahme: Ölpreis 80

USD/Barrel). Sämtliche Flächen in Utah sind non-operated, d.h. sie werden

von anderen Unternehmen betrieben. Im 2. Halbjahr 2022 und im ersten Quartal

2023 werden in Utah ca. 46 Bohrungen wie geplant die Produktion aufnehmen,

an denen Salt Creek einen Anteil von durchschnittlich ca. 5% hält.

Im Laufe des 4. Quartals werden die ersten sechs Bohrungen aus dem Joint

Venture von Salt Creek mit Oxy die volle kommerzielle Produktion aufnehmen.

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Bohrungen ist mittlerweile

erfolgt. Weitere 10 Bohrungen werden aktuell abgeteuft. Das gesamte

Investitionsvolumen im Rahmen des Joint Ventures beläuft sich auf rund 75

Mio. USD.

Cub Creek Energy Produktion im Plan; Vorbereitung des Bohrprogramms in

Wyoming

Die Produktion der verschiedenen Bohrungen von Cub Creek Energy in Colorado

und Wyoming entwickelt sich planmäßig. Das Knight Pad, das den größten

Anteil an der Produktion hat, liegt weiterhin im Plan und produzierte im 3.

Quartal rund 3.600 Barrel Öl pro Tag (Brutto). Gleichzeitig nehmen die

Gasvolumina erwartungsgemäß laufend zu.

In Wyoming hat Cub Creek die Vorbereitungen für Bohrungen auf den

Bohrplätzen "Lost Springs" und "Netz" begonnen. Die ersten 3 Bohrungen sind

ab November auf dem Lost Springs Pad geplant. Die Planung von insgesamt 5

Bruttobohrungen (4 Nettobohrungen) ab Ende 2022 wird eventuell auf bis zu 8

Bohrungen erweitert. Eine finale Entscheidung wird im Laufe des ersten

Quartals 2023 erwartet. In die Prognose für 2023 sind lediglich die ersten

fünf Bohrungen einbezogen.

Aufgrund der hohen Cash Flows konnte Cub Creek Energy im Laufe des Jahres

sämtliche bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund 33 Mio. USD an

die Deutsche Rohstoff AG zurückführen. Das Bankdarlehen der Gesellschaft,

das zum 30. Juni 2022 noch mit 23 Mio. USD valutierte, wurde im dritten

Quartal vollständig zurückgeführt.

Bright Rock Energy weiterhin mit starker Produktion vom Buster Pad

Nachdem Bright Rock Energy die Flächen in Utah an Salt Creek Oil & Gas

übertragen hat, liegt der Fokus des Unternehmens auf der weiteren

Entwicklung des sehr großen Flächenpaketes in Wyoming. Insgesamt hält Bright

Rock rund 32.500 acres, auf denen über 200 Bohrungen möglich sein könnten.

Für 2023 bereitet das Management ein mögliches Bohrprogramm mit vier bis

sechs Bohrungen vor, die nicht Teil der Prognose der Deutsche Rohstoff sind

und über deren Durchführung final Anfang 2023 entschieden wird. Die erste,

im vergangenen Jahr niedergebrachte Bohrung vom Buster Bohrplatz liefert

weiterhin sehr positive Ergebnisse deutlich über den Erwartungen. Bisher

konnte die Bohrung rund 160.000 BO produzieren und hat damit ihr

Investitionsvolumen von ca. 10,5 Mio. USD nach 11 Monaten zurückbezahlt.

Erhöhung der Anteile an Cub Creek Energy und Utah-Flächen

Die Deutsche Rohstoff AG hat ihre über die Deutsche Rohstoff USA gehaltenen

Anteile an Cub Creek Energy und an den Flächen in Utah, die von Bright Rock

gehalten worden waren, erhöht. Bei Cub Creek Energy hat die Gesellschaft

Anteile in Höhe von 9,5% von Minderheitsgesellschaftern erworben. Es handelt

sich dabei im Wesentlichen um die Anteile von US-Mitgründern, die seit 2014

beteiligt waren. Bei Bright Rock Energy konnten die indirekt gehaltenen

Anteile des Managements an den Flächen in Utah erworben werden. Insgesamt

hat die Deutsche Rohstoff AG im 2. Halbjahr rund 15,5 Mio. USD in den Erwerb

von Minderheitsanteilen investiert und ihre Eigentümerposition wesentlich

verstärkt. Die Deutsche Rohstoff hält jetzt 97% oder mehr an den

US-Tochtergesellschaften mit Ausnahme von Elster Oil & Gas (93%).

Aktienportfolio und Hedges

Im Rahmen des Hedgebuches sind für das 4. Quartal rund 30% der Produktion zu

66 USD abgesichert. Für 2023 wird das Hedgebuch laufend ausgebaut, aktuell

sind rund 15% der Gesamtproduktion für 2023 für 74 USD abgesichert, in den

kommenden Monaten soll die Hedgequote weiter erhöht werden, im ersten

Schritt auf rund 30% bis Ende des Jahres 2022. Ein wesentlicher Teil der

Produktion im Jahre 2023 wird aus neuen Bohrungen in Wyoming und Utah

erwartet. Diese Bohrungen werden sukzessive mit der Produktionsaufnahme in

den kommenden Monaten abgesichert werden.

Die Deutsche Rohstoff AG hat im Laufe des Jahres 2021 und 2022 den Großteil

des Aktienportfolios aus 2020 abgebaut. Nach weiteren Verkäufen von Northern

& Oil Gas wurden Ende September noch rund 230.000 Aktien mit einem Buchwert

von 2,3 Mio. EUR gehalten. Der aktuelle Marktwert beläuft sich auf rund 6,4

Mio. EUR. Mit den Verkäufen wurde im 3. Quartal ein Gewinn von ca. 0,9 Mio.

EUR erzielt. Im Rahmen der Investitionen in Aktien von Bergbauunternehmen,

insbesondere in Gold- und Lithiumaktien, beläuft sich das Portfolio aktuell

auf rund 10 Mio. EUR. Die unrealisierten Erträge liegen bei rund 1 Mio. EUR.

Mannheim, 4. Oktober 2022

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive

Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt

liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle

wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter

www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Jan-Philipp Weitz

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

°