EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an Heytex veräußert - Erfolgreicher Abschluss des DBAG Fund V (deutsch)

Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an Heytex veräußert - Erfolgreicher Abschluss des DBAG Fund V

^

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an Heytex veräußert - Erfolgreicher

Abschluss des DBAG Fund V

03.01.2023 / 10:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an Heytex veräußert - Erfolgreicher

Abschluss des DBAG Fund V

* Weiterentwicklung durch regionale Expansion, Erweiterung des

Produktportfolios und operative Verbesserungen

* Veräußerungserlös in Höhe des Buchwertes

* DBAG Fund V mit hervorragender Performance

Frankfurt am Main, 3. Januar 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und

der von ihr beratene DBAG Fund V schließen ihre Beteiligung an Heytex, einem

führenden Anbieter technischer Textilien für diverse Endmärkte, ab. Ihre

Anteile an dem Unternehmen werden an Bencis, einem Investor mit Büros in

Deutschland, den Niederlanden und Belgien, veräußert. Die DBAG realisiert

aus der Ende Dezember 2022 vereinbarten Veräußerung einen Veräußerungserlös,

der in etwa dem Zeitwert der Beteiligung in ihrer Konzernbilanz zum 30.

September 2022 entspricht. Somit ergibt sich für das laufende Quartal kein

weiterer Wertbeitrag.

Mit der Veräußerung der letzten von ursprünglich elf Beteiligungen hat die

DBAG den DBAG Fund V wirtschaftlich sehr erfolgreich abgeschlossen. Die

Investoren des 2007 aufgelegten Management-Buy-out-Fonds erhalten insgesamt

mehr als das Zweieinhalbfache ihrer Einzahlungen zurück. Der DBAG Fund V

gehört damit zu den erfolgreichsten Fonds seines Jahrgangs für

Private-Equity-Investitionen in Europa.

Während des Beteiligungszeitraums (2012 bis 2022) hat Heytex sich

strategisch sehr weiterentwickelt. Unternehmenszukäufe spielten hier eine

wichtige Rolle. Mit der Übernahme eines amerikanischen Konkurrenten im

Dezember 2014 wurde der Markteintritt in die USA realisiert. Des Weiteren

ist Heytex in diesem Zeitraum der operative Turnaround seines chinesischen

Produktionsstandortes gelungen. Die Übernahme von Tencate, einem Marktführer

in der Zelt- und Markisenbranche aus den Niederlanden, im Jahr 2021 war ein

weiterer wichtiger Schritt zur Verbreiterung der globalen Produktionsbasis

und zur Ergänzung des Produktportfolios. Dies ermöglicht es Heytex als

einzigem Anbieter in dieser Branche mit Produktionsstandorten auf drei

Kontinenten, bestmöglich auf technische und regionale Herausforderungen

seiner Kunden reagieren zu können.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Veräußerung die sehr gute Entwicklung des

DBAG Fund V erfolgreich abschließen konnten", sagte Torsten Grede, Sprecher

des Vorstands der DBAG.

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der

renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und

Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im

Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit

Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte

sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und

IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,

Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den

Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.

Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand

vertreten.

Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund

2,5 Milliarden Euro.

Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmenskommunikation · Roland Rapelius

Börsenstraße 1 · 60313 Frankfurt am Main

(ab 12. Dezember 2022: Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main)

Tel. +49 69 95 787-365 · +49 151 266 63 172 (mobil)

E-Mail: roland.rapelius@dbag.de

---------------------------------------------------------------------------

03.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG

Börsenstrasse 1

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 957 87-01

Fax: +49 69 957 87-199

E-Mail: welcome@dbag.de

Internet: www.dbag.de

ISIN: DE000A1TNUT7

WKN: A1TNUT

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1525609

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1525609 03.01.2023 CET/CEST

°