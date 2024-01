EQS-News: Delivery Hero veräußert seine Minderheitsbeteiligung (deutsch)

Delivery Hero veräußert seine Minderheitsbeteiligung

Delivery Hero hat erfolgreich ca. 68 Millionen Class A Aktien von Deliveroo

PLC zu einem Preis von GBP 1,13 pro Aktie platziert

Berlin, 29 Januar 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", das

"Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat

erfolgreich ca. 68 Millionen Class A Aktien von Deliveroo PLC ("Deliveroo")

zu einem Preis von GBP 1,13 pro Aktie durch ein beschleunigtes

Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) an institutionelle

Investoren platziert (die "Platzierung"). Die Platzierung entspricht ca.

4,5% der Deliveroo Class A Aktien. Das Settlement der Platzierung wird für

den 1. Februar 2024 erwartet. Nach dem Settlement wird Delivery Hero keine

Anteile an Deliveroo mehr halten. Der Verkauf unterstreicht Delivery Hero's

Fokus auf eine disziplinierten Kapitalallokation.

Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE und Morgan Stanley

Europe SE haben im Auftrag von Delivery Hero als Joint Bookrunners für die

Platzierung fungiert.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren

Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten

und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für

Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber

hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,

der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und

Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -

zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,

ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des

Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Isobel Hambleton

Corporate Communications

+49 151 54 66 00 56

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Christoph Bast

Head of Investor Relations

+49 160 30 13 435

ir@deliveryhero.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 5444 59 105

Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

