EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Institutional Investor, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations (deutsch)

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Institutional Investor, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations

^

EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e):

Sonstiges

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Institutional Investor,

WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands beste Investor Relations

16.06.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Institutional Investor, WirtschaftsWoche und DIRK prämieren Deutschlands

beste Investor Relations

Frankfurt am Main, 16. Juni 2023 Institutional Investor, die

WirtschaftsWoche und der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband freuen

sich, die Shortlist des "Deutschen Investor Relations Preises 2023" zu

veröffentlichen. Mit diesem Preis wird alljährlich herausragende Investor

Relations-Arbeit in Deutschland prämiert. Er wird dieses Jahr zum 23. Mal

vergeben.

Die Gewinner werden im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung während

der 26. DIRK-Konferenz am 20. Juni 2023 in Frankfurt am Main gekürt.

Die Nominierten der einzelnen Kategorien sind in alphabetischer Reihenfolge:

Kategorie: Unternehmen

DAX40

* Deutsche Telekom AG

* Infineon Technologies AG

* RWE AG

MDAX

* AIXTRON SE

* Hugo Boss AG

* Wacker Chemie AG

SDAX

* NORMA Group SE

* Patrizia SE

* SGL CARBON SE

Kategorie: Investor Relations-Manager

DAX40

* Christian Becker-Hussong, Munich RE

* Rene Hoffmann, Vonovia SE

* Hannes Wittig, Deutsche Telekom AG

MDAX

* Florian Fuchs, Fraport AG

* Jörg Hoffmann, Wacker Chemie AG

* Guido Pickert, AIXTRON SE

SDAX

* Fabienne Caron, Ceconomy AG

* Christoph Heitmann, Hamborner REIT AG

* Martin Praum, Patrizia SE

* Josko Radeljic, BayWa AG

* Andreas Trösch, NORMA Group SE

Die Ergebnisse des Deutschen Investor Relations Preises beruhen auf der

jährlichen Umfrage von Institutional Investor, die regelmäßig im Frühjahr

durchgeführt wird.

Amani Korayeim, EMEA Director, Institutional Investor, führt dazu aus: "Die

jährlichen Institutional Investor Rankings sind ein wichtiger Indikator, um

IR-Aktivitäten und Marktresonanz zu bewerten. Wir freuen uns, dass beim

diesjährigen Developed Europe Executive Team Survey 26% mehr Buy- und

Sell-Side-Investmentprofis teilgenommen haben. Bei der Bewertung der

IR-Teams lag der Fokus auf Quality/Relevance, Granularity und Consistency

der Financial Disclosure. Auch die Anzahl der nominierten Emittenten und

IR-Profis stieg um 12 % im Vergleich zu letztem Jahr."

"Wir erleben gerade eine Zeit enormer disruptiver Entwicklungen, die viele

Bereiche unseres bekannten Wirtschaftslebens beeinflussen und auch

langfristig verändern werden. Mit Risiken, aber auch mit Chancen für die

Unternehmen. Eine verlässliche und transparente Kommunikation mit

Kapitalmarkt und Medien ist enorm wichtig, um bestehende Unsicherheiten

abfedern zu können. Ich gratuliere daher allen Nominierten, die diese

Herausforderung vorbildlich bewältigt haben," sagt Hauke Reimer,

stellvertretender Chefredakteur der WirtschaftsWoche.

Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK, ergänzt: "Der disruptive Wandel

fordert heutige Unternehmen im besonderen Maße. Um mit den derzeitigen

Entwicklungen mithalten zu können und damit wettbwerbsfähig zu bleiben,

müssen sie ihre Geschäftsmodelle und -strukturen überdenken und sich agil an

neue Rahmenbedingungen anpassen. Das stellt auf Kommunikationsseite eine

enorme Herausforderung dar, um nicht das Vertrauen der Investoren und

Aktionäre zu verlieren. Ich freue mich für alle Nominierten, dass ihnen

diese Aufgabe dieses Jahr so großartig gelungen ist.

Für weitere Informationen:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

Kay Bommer

Reuterweg 81

60323 Frankfurt

T. +49 (0) 69.9590 9490

M. +49 (0)173.2094 116

E. kbommer@dirk.org

www.dirk.org

Über den Deutschen Investor Relations Preis:

Seit 2001 werden herausragende Leistungen im IR-Bereich mit dem Deutschen

Investor Relations Preis prämiert. Ausgezeichnet werden Unternehmen in den

Kategorien DAX40, MDAX und SDAX sowie die besten IR-Manager der jeweiligen

Indizes. Die Gewinner werden auf Basis der Developed Europe Executive Team

Survey von Institutional Investor ermittelt. Die Umfrage holt jährlich von

tausenden Buy- und Sell-Side Professionals weltweit unabhängiges Feedback zu

der IR-Arbeit börsennotierter Unternehmen ein.

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische

Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben

Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des

börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger

optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den

relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle

Qualitätsstandards.

Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes

Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt.

Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten

umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit

mit Wissenschaft und Forschung.

Über Institutional Investor:

Seit über 50 Jahren liefert Institutional Investors umfragebasierte

Recherche eine unabhängige Qualitäts- und Leistungsbewertung von

verschiedenen Interessengruppen in sechs geographischen Märkten - mit

Rankings- und Peeranalysen für weltweit führende Sell-Side Research-Teams,

Führungskräfte und IR-Teams von börsennotierten Unternehmen. Durch die

Akquisition von Extel wurde das Research-Portfolio weiter ausgebaut, um

einen Beratungsservice zu schaffen, der Einblicke in die IR-Wahrnehmung,

Markttrends und Datenanalysen umfasst. Über 30.000 globale Investmentprofis

übermitteln regelmäßig Beiträge für 10 regionale Research-Studien, um

effektive Entscheidungen, eine bessere Ressourcenallokation und eine

wettbewerbsfähige Positionierung zu ermöglichen.

Über die WirtschaftsWoche:

Die WirtschaftsWoche ist das große aktuelle, konsequent marktwirtschaftlich

orientierte, weltoffene Wirtschaftsmagazin für Entscheider in Deutschland.

75 Redakteurinnen und Redakteure, so viele wie bei keinem anderen

Wirtschaftsmagazin, analysieren Woche für Woche und täglich auf wiwo.de die

wesentlichen weltweiten Entwicklungen in Wirtschaft und Politik, auf den

Finanzmärkten, im Management und in Technik und Wissenschaft. Die Redaktion

stützt sich dabei auf Auslandsbüros in Washington, Peking, São Paulo, Tokio,

Brüssel, London, Istanbul und im Silicon Valley.

---------------------------------------------------------------------------

16.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

1658157 16.06.2023 CET/CEST

°