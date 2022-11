EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Buchveröffentlichung: Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden (deutsch)

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Buchveröffentlichung: Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden

Frankfurt am Main / Leipzig, 24. November 2022. In "Kommunikation von

Aufsichtsratsvorsitzenden. Grundlagen - Strukturen - Ziele - Management"

präsentiert Dr. Sandra Binder-Tietz eine umfassende Analyse der

Aufsichtsratskommunikation börsennotierter Unternehmen - das Buch erscheint

heute als Verbandsausgabe des DIRK.

Die komplexe kommunikative Rolle von Aufsichtsratsvorsitzenden wird dabei

erstmalig systematisch erschlossen.

Aus einer externen Perspektive werden die vielschichtigen Erwartungen von

Stakeholdern, wie Investoren, Stimmrechtsberatern und Journalisten an die

Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden identifiziert.

Aus Unternehmensperspektive werden die Strukturen, eine ganze Bandbreite an

internen und externen Kommunikationsmaßnahmen sowie die Einbindung in ein

Kommunikationsmanagement aufgezeigt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Publizitätspflichten sowie eine freiwillige

Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden mit Investoren schon lange im

Aufgabenbereich der Investor Relations liegen - aber es nur selten

definierte Verantwortlichkeiten in den Abteilungen gibt.

"Investor Relations ist der wichtigste Vermittler zwischen den

Kapitalmarktakteuren und dem Vorstand, aber mittlerweile auch dem

Aufsichtsrat. Die Doktorarbeit verdeutlicht die Rolle von Investor Relations

bei der Aufsichtsratskommunikation und zeigt die notwendige

Professionalisierung der Investor Relations-Arbeit auf, die wir als DIRK

vorantreiben," sagt Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK.

"Das Buch bietet Antworten auf die vielen offenen wie drängenden Fragen, wie

Investor Relations- und Kommunikationsverantwortliche mit der Kommunikation

von Aufsichtsratsvorsitzenden umgehen sollen", sagt Dr. Sandra-Binder-Tietz,

Autorin und Senior Research Associate am Center for Research in Financial

Communication.

Die Arbeit bietet konkrete Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der

IR-Arbeit: Dazu gehören u. a. die Definition von Verantwortlichkeiten für

die Aufsichtsratskommunikation innerhalb der IR-Abteilung, die Überprüfung

der Bereitstellung des Informationsangebots an den Aufsichtsrat durch die

IR-Abteilung sowie die konkreten Anforderungen der Kapitalmarktteilnehmer an

den Investorendialog. Diese Einblicke bieten die Möglichkeit die IR-Arbeit

zu überprüfen und Best Practices zu kennen und zu etablieren.

Jedem DIRK-Mitgliedsunternehmen wurde exklusiv ein Exemplar der

Verbandsausgabe zugesendet.

Das Buch erhalten Sie auch als Verlagsausgabe im Springerverlag sowohl als

Hardcover als auch als eBook hier.

Für weitere Informationen:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

Kay Bommer

Reuterweg 81

60323 Frankfurt

T. +49 (0)69.9590 9490

kbommer@dirk.org

www.dirk.org

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische

Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben

Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des

börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger

optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den

relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle

Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche

Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und

IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der

Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und

Forschung.

Center for Research in Financial Communication

Dr. Sandra Binder-Tietz

Universität Leipzig, Senior Research Associate

sandra.binder-tietz@uni-leipzig.de

www.financialcommunication.org

www.aufsichtsrat-kommunikation.de

Über das Center for Research in Financial Communication, Universität

Leipzig:

Das Center for Research in Financial Communication (CRiFC) wurde 2016 an der

Universität Leipzig unter dem Dach der Günter Thiele Stiftung gegründet. Im

Mittelpunkt der Aktivitäten stehen nationale und internationale Forschungs-

und Lehrprojekte im Themengebiet Finanzkommunikation und Investor Relations.

Diverse Veranstaltungen unterstützen den engen fachlichen Austausch zwischen

Forschung und Praxis.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

