EQS-News: DIC Asset AG erzielt Vollvermietung in Logistikimmobilie in Wolfhagen (deutsch)

DIC Asset AG erzielt Vollvermietung in Logistikimmobilie in Wolfhagen

^

02.03.2023 / 07:30 CET/CEST

Presseinformation

* Langfristiger Mietvertrag mit führendem Elektrogroßhändler

* Anstieg der Vermietungsleistung im Logistikbereich

Frankfurt am Main, 2. März 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:

DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten

Immobilienunternehmen, vermietet die letzten verfügbaren Logistik- und

Büroflächen von 5.500 qm in der Logistikimmobilie in Wolfhagen an die

NEWA-Vertriebs GmbH. Mit dieser Neuvermietung sind das rund 33.300 qm große

Logistikzentrum und das Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF "RLI

Logistics Fund - Germany I" voll vermietet.

Mit der NEWA-Vertriebs GmbH hat die DIC einen langfristigen Mietvertrag über

sechs Jahre abgeschlossen. Das Unternehmen ist ein führender

Elektrogroßhändler für hochwertige Markenprodukte aus dem gesamten Bereich

der Elektro-Installation.

"Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus haben wir nun die Vollvermietung

erreicht und sehen einmal mehr die wachsende Bedeutung von weniger zentralen

Standorten neben dem anhaltenden Nachfrageüberhang bei Logistikflächen in

den Metropolregionen und deren Umland", sagt Sonja Wärntges, die

Vorstandsvorsitzende der DIC.

"Mit der neuwertigen Logistikeinheit hat die DIC schnell, zuverlässig und

unkompliziert unseren Bedarf nach einem neuen, verkehrsgünstigen Standort

erfüllt, der unser geplantes Wachstum unterstützen wird. Wir sind sehr

zufrieden mit der Standortentscheidung und freuen uns auf den Bezug der

neuen Flächen", sagt Felix Wojciechowski, Geschäftsführer der NEWA-Vertriebs

GmbH.

Bei der neu vermieteten Fläche in der Otto-Hahn-Straße in Wolfhagen handelt

es sich um eine Erweiterung des im Jahr 2017 errichteten Bestandsgebäudes um

zwei Einheiten von insgesamt 10.200 qm Fläche. Die Fertigstellung der

Erweiterung erfolgte unter Berücksichtigung von ökologischen und

umweltschonenden Kriterien. Hauptmieter des Logistikzentrums ist Volkswagen

Classic Parts. Er nutzt rund 28.000 qm.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für

Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und

Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die

überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen

wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir

360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent

vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen

Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus

langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer

Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch

Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer

Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle

Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von

Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

Mehr Informationen unter www.dic-asset.de.

IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

