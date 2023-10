EQS-News: DFI verhilft DHBW Engineering zum dritten Platz bei der Formula Student Germany in der Kategorie Autonomes Fahren (deutsch)

DFI verhilft DHBW Engineering zum dritten Platz bei der Formula Student Germany in der Kategorie Autonomes Fahren

TAIPEH, TAIWAN - Media OutReach - 12. Oktober 2023 - DFI, der

weltweit führende Hersteller von Embedded Motherboards und

Industriecomputern, hat vor kurzem das DHBW Engineering Team mit

seinem CMS103-Motherboard und PCSF51-Single Board Computer (SBC)

beim internationalen Konstruktionswettbewerb Formula Student

Germany (FSG) gesponsort, bei dem das Team einen beeindruckenden

dritten Platz in einem Teilnehmerfeld von mehr als 100 Teams und

3.000 Studenten erzielte. DHBW Engineering nutzte die

ultrakleinen SBCs mit geringem Stromverbrauch von DFI, was sie zu

einem der wenigen Teams machte, die Projekte mit einem

fahrerlosen Fahrzeug durchführen konnten. Infolgedessen stellte

die Langstreckenleistung dieser Komponenten einen entscheidenden

Faktor für das Erzielen höherer Bewertungen dar.

Das DHBW Engineering Team, das in diesem Jahr an zwei weiteren

Wettbewerben, FSN (Formula Student Netherlands) und FSA (Formula

Student Austria), teilgenommen hat, setzt sich aus beinahe 60

Studenten zusammen. Für ihre Leistung stellten technische

Probleme in Zusammenhang mit Faktoren wie der Haltbarkeit eine

Herausforderung dar. Mit Hilfe von DFI-Produkten konnte DHBW

Engineering die früheren Schwierigkeiten überwinden und bei der

diesjährigen FSG beeindruckende Ergebnisse erzielen.

"Wir haben Produkte von DFI bei unserem autonomen System genutzt.

DFI hat uns einen entscheidenden Teil der Hardware zur Verfügung

gestellt, auf der die Software-Architektur des autonomen Systems

ausgeführt wird, was uns dabei half, als einziges der unter den

ersten 6 platzierten Teams bei der FSG beide Disziplinen des

autonomen Fahrens erfolgreich zu absolvieren", erklärte Christian

Stirm, Head of Autonomous System bei DHBW Engineering.

DHBW verfügte zwar bereits über die Fähigkeit zur Durchführung

von fahrerlosen Projekten, jedoch konnten die Leistungen in der

Vergangenheit in dieser FSG-Disziplin die Erwartungen nicht

erfüllen. Mit einer verbesserten CPU- und GPU-Leistung hat das

CMS103-Motherboard von DFI die Rechenleistung des fahrerlosen

Rennwagens für autonome Routenberechnungen revolutioniert und die

erforderliche Rechenkapazität für das autonome System

bereitgestellt.

Die PCSF51-SBC-Platine von DFI wurde aufgrund ihres leichten

Designs und ihrer Leistungseffizienz für den Rennwagen von DHBW

Engineering ausgewählt. Die PCSF51 wog lediglich 150 Gramm und

benötigte nur 20 Watt für den Betrieb. Sie arbeitete auch bei

hohen Rechenleistungen aus dem CANape-Programm zuverlässig und

überwachte zudem die Batterietemperatur während des Wettbewerbs,

um eine Leistungsverringerung aufgrund von übermäßiger

Wärmeentwicklung zu verhindern.

"Es war uns eine Ehre, die Gelegenheit zu erhalten, das DHBW

Engineering Team bei der Entfaltung seines vollen Potenzials zu

unterstützen, da wir der Ansicht sind, dass es wesentlich ist,

die aktuelle Generation von Ingenieuren zu ermutigen, Fähigkeiten

für die intelligente Transformation und die Zukunft der

Automobilindustrie zu entwickeln", so Jarry Chang, General

Manager of Product Center bei DFI.

