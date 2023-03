EQS-News: DEFENCE THERAPEUTICS UNTERZEICHNET KOOPERATIONSVEREINBARUNG MIT ORANO ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER NÄCHSTEN GENERATION DER GEZIELTEN IMMUNTHERAPIE BEI KREBS (deutsch)

DEFENCE THERAPEUTICS UNTERZEICHNET KOOPERATIONSVEREINBARUNG MIT ORANO ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER NÄCHSTEN GENERATION DER GEZIELTEN IMMUNTHERAPIE BEI KREBS

DEFENCE THERAPEUTICS UNTERZEICHNET KOOPERATIONSVEREINBARUNG MIT ORANO ÜBER

DIE ENTWICKLUNG DER NÄCHSTEN GENERATION DER GEZIELTEN IMMUNTHERAPIE BEI

KREBS

14.03.2023

CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFF PRESSEMITTEILUNG

DEFENCE THERAPEUTICS UNTERZEICHNET KOOPERATIONSVEREINBARUNG MIT ORANO ÜBER

DIE ENTWICKLUNG DER NÄCHSTEN GENERATION DER GEZIELTEN IMMUNTHERAPIE BEI

KREBS

Vancouver, British Columbia, Kanada, 14. März 2023 - Defence Therapeutics

Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, dass es

eine Kooperationsvereinbarung mit Orano Support SAS im Namen von Orano SA

("Orano") unterzeichnet hat, einem weltbekannten multinationalen Unternehmen

mit Sitz in Chatillon (Frankreich), um die nächste Generation von

Radioimmunkonjugaten für die Radioimmuntherapie unter Einsatz der

Technologie von Defence zur gezielten intrazellulären Wirkstoffverabreichung

zu entwickeln.

Das neuartige Konzept besteht darin, neue gezielte Radiotherapien zu

entwickeln. Hierbei wird die Fähigkeit von biologischen Molekülen (z.B.

eines Antikörpers) zur zielgerichteten Bekämpfung von Krebszellen durch

Einsatz von radioaktiven Elementen zu ihrer Zerstörung mit der Technologie

von Defence zur gezielten intrazellulären Wirkstoffverabreichung kombiniert,

um die Wirksamkeit zu steigern.

Gemäß der Vereinbarung wird Defence die erste Therapie mit

Radioimmunkonjugaten auf Basis des Auger-Elektronen-Emitters entwickeln,

indem das Know-how von Defence bei der intrazellulären

Wirkstoffverabreichung mit dem von Orano zur Verfügung gestellten

radiochemischem Know-how kombiniert wird. Es werden Radionuklide des

Auger-Elektronen-Emitters wie Indium111 eingesetzt. Solche radioaktiven

Elementen müssen sich in unmittelbarer Nähe der DNA befinden, um eine

Schädigung der DNA und den Zelltod auszulösen. Die Technologie von Defence

zur gezielten intrazellulären Wirkstoffverabreichung könnte die ultimative

Lösung sein, um die therapeutische Wirksamkeit von Auger-Elektron

emittierenden Radionukliden zu verbessern. Die besten Ergebnisse sollten zu

einem optimierten Produkt führen, für das anschließend entsprechende

toxikologische Studien nach den Bestimmungen der Guten Laborpraxis (GLP)

geplant werden.

Bei den bestehenden Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten besteht ein zu

verbesserndes klinisches Problem in ihrer niedrigen intrazellulären

Wirkstoffverabreichung an die Krebszellen, was zur Resistenz und einem

Wiederauftreten von Krebs führen kann. Bei Radioimmunkonjugaten unter

Verwendung von Auger-Emittern wie 111In hängt ihre Wirksamkeit von ihrer

Nähe zur DNA ab. Von der Kombination der AccumTM-Technologie von Defence mit

dem Radioimmunkonjugat wird eine Steigerung des therapeutischen Indexes des

Medikaments bei gleichzeitiger Minimierung der Nebenwirkungen, die bei

Patienten mit dieser Therapie festgestellt werden, erwartet. Die

AccumTM-Plattform

von Defence wurde entwickelt und in vitro sowie in vivo an Tieren getestet,

um den intranuklearen Wirkstofftransport bei mehreren von der amerikanischen

Zulassungsbehörde FDA zugelassenen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten oder

neuen in der Entwicklungsphase befindlichen Konjugaten zu optimieren.

"Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung bzw. entsprechendes Know-how

in Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Einsatz unserer

AccumTM-Plattform-Technologie,

auch beim therapeutischen Einsatz von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, und

wir sind der festen Überzeugung, dass Orano mit seinem internationalen

Fachwissen unter Einsatz der Technologie von Defence zur gezielten

intrazellulären Wirkstoffverabreichung zwecks Verbesserung der Effizienz bei

der zielgerichteten Bekämpfung von Krebszellen einen wesentlichen Beitrag

zur Entwicklung der nächsten Generation der Radioimmunkonjugaten leisten

kann", erklärte Sebastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence

Therapeutics. "Wir freuen uns auf die weiteren Fortschritte unserer

expandierenden AccumTM-Pipeline", fügte er hinzu.

Gemäß The Insight Partners wird erwartet, dass der Markt für Radiopharmaka

von 7,55 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 auf 13,818 Mrd. US-Dollar im Jahr 2028

wachsen wird; es wird von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum

(CAGR) von 9,0 % im Zeitraum von 2021-2028 ausgegangen. Gemäß einem Bericht

von Grand View Research, Inc. dürfte der weltweite Markt für

Krebsimmuntherapien bis 2030 einen Wert von 196,45 Mrd. US-Dollar erreichen

und während dieses Zeitraums ein CAGR von 7,2 % aufweisen.

https://www.theinsightpartners.com/reports/radiopharmaceuticals-market

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cancer-immunotherapy-market

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter

Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste

Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der

Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM(TM)-Technologie, die einen

präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den

Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und

Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten

erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

https://defencetherapeutics.com/

Über Orano:

Als anerkannter internationaler Akteur auf dem Gebiet von Kernmaterial

liefert Orano Lösungen zur Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger

globaler Herausforderungen in den Bereichen Energie und Gesundheit. Das

Know-how und die Beherrschung modernster Technologien ermöglichen es Orano,

seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert über den

gesamten Kraftstoffkreislauf hinweg anzubieten. Jeden Tag nutzen die 17.000

Mitarbeiter der Orano-Gruppe ihre Fähigkeiten, ihr unerschütterliches

Engagement für Sicherheit und ihr ständiges Streben nach Innovation, mit der

Verpflichtung, jetzt und in Zukunft Know-how bei der Umwandlung und

Kontrolle von Kernmaterialien, für das Klima und für eine gesunde und

ressourceneffiziente Welt zu entwickeln.

Orano, giving nuclear energy its full value. Orano sucht ständig nach

Möglichkeiten, um Material aus seinen Kernaktivitäten in Verbindung mit der

Kernenergie in nachhaltiger Weise einzusetzen. Die nuklearmedizinische

Therapie ist eine der derzeit untersuchten Möglichkeiten, die mit der

Produktion von Blei-212 (einem seltenen Radioisotop, das für eine gezielte

Alpha-Therapie verwendet wird) umgesetzt wird. Hierzu werden derzeit

klinische Studien durchgeführt. Orano beabsichtigt, seine Entwicklung im

Medizinbereich weiter auszubauen und seine Pipeline durch neue,

vielversprechende Radioisotope zu ergänzen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.orano.group

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ,zukunftsgerichtete

Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über

historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf

Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen

erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei

denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen -

jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert",

"glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und

vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder

Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten",

gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in

solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf

angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für

die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können

wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen

Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von

Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital

und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder

Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche

Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die

tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die

zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und

Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die

Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen

Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet,

diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei

den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei

anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie

dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine

Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Defence Therapeutics Inc.

1680 - 200 Burrard St

V6C3L6 Vancouver

Kanada

E-Mail: info@defencetherapeutics.com

Internet: https://defencetherapeutics.com

ISIN: CA24463V1013

WKN: A3CN14

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; Toronto

EQS News ID: 1581127

