EQS-News: DEAG übernimmt HOW TO ACADEMY und stärkt dynamisch wachsenden Bereich Spoken Word & Literary Events (deutsch)

23.01.2024

Berlin, 23. Januar 2024 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

("DEAG") baut ihre gute Marktposition im Bereich Spoken Word & Literary

Events weiter aus. Über ihre Tochtergesellschaft Fane Productions Ltd. hat

die DEAG 85 % am britischen Unternehmen " How To Academy" ("HTA") erworben.

How To Academy gehört in Großbritannien zu den führenden Unternehmen im

Bereich Spoken Word. Das Unternehmen veranstaltet jährlich mehrere hundert

Live-Events und digitale Events wie Lesungen, Debatten, Konferenzen und

Kurse. Darüber hinaus produziert How To Academy Podcasts, Livestreams, Filme

und veröffentlicht Bücher. In den vergangenen Jahren veranstaltete How To

Academy zahlreiche Events mit internationalen Stars aus Bereichen wie

Literatur, Wirtschaft, Politik und Film, darunter Bill Gates, Al Gore, Paul

Krugman, Madeleine Albright, Natalie Portman, Yuval Noah Harari und Ai Wei

Wei. HTA-Geschäftsführer John Gordon bleibt als Geschäftsführer an Bord und

wird die Gesellschaft mit seinem Team, das komplett im Unternehmen

verbleibt, langfristig weiterführen. Mit der Übernahme von How To Academy

weitet die DEAG ihre Aktivitäten insbesondere bei digitalen Events erheblich

aus. Zudem erwartet die DEAG Synergieeffekte mit anderen

Konzerngesellschaften bei der Entwicklung neuer Formate sowie bei der

Akquise neuer Standorte und im Ticketing-Geschäft. Zukünftig soll ein großer

Teil der Tickets für How To Academy-Veranstaltungen exklusiv über die

Ticketing-Plattformen der DEAG verkauft werden.

Die DEAG wächst im Bereich Spoken Word & Literary Events, zu dem u.a.

Theateraufführungen, Autorenlesungen und Poetry Slams gehören, sehr

dynamisch und nimmt heute eine europaweit führende Position ein. Als ein

Wachstumstreiber fungiert dabei Fane, ein führender Produzent und

Veranstalter im Bereich Spoken Word & Literary Events in Großbritannien,

Australien und Nordamerika. Fane produziert unter anderem Livestreams,

Podcasts und verkauft Bücher in über 90 Länder weltweit. Zudem veranstaltet

das Unternehmen auch Corporate Events und fungiert als Speakers Bureau. Die

DEAG zählte 2023 im Segment Spoken Word & Literary Events bei

Veranstaltungen ihrer Tochtergesellschaften Fane und lit.COLOGNE GmbH,

Veranstalterin des gleichnamigen internationalen Literaturfestivals,

insgesamt rund 600.000 Besucher, nach rund 100.000 Besuchern im Jahr 2021.

Detlef Kornett, Co-CEO der DEAG: "Spoken Word & Literary Events wächst seit

Jahren dynamisch. Wir freuen uns, unsere starke Position mit der Übernahme

von How To Academy weiter ausbauen zu können. Durch die Erweiterung unseres

Portfolios durch das komplementäre Produktangebot von How To Academy ergeben

sich hohe Synergieeffekte und Cross-Selling-Potenziale. How To Academy

verfügt über ein breit aufgestelltes Portfolio, das unser Angebot

insbesondere bei digitalen Events hervorragend ergänzt. Wir sehen im Bereich

Spoken Word & Literary Events erhebliche Wachstumschancen und werden durch

die Übernahme von How To Academy weitere Mehrwerte freisetzen. Mit Fane,

lit.COLOGNE und How To Academy sind wir hervorragend aufgestellt, um unser

Wachstum international und in Deutschland fortzusetzen."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert

und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit

ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren

Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und

Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem

Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der

Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics &

Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions,

Ticketing und Entertainment Services zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG.

Live Entertainment für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind

wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für

eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil

davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen myticket.de,

myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.

ÜBER FANE

Die Fane Group ist spezialisiert auf die Produktion und Organisation von

Veranstaltungen im Bereich Spoken Word & Literary Events und Solo-Tourneen

mit den spannendsten Namen aus Kultur und Entertainment.

Seit der Gründung im Jahr 2017 ist Fane exponentiell gewachsen und hat sich

zu einem globalen Unternehmen entwickelt, das seine renommierten Programme

sowohl Konsumenten als auch Unternehmen anbietet und zu einem bevorzugten

Partner für Talente, Verlage und Agenten in Großbritannien und international

geworden ist. Das Unternehmen hat Büros in London und Sydney und ist in

Europa, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland tätig.

Fane ist stolz darauf, ein Programm anbieten zu können, das für jeden

Geschmack etwas bietet und für jeden und überall zugänglich ist. Zu den

Höhepunkten des Veranstaltungsprogramms 2023 gehörten über 30 Termine an

Veranstaltungsorten in ganz Großbritannien für Grayson Perry, Emma Dabiri

live aus Brixton House, Veranstaltungen mit Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks

und die einmalige Gelegenheit, einen Abend mit Dame Judi Dench zu

verbringen. Zu den Höhepunkten des Online-Programms gehörten Margaret Atwood

im Gespräch mit Neil Gaiman zur Feier von Salman Rushdies "Victory City",

Andi Oliver, Alice Oseman, Mikaela Loach und Sir Michael Caine.

