EQS-News: DEAG mit starken 9-Monatszahlen 2023 weiter auf Wachstumskurs (deutsch)

DEAG mit starken 9-Monatszahlen 2023 weiter auf Wachstumskurs

30.11.2023 / 09:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

* Umsatz 9 Monate 2023 bei über 213 Mio. Euro und EBITDA bei rund 14 Mio.

Euro

* Ticketing- und Service-Geschäft über Plan

* Sehr gutes Q4, Gesamtjahresumsatz 2023 von über 300 Mio. Euro erwartet

* Starkes Vorweihnachtsgeschäft: Bisher über 3 Mio. Tickets für kommende

Veranstaltungen verkauft, weiteres Wachstum für 2024 erwartet

Berlin, 30. November 2023 - Die DEAG Deutsche Entertainment

Aktiengesellschaft ("DEAG") verzeichnet in den ersten neun Monaten des

Geschäftsjahres 2023 eine sehr gute operative Entwicklung. Nach dem

Auslaufen der Nachholeffekte in Folge der Corona-Pandemie zeigt die DEAG

2023 ihre operative Stärke in allen Segmenten und Ländermärkten. Als ein

wichtiger Treiber fungierten DEAG-eigene Formate, die erfolgreiche Buy &

Build-Strategie und die sehr positive Entwicklung im Ticketing mit einem

steigenden Anteil an wiederkehrenden, planbaren Erlösen. Im Vergleich zum

Vor- Corona-Jahr 2019 stieg der Umsatz um 73,3 % von 123,1 Mio. Euro auf

213,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) stieg ebenfalls deutlich von 8,0 Mio. Euro im Neunmonatszeitraum

2019 auf 13,8 Mio. Euro (+72,5 %) in den ersten neun Monaten des laufenden

Geschäftsjahres. Das - um das Ende dieses Jahres auslaufende Bonusprogramm

für 25 Führungskräfte - adjustierte EBITDA beträgt 15,0 Mio. Euro. Im

Bereich Ticketing vertreibt die DEAG mittlerweile einen Großteil ihrer

Tickets für Konzerte und Veranstaltungen über die konzerneigenen Ticketing-

Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und

tickets.ie, baut diesen Bereich sukzessive weiter aus und liegt für die

ersten drei Quartale deutlich über Plan. Das vierte Quartal zeigt bereits,

das absatzstärkste in der Geschichte der konzerneigenen Plattformen zu

werden. Auch das Service-Geschäft als Ergänzung der Wertschöpfungskette im

Live Entertainment entwickelt sich sehr gut.

Im Vorjahreszeitraum lagen der Umsatz bei 235,1 Mio. Euro und das EBITDA bei

20,3 Mio. Euro. Im dritten Quartal 2023 erzielte die DEAG einen Umsatz von

90,7 Mio. Euro, nach 101,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode und ein EBITDA

von 8,7 Mio. Euro (Vorjahr 10,2 Mio. Euro). 2022 waren die Finanzkennzahlen

noch von Nachholeffekten der Corona-Pandemie sowie Mitteln aus europäischen

Förderprogrammen geprägt. Für das Gesamtjahr 2023 strebt die DEAG weiter

einen Umsatz von mehr als 300 Mio. Euro an und hält an ihrem Ziel einer

hohen operativen Profitabilität fest.

Die DEAG veranstaltete im Berichtszeitraum eine Vielzahl von Tourneen,

Konzerten und Live-Events, darunter die Open-Air- und EDM-Events (Electronic

Dance Music) "NATURE ONE", "MAYDAY",

"SYNDICATE" oder auch "AIRBEAT ONE". Volle Erfolge waren unter anderem auch

Tourneen und Konzerte mit Kiss, Iron Maiden, Die Ärzte in der Schweiz oder

auch Ludovico Einaudi, Donny Osmond, The Sisters of Mercy und Rod Stewart in

UK. Kurz nach Ende des Berichtszeitraums eröffnete die DEAG zudem in London

(UK) ihre neue Ausstellungs- und Showfläche "Arches London Bridge". Die

Tickets dafür werden exklusiv über die DEAG-eigene Ticketing-Plattform

Gigantic Tickets vertrieben.

Im laufenden vierten Quartal wird die DEAG an das sehr starke vierte

Vorjahresquartal anknüpfen können. Kennzeichnend hierfür sind unter anderem

das erfolgreiche Weihnachtsgeschäft mit DEAG- eigenen Formaten und Events

für die ganze Familie wie die Eigen-Produktionen "Das Dschungelbuch" in

Hannover, das Kinder-Musical "Pinocchio" oder auch "Urbanatix", eine

Crossover-Show aus Streetart und Weltklasse-Artistik; sowie Ticketverkäufe

auf hohem Niveau. Das Erfolgsformat Christmas Garden mit rund 2 Millionen

Besuchern in der Saison 2022/2023 wurde in 2023/2024 auf insgesamt 21

Standorte in sechs europäischen Ländern ausgeweitet. Die Nachfrage nach den

von der DEAG selbstproduzierten Weihnachts-Circussen in Hannover und

Regensburg und dem Weihnachtsdorf in Kiel ist auf Rekordniveau. Eine weitere

Eigenproduktion der DEAG ist die große Silvester-Party "Celebrate at the

Gate" am Brandenburger Tor, die vom ZDF live übertragen wird.

Mittlerweile erzielt die DEAG rund die Hälfte des Konzernumsatzes mit

DEAG-eigenen Veranstaltungsformaten, deren Tickets überwiegend und in vielen

Bereichen exklusiv über die eigenen Ticketing-Plattformen verkauft werden.

Damit einher geht eine hohe Planbarkeit der Geschäftsentwicklung und ein

hoher Anteil an wiederkehrenden Erlösen. Die DEAG wird auch weiterhin eine

aktive Rolle bei der Konsolidierung der Live-Entertainment-Branche in Europa

spielen und ihr Wachstum sowohl organisch als auch durch M&A vorantreiben.

In diesem Zusammenhang prüft die DEAG weiterhin alle Optionen der

Eigenkapitalfinanzierung einschließlich einer möglichen Börsennotierung, um

das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen.

Prof. Peter Schwenkow, CEO der DEAG: "Das Wachstum der DEAG in 2023 liegt

über unseren Erwartungen. Ohne Akquisitionen im laufenden Jahr und ohne

nennenswerte Nachholeffekte wie in 2022 hat die Gesellschaft ein neues

Umsatz- und Ergebnisniveau verglichen mit dem Vor-Pandemie-Zeitraum

erreicht. Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Bereich Ticketing und

Services. Es gelingt der DEAG, einen immer größeren Anteil an Tickets für

Konzerte und Events über unsere Ticketing-Plattformen abzusetzen. Ebenso

steigt der Anteil an Verkäufen von Drittanbietern. Wir werden den

erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen, denn M&A wird auch weiterhin ein

Baustein unserer Strategie sein. Wir befinden uns mit potentiellen

Gesellschaften in fortgeschrittenen Gesprächen und werden künftig auch

Neugründungen im Ausland vornehmen."

Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung wird am 30.11.2023 auf der

Unternehmenswebsite im Bereich "Investor Relations" zum Download

veröffentlicht.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender

Entertainment- Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert

und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit

ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 21 Standorten in ihren

Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark

präsent. Als Live- Entertainment-Dienstleister mit integriertem

Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der

Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics &

Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions

und das Ticketing zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment

für alle Generationen inklusive Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für

die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für

eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil

davon über die konzerneigenen E-Commerce- Plattformen myticket.de,

myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Die DEAG ist damit hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: 0049 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

