13.03.2024

Berlin, 13. März 2024 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

("DEAG") forciert ihren internationalen Expansionskurs und stärkt ihre sehr

gute Marktposition in Großbritannien weiter. Über ihre britische

Tochtergesellschaft Flying Music, die vollständig zur KMJ Entertainment Ltd.

("KMJ Entertainment") gehört, übernimmt die DEAG die Mehrheit am britischen

Promoter und Live-Event-Veranstalter ShowPlanr. Großbritannien ist einer der

wichtigsten Kernmärkte der DEAG. Für die DEAG ergeben sich durch die

Übernahme Synergieeffekte im Ticketing- und Live-Entertainment-Geschäft,

insbesondere durch die Kooperation mit anderen Tochtergesellschaften in UK.

Unternehmensgründer und ShowPlanr-Geschäftsführer Chris Jenkins bleibt

Anteilseigner und wird die Gesellschaft mit seinem bewährten Team

langfristig weiterführen.

ShowPlanr wurde 2010 gegründet und hat sich zu einem der führenden

unabhängigen Event-Veranstalter in UK entwickelt. Das Unternehmen führt

jährlich mehr als 600 Events wie Tourneen, Konzerte und Theateraufführungen

durch, für die rund 250.000 Tickets verkauft werden. Dabei baut ShowPlanr

den Anteil an selbstproduzierten Formaten stetig aus. In den vergangenen

Jahren veranstaltete ShowPlanr unter anderem Events wie Waterloo - A Tribute

to Abba, Dreamboys, Rhythm of the Dance, The Rolling Stones Story, The

Chicago Blues Brothers, The Rat Pack Live in Concert oder Konzerte mit dem

London Symphonic Rock Orchestra. Auf der Unternehmenswebsite von ShowPlanr

sollen Nutzer künftig auch direkt Tickets für Veranstaltungen über die

DEAG-eigenen Ticketing-Plattformen myticket.co.uk, gigantic.com und

tickets.ie kaufen können.

Chris Jenkins, Geschäftsführer ShowPlanr: "2024 veranstalten wir mehr Events

als je zuvor. Wir freuen uns, Teil der DEAG-Familie zu werden und mit

starken Partnern aus dem Konzern unser Wachstum weiter zu dynamisieren. Wir

wollen unsere Events und Künstler international noch breiter positionieren

und so unsere gute Marktstellung weiter stärken."

Stuart Galbraith, CEO von KMJ Entertainment: "ShowPlanr hat sich in den

vergangenen Jahren fest im britischen Entertainment-Markt etabliert. Wir

haben über unsere britischen Schwestergesellschaften aus der DEAG-Familie

bereits mehrfach eng und vertrauensvoll mit ShowPlanr zusammengearbeitet.

Wir freuen uns darauf, künftig gemeinsam neue Formate zu entwickeln und neue

Standorte zu erschließen sowie Besuchern auch künftig erstklassige

Unterhaltung zu bieten."

Detlef Kornett, Co-CEO der DEAG: "Die Übernahme der Mehrheit an ShowPlanr

ist für uns der nächste logische Schritt für die Entwicklung und das

Wachstum der DEAG in diesem Segment. Wir bauen unsere Marktposition in UK

und Irland weiter aus und erhöhen dabei strategiegemäß auch den Anteil an

eigenen Veranstaltungsformaten, mit denen eine überdurchschnittlich hohe

Profitabilität einhergeht."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert

und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit

ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren

Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und

Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem

Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der

Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events.

1978 in Berlin gegründet, gehören heute die Bereiche Rock/Pop, Classics &

Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions,

das Ticketing und Entertainment-Services zu den Kerngeschäftsfeldern der

DEAG. Live-Entertainment für alle Generationen sowie Arts+Exhibitions sind

wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content.

Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für

DEAG-eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender

Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe myticket.de,

myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Damit ist die DEAG für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt.

