EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG baut starke Marktposition in Großbritannien durch Mehrheitsbeteiligung an schottischem Event-Veranstalter Regular Music aus (deutsch)

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG baut starke Marktposition in Großbritannien durch Mehrheitsbeteiligung an schottischem Event-Veranstalter Regular Music aus

^

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG baut starke

Marktposition in Großbritannien durch Mehrheitsbeteiligung an schottischem

Event-Veranstalter Regular Music aus

05.12.2022 / 12:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

DEAG baut starke Marktposition in Großbritannien durch Mehrheitsbeteiligung

an schottischem Event-Veranstalter Regular Music aus

Berlin, 5. Dezember 2022 - Die DEAG Deutsche Entertainment

Aktiengesellschaft ("DEAG") setzt ihren internationalen Expansionskurs

erfolgreich fort und baut ihr starkes Veranstaltungsgeschäft weiter aus.

Über ihre britische Tochtergesellschaft Kilimanjaro Group ("Kilimanjaro")

erwirbt die DEAG eine Mehrheitsbeteiligung am schottischen

Event-Veranstalter Regular Music ("Regular"). Mit der Akquisition baut die

DEAG ihre Geschäftsaktivitäten in Großbritannien, dem wichtigsten Zweitmarkt

des Unternehmens, erfolgreich aus und erweitert planmäßig ihr

internationales Veranstalternetzwerk. Für die DEAG ergeben sich aus der

Akquisition Synergieeffekte für das Ticketing- und

Live-Entertainment-Geschäft. Mark Mackie, CEO von Regular, bleibt

Anteilseigner des Unternehmens und wird die Gesellschaft langfristig

weiterführen.

Regular ist der älteste und einer der renommiertesten unabhängigen

Musikveranstalter Schottlands. Das Unternehmen mit Sitz in Edinburgh hat

bereits Konzerte internationaler Künstler in Schottland veranstaltet,

darunter REM, Oasis, Tom Waits, Red Hot Chili Peppers, Neil Young, Bob

Dylan, Willie Nelson, Bon Iver, Stereophonics, Lana Del Rey und The

Proclaimers. Neben der Veranstaltung von Konzerten in ganz Schottland

produziert das Unternehmen auch die preisgekrönte jährliche Konzertreihe

Summer Nights at the Bandstand in Glasgow im Juli/August eines jeden Jahres.

Brian Wilson, The National, Pixies, Patti Smith, Van Morrison und Texas sind

nur einige der Künstler, die seit der Gründung im Jahr 2014 aufgetreten

sind.

Kilimanjaro besitzt und betreibt bereits das Belladrum Tartan Heart

Festival, Schottlands größtes Open-Air-Festival, und die Übernahme von

Regular wird die Präsenz der Gruppe in Schottland erheblich erweitern.

Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO von DEAG: "Mark hat Regular Music in den

vergangenen Jahren als einen der führenden Veranstalter von Live-Events in

Schottland etabliert. Wir freuen uns über die Möglichkeit, das Unternehmen

in Zukunft gemeinsam weiterzuentwickeln und gleichzeitig Synergien zwischen

all unseren britischen Unternehmen einschließlich Belladrum zu schaffen. Der

Erfolg der DEAG basiert auf gelebtem Unternehmertum, und Mark wird eine

wertvolle Ergänzung für unsere Gruppe von Unternehmern sein. Die Präsenz der

DEAG in Großbritannien und Irland wird durch diese neue Partnerschaft

erheblich gestärkt und sie passt hervorragend zu unserer Strategie, unser

Geschäft in unseren Kernmärkten weiter auszubauen."

Der CEO von Regular, Mark Mackie, freut sich auf die Zusammenarbeit mit

einem der größten europäischen Veranstaltungsunternehmen: "Mit der DEAG

haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, um unsere Präsenz noch

internationaler zu gestalten. Gleichwohl liegt der DEAG die lokale Identität

und Autonomie sehr am Herzen, und mit Stuart Galbraith und seinem Team bei

Kilimanjaro hat sich gezeigt, dass es funktioniert. Ich kenne Stuart

persönlich seit mehr als 35 Jahren, seit wir beide in der Branche angefangen

haben, und ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit ihm und dem

Kilimanjaro-Team."

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender

Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert

und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit

ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 17 Standorten in ihren

Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark

präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem

Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der

Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, zählen heute die Bereiche Rock/Pop, Classics &

Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions

und das Ticketing zu den Kern-Geschäftsfeldern der DEAG. Insbesondere

Family-Entertainment und Arts+Exhibitions bilden wichtige Bausteine für die

Weiterentwicklung des eigenen Content.

Für mehr als 5.000 Veranstaltungen werden jährlich über 5 Mio. Tickets für

eigenen und Dritt-Content umgesetzt (Vor-Pandemie-Level) - ein

kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen

E-Commerce-Plattformen " myticket", " Gigantic Tickets" und " tickets.ie".

Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt

positioniert.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

---------------------------------------------------------------------------

05.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58

10785 Berlin

Deutschland

Telefon: +49-30-810 75-0

Fax: +49-30-810 75-519

E-Mail: deag@edicto.de

Internet: www.deag.de

ISIN: DE000A2NBF25, DE000A3E5DA0

WKN: A2NBF2, A3E5DA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1505107

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1505107 05.12.2022 CET/CEST

°